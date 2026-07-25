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Todas las peleas de La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos: hora y cómo verlas en vivo

El show en Sevilla cuenta con diez combates que alternan la presencia de creadores de contenido, músicos y streamers. En el tercer turno, se enfrentan los periodistas Gastón Edul y Edu Aguirre

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Este sábado se llevará a cabo la Velada del Año VI (@IbaiLlanos)
Este sábado se llevará a cabo la Velada del Año VI (@IbaiLlanos)

La Velada del Año 6 tendrá lugar este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, que se convertirá en el centro mundial del streaming y el entretenimiento digital por una noche. La venta de entradas para esta edición marcó un récord absoluto: las 80.000 localidades puestas a disposición del público se agotaron en poco más de dos horas, reflejando el magnetismo que despierta el evento entre los fanáticos de los creadores de contenido y los seguidores de los combates.

Este año, la organización liderada por Ibai Llanos desplegará una jornada de ocho horas de entretenimiento, con diez peleas alternadas entre categorías masculinas y femeninas. El inicio formal está previsto para las 19:00 (hora española) y 14:00 (hora argentina), aunque el primer combate arrancará a las 19:45. La transmisión, como es habitual, será gratuita y global a través de los canales de Ibai en Twitch, YouTube y TikTok.

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Quienes no consiguieron un asiento en La Cartuja podrán seguir todos los detalles desde cualquier rincón, sin costo alguno, gracias a la señal en directo. La cobertura arranca con una previa donde los protagonistas compartirán sensaciones y se prepararán para subir al ring.

Edu Aguirre y Gastón Edul se enfrentarán en el tercer duelo de la jornada (@IbaiLlanos)
Edu Aguirre y Gastón Edul se enfrentarán en el tercer duelo de la jornada (@IbaiLlanos)

El boxeo abrirá con Fabiana Sevillano, la tiktoker española será local, frente a La Parce, influencer colombiana. Este enfrentamiento femenino inaugura la serie de combates, prometiendo intensidad desde el primer minuto.

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A continuación, la streamer española Clers se medirá con Natalia MX, creadora de contenido mexicana. Ambas llegan con el reto de destacar en una cartelera repleta de nombres de peso en la escena digital.

El tercer combate enfrentará a Edu Aguirre y Gastón Edul, dos periodistas que han trasladado su rivalidad mediática al cuadrilátero tras la final del Mundial 2026, un episodio que marcó el pulso entre España y Argentina. La tensión acumulada promete convertir el choque en uno de los momentos más seguidos de la noche.

Después será el turno de Marta Díaz, influencer española con 7,2 millones de seguidores en TikTok, frente a la valenciana Tatiana Käer, quien ostenta 19,3 millones en la misma red social. La diferencia en alcance digital añade un matiz especial a este duelo de audiencias.

Alondrisa y Angie Velasco protagonizarán el sexto cruce (@IbaiLlanos)
Alondrisa y Angie Velasco protagonizarán el sexto cruce (@IbaiLlanos)

El argentino Gero Arias y Viruzz protagonizarán uno de los cruces más esperados por la comunidad, alimentado por las experiencias del español, que superó en el ring a Momo Benavidez, Tomás Mazza y el chileno Shelao.

Más tarde, Alondrisa y Angie Velasco llevarán al ring una historia personal que ha generado conversación en redes. Excompañeras y ahora rivales, su combate está marcado por un trasfondo emocional que va más allá del espectáculo.

En el séptimo enfrentamiento, el cantante español Kid Keo se enfrentará con Lit Killah, artista argentino surgido de González Catán, en un choque que fusiona la música urbana con el deporte de contacto.

Lit Killah tendrá su combate frente a Kid Keo (@IbaiLlanos)
Lit Killah tendrá su combate frente a Kid Keo (@IbaiLlanos)

La mexicana Rivers, una de las streamers más reconocidas del continente, buscará sumar un nuevo triunfo ante Roro, influencer española. Rivers ya tiene experiencia en La Velada, con un historial de una victoria y una derrota en ediciones anteriores.

El combate coestelar reunirá al creador español Plex y al referente salvadoreño Fernanfloo. La expectación crece por ver al ícono de El Salvador medirse con uno de los influencers más activos de la península.

La noche alcanzará su punto máximo con el enfrentamiento entre TheGrefg e IlloJuan, programado como el evento principal cerca de las 01:30 (hora local). Ambos son figuras centrales de la creación de contenido en España, y su presencia garantiza un cierre de alto voltaje.

Ibai Llanos anunció que la edición 2026 contará con presentaciones de artistas como Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes, La Pantera y Lucho RK. Aunque el número de actuaciones es menor respecto a otros años, el propio organizador aseguró: “Sabed también que entre todos estos combates habrá actuaciones”. Además, el creador de contenido adelantó que habrá “muchos invitados sorpresa que van a traer los artistas y algunos boxeadores que iréis descubriendo durante la noche”.

Cartelera de La Velada del Año 6:

  1. Fabiana Sevillano vs. La Parce
  2. Clers vs. Natalia MX
  3. Edu Aguirre vs. Gastón Edul
  4. Marta Díaz vs. Tatiana Käer
  5. Viruzz vs. Gero Arias
  6. Alondrisa vs. Angie Velasco
  7. Kid Keo vs. Lit Killah
  8. Rivers vs. Roro
  9. Plex vs. Fernanfloo
  10. TheGrefg vs. IlloJuan

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