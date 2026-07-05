Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Gran Bretaña de F1: gran largada, sobrepasos y más puntos

*La gran largada de Colapinto

Franco Colapinto cumplió una notable tarea en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, ya que ganó diez lugares y sumó dos puntos en el histórico Autódromo de Silverstone por la novena fecha de la temporada. El argentino, a bordo de su Alpine A526, terminó delante de su compañero de equipo Pierre Gasly.

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En el histórico escenario que fue sede de la primera carrera de la Máxima el 13 de mayo de 1950, este domingo la carrera fue a 52 vueltas en el circuito de 5.891 metros.

Franco comenzó 19º con neumáticos medios e hizo una gran largada que lo ubicó en el puesto 15º. Peleó con Nico Hülkenberg (Audi), quien lo había tocado en el inicio, y en la segunda vuelta el argentino superó al alemán para ubicarse en el 14º puesto.

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En el inicio hubo una polémica maniobra de Pierre Gasly contra Colapinto: al llegar a una curva a la izquierda, el francés le cerró el radio de giro a su compañero de equipo en Alpine y estuvieron a milímetros de tocarse. El argentino reclamó la situación por la radio en diálogo con su ingeniero, Stuart Barlow, quien le respondió “no hay nada que podamos hacer”.

*La polémica maniobra de Gasly contra Colapinto

En la 13ª vuelta superó a Esteban Ocon (Haas) y se ubicó 13º. Franco mantuvo un buen ritmo y en el 10º giro dio cuenta de Carlos Sainz (Williams). Fue en la 15ª ronda cuando Colapinto se ubicó detrás de Pierre Gasly y rompió los relojes con 1m35s917 y 1m35s857.

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Llegando a la vigésima vuelta, Colapinto buscó acercarse a Gasly, quien le sacó dos segundos. Desde los boxes le informaron al argentino que la diferencia radicó en su tránsito por la 16ª curva. Además, Barlow le pidió a Colapinto que regulara su andar, pero el bonaerense clavó 1m35s780, en otra muestra del rendimiento del A526 que este domingo dio un salto de calidad respecto del día sábado.

Tres giros más tarde, el pilarense hizo su parada en los boxes y le colocaron neumáticos duros. Volvió a pista en la 13ª colocación y se posicionó detrás de Ollie Bearman (Haas), aunque Franco ganó una posición ante la mala parada de Gasly. Acto seguido, Colapinto superó al inglés y quedó undécimo.

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*El sobrepaso de Colapinto a Sainz

Promediando la competencia, Franco se acercó a Gabriel Bortoleto (Audi) y firmó un crono de 1m34s281. El brasileño ingresó a los boxes y volvió a pista manteniendo el décimo puesto, pero con neumáticos fríos, cuando el argentino ya había logrado una mejor temperatura.

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Pasadas las 30 vueltas, Gasly se acercó a Colapinto. En el giro 35º, Franco informó que perdió adherencia al asfalto por la degradación de las gomas. En la siguiente vuelta el bonaerense reportó pérdida de potencia.

Sin embargo, en el tramo final de la competencia británica, debido a que Colapinto se ubicó a 15 segundos de Bortoleto, la lucha fue con Gasly, que era 3/10 más rápido que el bonaerense.

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Aunque la superación de Charles Leclerc (Ferrari) a Gasly para sacarle una vuelta le dio aire a Colapinto, quien en el final capitalizó el abandono de Max Verstappen por un despiste para ser décimo y entrar en la zona de puntos.

Franco Colapinto terminó noveno y sumó dos puntos en Silverstone (Prensa Alpine)

En la neutralización de la carrera para retirar el coche de Verstappen, lo llamaron a Colapinto a los boxes y le pusieron neumáticos blandos, esos que más rápido adquieren la adherencia en el asfalto. Eso le permitió a Gasly superar a Franco, aunque el francés también fue a boxes y el argentino recuperó la décima posición.

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Pero Colapinto avanzó otro puesto debido a la penalización de cinco segundos a Kimi Antonelli (Mercedes) por superar los límites de pista, una sanción tomada antes de la presencia del Auto de Seguridad. El argentino cruzó la meta en la décima posición, pero culminó en noveno lugar y sumó dos puntos. Ganó diez lugares en la carrera británica. Sumó por quinto evento de nueve disputados y terminó adelante de Gasly que cosechó la unidad restante.

“Fue una carrera buena. Hice una muy buena largada y carrera. Tuve un buen ritmo con las gomas medias. A veces la injusticia en algún punto llega a su fin y tenemos buena suerte y de un par para nuestro lado”, dijo Franco luego de la carrera en diálogo con ESPN. Luego contó un insólito problema con la visión: “No veía de un ojo porque no sé qué pasó con la capucha y me tendré que acomodar la peluca para la próxima”. Sobre lo que significa volver a sumar puntos afirmó que “es una limitación de daños para lo que hicieron los Racing Bulls y los Audi este fin de semana". Además, dejó un llamado de atención: “Fue un día positivo para el equipo, pero hay mucho por entender y mejorar porque estamos complicados con respecto a esos equipos”. Por último se refirió al casi toque con Gasly, aunque prefirió no entrar en polémicas: “Vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca, pero lo hablaremos después”.

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La telemetría arrojó que Colapinto, en el mano a mano con Gasly, logró su mejor vuelta con 1m34s281 en la 25ª luego de tres con el neumático duro, mientras que el francés logró 1m34s179 luego de 22 giros con el mismo compuesto.

La carrera terminó con el Auto de Seguridad y fue ganada por Leclerc, que lideró el 1-3 de Ferrari con Lewis Hamilton. Segundo resultó George Russell.

La próxima fecha será con otro clásico, el Gran Premio de Bélgica en el mítico circuito de Spa-Francorchamps de siete kilómetros, el escenario más largo de la temporada.