Política

Con la mira en 2027, La Libertad Avanza prepara un Congreso bonaerense para fortalecer el armado y avanzar sobre Kicillof

Previsto para el mes de octubre, el sello busca discutir en torno a las principales problemáticas que atraviesan a la provincia rumbo a 2027. La invitación será extensible al Presidente. Las definiciones electorales del espacio

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Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al diputado Sebastián Pareja y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem

Con el 2027 en la mira, el armado de La Libertad Avanza bonaerense trabaja en la organización de un nuevo Congreso partidario con el objetivo de fortalecer la construcción territorial y discutir las principales problemáticas que atraviesan la provincia de Buenos Aires de cara a los próximos comicios presidenciales.

Según confirmaron fuentes libertarias a Infobae, el evento que nucleará a dirigentes, militantes y referentes está previsto para el mes de octubre y estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional Sebastián Pareja.

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Con la sede todavía a definir, el espacio aspira a discutir los temas que definirán la agenda de campaña para el año electoral. La invitación también será extensible al presidente Javier Milei, quien estuvo a cargo del cierre durante la última edición, aunque desde el armado aseguran que su asistencia estará condicionada a la agenda más próxima a la fecha. Mientras tanto, avanzan con una nueva instancia partidaria que busca fortalecer al espacio de cara a los próximos desafíos electorales.

La instancia interna de debate replicará la dinámica del Congreso celebrado en 2025, en la previa de los comicios legislativos. Para eso, las mesas temáticas que actualmente funcionan en la provincia presentarán las principales conclusiones ante la conducción y la militancia libertaria.

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Javier Milei en el Congreso de La Libertad Avanza, en La Plata
Javier Milei en el Congreso de La Libertad Avanza, en La Plata en julio de 2025

Se espera que el temario gire en torno a problemáticas ligadas a la economía, la justicia, la salud, la educación, la desregulación, el presupuesto y la reforma constitucional que diseñó el bloque libertario.

Más allá de la discusión interna, el Congreso funcionará también como el puntapié inicial de la disputa que las tribus violetas pretenden dar por la conducción política del territorio bonaerense. Si bien restan tomar algunas definiciones, el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, parece tener ventaja en la carrera por disputarle al gobernador Axel Kicillof la conducción política de la provincia.

“Estamos preparando equipos para ganar la Provincia y asegurar la reelección del Presidente”, definieron a Infobae desde el entorno del legislador que responde a Karina Milei.

A diferencia de otros distritos, la provincia parece encaminarse hacia el cierre de acuerdos con partidos aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical. Pese a que aún resta definirse el futuro de las PASO, las conversaciones están activas entre los referentes libertarios encolumnados en el parejismo y los dirigentes del partido amarillo, como Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro.

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem
Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

Sobre el cierre de la semana pasada, La Libertad Avanza impulsó el Día de la Unidad, como continuidad del mensaje en X que supo publicar Karina Milei en 2025, cuando habilitó acuerdos con sectores aliados para las elecciones legislativas bonaerenses. De esta forma, en las filas violetas apuestan a ordenar a propios y socios en torno al operativo reelección del presidente Javier Milei.

Se trata de una idea que algunos le adjudican al cineasta Santiago Oria, aunque él la desmiente, y que busca limitar las diferencias internas y encauzar la militancia detrás de la figura del libertario que aspira a otros cuatro años de gestión.

La provincia de Buenos Aires configura un escenario clave para el proyecto de reelección de Milei. Bajo esa premisa, el armado territorial se prepara para encarar el período preelectoral abierto tras la finalización del Mundial 2026. El plan incluye, además, la inauguración —prevista para agosto— de un nuevo local central partidario en el barrio porteño de San Telmo.

En Balcarce 50 aseguran que el ministro coordinador, que estará convocado al Congreso del partido, encabeza la lista de potenciales aspirantes para competir por la provincia y sostienen que, de hacer una buena gestión en el Poder Ejecutivo, será el candidato “natural” de la unidad. No obstante, hay quienes precisan que Santilli debería declinar sus aspiraciones y competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“No hay nada definido sobre las candidaturas, pero desde el partido se está trabajando para que el que sea tenga una estructura que aporte soluciones”, explicaron ante este medio.

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