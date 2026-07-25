Crece la expectativa por el anuncio sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en medio de señales de respaldo de Alpine

Flavio Briatore había adelantado que se confirmará al segundo piloto de Alpine tras el parate del verano (Foto: @briatoreflavio)

La hora cúlmine se acerca y las señales son cada vez más sólidas en un rumbo positivo. Franco Colapinto cerrará este domingo la parte inicial de una temporada de Fórmula 1 que lo tuvo como piloto titular por primera vez desde la pretemporada. La duda que se resolverá a lo largo de estos 29 días que se desarrollarán entre Hungría y Países Bajos –la primera carrera tras el parate por el verano europeo– está en su futuro. El argentino es cada vez más regular en su rendimiento y las versiones van a tono con esa consistencia: su continuidad en Alpine está encaminada.

Con Pierre Gasly confirmado hasta fines del 2028, Flavio Briatore había anticipado días atrás que tomarían una decisión sobre el propietario de la segunda butaca “antes del parón de verano”. En ese contexto, si no existe un cambio drástico de los planes, Infobae pudo saber que la continuidad de Colapinto en el equipo está acordada en un alto porcentaje y se espera que sea oficial después del Gran Premio de Países Bajos que tendrá la Sprint el sábado 22 de agosto y la carrera principal a 72 vueltas el domingo 23.

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Después de semanas donde los rumores que anticipaban la “Silly Season” ponían en duda la continuidad de Colapinto –especialmente desde las principales puntas mediáticas del mundo motor europeas–, la situación comenzó a cambiar. El silencio se transformó en guiños entre líneas y palabras públicas. El choque de Franco en los primeros minutos de la práctica 2 de Hungría podría haber abierto las puertas a un sinfín de especulaciones, pero el propio Briatore salió a cruzar cualquier intento antes que pudiera existir y respaldó de manera contundente al argentino.

Colapinto volvió a contestar este sábado en la pista con una clasificación calcada que la de Gasly, un corredor que es siete años mayor y contabiliza casi una década de experiencia en la F1 con una inolvidable victoria incluso en 2020. Franco y Pierre hicieron en cada una de las cuatro salidas tiempos idénticos. Steve Nielsen, el director del equipo, tampoco pudo esconder su admiración por el trabajo del argentino. “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando duro con los ingenieros para encontrar más tiempo por vuelta, lo cual hicimos de viernes a sábado, y esperamos poder ser más competitivos en la carrera de mañana. Felicitaciones a ambos pilotos, ya que están esforzándose al máximo y haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen disponibles actualmente”, reconoció en las declaraciones que difundió la escudería.

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Este domingo largará 13° con el sueño de repetir sus últimas actuaciones de largadas sólidas y remontadas brillantes, aunque seguramente con algo más de calma en su interior por las señales que lo acercan cada vez más a asegurarse el asiento titular más allá que en la conferencia de prensa que organizó la FIA el jueves, Franco evitó dar certezas: “Ni idea. Solo estoy enfocado en conducir. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Solo estoy enfocado en estas pocas carreras y haciendo mi mejor esfuerzo con el equipo, tratando de mejorar el auto. Es nuestro enfoque principal. Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros, con todos los rumores. Ni siquiera sé una cuarta parte de lo que ustedes saben, así que no deberían preguntarnos”.

"Solo estoy enfocado en conducir. Siento que estoy haciendo un buen trabajo", dijo Colapinto el jueves (Foto: Reuters/Bernadett Szabo)

Independientemente de la evasiva, alrededor de la figura del argentino empieza a unirse la idea de que los resultados positivos en la pista se amalgamarán con su continuidad. Franco responde arriba del auto –con una remontada de 10 lugares, con un doble sobrepaso inolvidable ante su compañero Gasly o con tiempos calcados del francés–, pero también abajo porque sus patrocinadores están firmes. Incluso la principal de esas firmas no duda en que estará a su lado hasta que sea campeón mundial, una frase que ilustra más la confianza que hay en torno a sus capacidades que a cargarlo con el peso de ese objetivo histórico.

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A Flavio Briatore hay que aprender a leerlo entre líneas. El hábil directivo italiano es un viejo zorro de la Máxima que lleva semanas desviando las preguntas de los que buscaban desestabilizar al argentino para poner la lupa sobre el rendimiento del auto: “El piloto marca la diferencia si tienes a alguien como Max, que te puede dar dos o tres décimas. Pero si estás a siete u ocho décimas de distancia, no tienes ningún piloto que marque esa diferencia. Así que trabajemos en el coche, trabajemos en la parada en boxes, trabajemos en mejorar mucho la aerodinámica de nuestro coche. Y después, hablamos del piloto. Para mí, el conductor es la última parte, el último detalle. Si hay que invertir dinero, hay que invertirlo donde haya posibilidades de ganar”.

Si por estas horas sonrientes en torno a Franco existe alguna duda sobre dónde estará en 2027, incluso está más vinculada a la ínfima chance de que Williams –y en menor medida Haas– haga modificaciones de pilotos y decida recapturar a un Colapinto que fue cedido por cinco temporadas desde el equipo con sede en Grove. Claro que en la F1 todo puede cambiar de un momento a otro, pero todo empieza a confluir rumbo a un mismo camino y tocará la paciencia de esperar estas cuatro semanas sin volantazos inesperados para leer el famoso “breaking” en las placas de las redes de la Máxima.

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Franco Colapinto recibió el saludo y abrazo de James Vowles en el Festival de la Velocidad en Goodwood

Este medio intentó profundizar con distintas fuentes para conocer las versiones de una supuesta reunión de Franco con James Vowles, el famoso Tio James jefe de Williams. Pero descartaron que suceda algo en esa dirección catalogando los informes como “especulaciones”. En Alpine, por su parte, mantienen una postura clara: lo importante es poner el coche a tono con los ascensos de Audi y Racing Bulls más que en enfocarse en los corredores. Sin el medio mecánico, nadie puede responder del modo adecuado al fin de cuentas.

La cúpula de Enstone no puede obviar que Franco está consolidado en el equipo, trabajando cada vez más en sintonía con mecánicos y su ingeniero Stuart Barlow. También que mostró un nivel de manejo a la par o incluso más adaptado que el de Gasly a las nuevas reglas. Sumó puntos sin traer dolores de cabeza económico por destrozos en el auto –lo sucedido en la FP2 de Hungría lo toman como una anécdota–.

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En ese contexto, el clima es de tranquilidad tanto en la parte del boxes de Colapinto como de los que toman decisiones con el rendimiento del argentino. Tras Hungría, la F1 entrará a un lento reloj de arena rumbo a la esperada confirmación de su futuro. Colapinto, de todos modos, no tendrá descanso: protagonizará las pruebas de neumáticos Pirelli para el 2027 en Nürburgring inmediatamente después de su paso por el Hungaroring. Luego se tomará un puñado de días de descanso, pero retomará inmediatamente el entrenamiento. Colapinto no se tomará vacaciones y seguirá enfocado en colaborar con la puesta a punto de las prometidas mejoras que Alpine anunció que llevará desde Zandvoort. Y después de Países Bajos, habrá que esperar un espaldarazo oficial para confirmarnos lo que todos presumimos: hay Colapinto para rato.