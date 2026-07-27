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Usher baja del escenario a una fan tras notar su incomodidad por acercarse demasiado

El cantante interrumpió una de las dinámicas habituales de sus conciertos después de percibir la reacción

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El cantante interrumpió una de las dinámicas habituales de sus conciertos después de percibir la reacción de una asistente que había sido invitada al escenario. (Instagram)

Usher protagonizó un momento que se difundió ampliamente en redes sociales luego de interrumpir una interacción con una asistente durante un concierto realizado en Nashville como parte de The R&B Tour, gira que comparte con Chris Brown.

Durante una de las dinámicas habituales de su espectáculo, el intérprete invitó al escenario a una mujer del público para dedicarle una interpretación cercana, una práctica que forma parte de sus presentaciones en vivo.

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Sin embargo, la interacción tomó un rumbo distinto cuando el artista percibió que la asistente parecía sentirse incómoda.

En videos compartidos por asistentes al concierto, se observa a Usher interpretando una canción frente a la mujer mientras intenta interactuar con ella mediante gestos y un contacto ligero en el rostro.

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Posteriormente, el cantante la invitó a acercarse a una cama instalada como parte de la escenografía del espectáculo.

Usher invitó a la joven a subir al escenario durante el concierto. (Captura de video)
Usher invitó a la joven a subir al escenario durante el concierto. (Captura de video)

La mujer dio un paso hacia atrás y mantuvo una postura rígida. Tras notar su reacción, Usher decidió detener la dinámica y se dirigió al público con una pregunta. “No creo que ella quiera estar en el escenario, ¿verdad?”, expresó antes de alejarse de la fan.

Instantes después, el cantante hizo una señal hacia el equipo de producción para que la mujer abandonara el escenario y continuó con el desarrollo del concierto. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, algunos asistentes reaccionaron con abucheos mientras se realizaba el cambio.

Horas después del concierto, la mujer, identificada en redes sociales como Gabrielle Cheyenne, respondió a los comentarios que comenzaron a circular en internet sobre su participación en el espectáculo.

A través de distintas publicaciones, explicó que aceptó subir al escenario cuando fue seleccionada entre el público y señaló que desconocía en qué consistiría la dinámica.

La mujer aseguró que desconocía la dinámica en los conciertos de Usher. (Captura de video)
La mujer aseguró que desconocía la dinámica en los conciertos de Usher. (Captura de video)

“¡No te dicen por qué vas a subir ahí! ¿Queríais que subiera ahí y me lo follara ahora mismo?”, escribió.

También indicó que había asistido al concierto junto con su madre y que ambas contaban con boletos en la zona cercana al escenario. Según relató, antes del inicio del espectáculo fueron reubicadas al área VIP.

En respuesta a usuarios que cuestionaron por qué aceptó subir al escenario, Cheyenne escribió que pocas personas rechazarían una invitación de ese tipo frente a miles de asistentes.

Un día después del concierto, la joven publicó nuevas fotografías en sus redes sociales acompañadas del mensaje “Sin preocuparme”. Posteriormente compartió una serie de historias en Instagram para responder a las críticas recibidas.

En esas publicaciones afirmó que su actitud no era negativa y sostuvo que las reacciones surgieron después de leer comentarios ofensivos dirigidos hacia ella.

Gabrielle Cheyenne se defendió de las criticas tras el concierto de Usher.
Gabrielle Cheyenne se defendió de las criticas tras el concierto de Usher.

“¡No van a meterse en internet insultándome y faltándome al respeto y esperar que me quede tranquila!”, expresó, y añadió: “¡No crean que van a acosarme por una experiencia que ustedes no vivieron!”.

La interacción entre Usher y sus seguidores durante los conciertos forma parte de uno de los segmentos más conocidos de sus presentaciones.

En distintas giras recientes, el cantante ha incluido dinámicas en las que invita a integrantes del público al escenario para interpretar algunas de sus canciones de manera cercana.

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