Un ayudante de Scaloni habló de las sospechas que crecieron en las redes tras la final del Mundial entre Argentina y España

La derrota ante España dejó especulaciones que se multiplicaron en plataformas digitales, pero Matías Manna remarcó que no hubo factores externos

El desenlace de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, sellado por un único gol en tiempo suplementario, encendió un debate inesperado. Las suposiciones en redes sociales apuntaron a lo ocurrido en el vestuario argentino antes del encuentro, alimentadas por fragmentos de la arenga de Lionel Messi en el túnel y por la superioridad de los españoles en la cancha.

Las suspicacias no tardaron en aflorar tras el pitazo final, en ese marco el cuerpo técnico decidió salir al cruce para clarificar lo sucedido. Matías Manna, analista de videos de la selección, se refirió al asunto. En una entrevista con el programa Vuelta y media de Urbana Play, se mostró categórico al desestimar las versiones alternativas sobre la final: “Son cosas que pasan cuando uno pierde, a lo mejor, o sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta. Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante”.

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Manna se sumó a la línea de sus colegas Lionel Scaloni, Roberto Ayala y los futbolistas que ya habían negado cualquier hecho anómalo. Según su testimonio, la derrota fue consecuencia directa de lo sucedido en el campo, sin misterios ni factores externos.

El integrante del cuerpo técnico argentino contó que repitió el partido varias veces para analizar detalles

En otro pasaje de la charla, Manna profundizó sobre las sensaciones tras el desenlace mundialista. “Agradecido por todo lo que fue, cómo salió. La forma de agradecer es intentar trabajar al máximo, y creo que todos los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Scaloni lo hicimos de esa manera, y los jugadores han formado un grupo maravilloso”, remarcó.

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El asistente confesó también su costumbre de revisar los partidos más de una vez. “Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar. España fue muy superior”, expresó.

La autocrítica fue clara: “Fueron superiores durante el partido, pero Argentina puede hacerlo. Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así”.

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El cuerpo técnico de la selección argentina volvió a alcanzar una final mundialista y se quedó con el subcampeonato

La trayectoria de Manna en Copas del Mundo es extensa. El analista registró su quinta participación, incluyendo Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y el triunfo en Qatar 2022, además de las dos primeras con la selección chilena, primero junto a Marcelo Bielsa y luego con Jorge Sampaoli.

El golpe de la caída en la final también disparó especulaciones sobre el futuro de la selección argentina, especialmente en torno a la continuidad del entrenador Lionel Scaloni. Las dudas sobre la permanencia del técnico surgieron por sus propias declaraciones posteriores al torneo. Días atrás el entrenador reconoció: “Yo creo que son cosas que después de un torneo así son normales, son cosas que uno puede decir, se replantea”.

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Scaloni también destacó la conexión entre el equipo y la gente: “Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es esta unión, esta conexión”.

La derrota ante España no ha modificado el convencimiento del cuerpo técnico sobre la identidad del fútbol argentino. Tanto Manna como Scaloni insisten en que el mayor capital es el estilo construido a lo largo de los últimos años, que prioriza el juego asociado y la formación de grupos sólidos.

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