Square Enix revoluciona la crianza de monstruos en Dragon Quest Monsters: The Withered World

Dragon Quest Monsters: The Withered World, Square Enix

El esperado título Dragon Quest Monsters: The Withered World llegará a consolas y PC el próximo 3 de diciembre. Publicado por Square Enix y desarrollado junto a TOSE, el juego introduce cambios importantes en la mecánica clásica de la serie, enfocándose en la crianza, el combate y la fusión estratégica de monstruos. Los jugadores podrán formar equipos de hasta ocho criaturas, reclutarlas durante las batallas mediante nuevas opciones y mejorar sus habilidades a través de la crianza y la síntesis, lo que ha generado interés entre la comunidad de fanáticos debido a la profundidad y flexibilidad de su sistema.

Reclutamiento, tipos y evolución de monstruos

Desde los primeros momentos del juego, quienes exploren el mundo de Dragon Quest Monsters: The Withered World podrán encontrar más de 500 monstruos distintos, tanto familiares como nuevos. El proceso para incorporarlos al equipo depende de dos métodos principales: el uso de la habilidad Show of Force durante las batallas o la eventualidad de que un monstruo derrotado solicite unirse espontáneamente. El uso de objetos puede aumentar la probabilidad de éxito en ambos casos.

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Cada monstruo pertenece a una de ocho familias, como limos, bestias y dragones, y tiene asignado un rango (de G a X), tamaño (pequeño o grande) y personalidad propia. Estos elementos influyen en los límites de sus atributos y en su desarrollo a través del entrenamiento. Los monstruos grandes ocupan dos espacios en la alineación, pero pueden acceder a más rasgos únicos y realizar más acciones por turno que los pequeños, aportando una dimensión táctica importante que afecta la composición de los equipos y el equilibrio entre poder y versatilidad.

A medida que avanzan las batallas, los monstruos obtienen experiencia y puntos de talento, que pueden invertirse en hasta tres talentos diferentes. Estos puntos permiten fortalecer estadísticas, aprender habilidades o mejorar capacidades específicas, de modo que la personalización de cada criatura resulta un factor clave para el desarrollo de estrategias particulares.

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Combate estratégico y la habilidad especial Wrangler’s Spirit

El núcleo jugable de la entrega se encuentra en los combates por turnos, donde el jugador, en el papel de entrenador o wrangler, controla las órdenes y tácticas de su grupo de monstruos. Puede optar por dirigir acciones de forma directa o establecer estrategias generales, adaptando el estilo a las preferencias personales y aprovechando las particularidades de cada monstruo.

Una de las principales novedades de esta edición es la habilidad especial de las protagonistas Bianca y Nera, llamada Wrangler’s Spirit. Esta se puede activar una vez por batalla y sus efectos varían según el personaje: Bianca permite curar puntos de vida y aumentar el poder de ataque, mientras que Nera restaura puntos mágicos y refuerza la defensa. Esta función puede cambiar el curso de enfrentamientos especialmente complicados, exigiendo a los jugadores decidir el momento adecuado para utilizar este recurso clave.

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Los monstruos cuentan con rasgos y habilidades especiales, algunos de los cuales pueden atacar a todo el grupo enemigo o curar aliados, ampliando así las opciones tácticas. Comprender las fortalezas y debilidades del repertorio de monstruos será fundamental para progresar y superar los desafíos más difíciles del juego.

Síntesis y creación de monstruos más poderosos

Uno de los elementos más novedosos en esta entrega es la síntesis de monstruos, un proceso en el que se fusionan dos criaturas a partir del nivel 10 para obtener un descendiente con atributos y talentos heredados. Tras la síntesis, ambos progenitores desaparecen, por lo que es importante acertar en la elección, ya que cada fusión tiene un impacto a largo plazo en el equipo del jugador.

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El valor Plus, una de las novedades en el juego, potencia aún más la síntesis. Si se eligen padres con altos Plus Values, el monstruo resultante puede recibir bonificaciones extra en sus atributos base e incluso superar el rango de sus progenitores. Por ejemplo, al combinar un mud mannequin de rango G y un jumping jackal de rango E puede resultar un well wisher de rango D, lo que muestra la importancia de planificar cada fusión en función de la progresión deseada.

Algunas combinaciones específicas, indicadas en el juego con un icono especial, permiten obtener monstruos que solo pueden crearse mediante síntesis y no están disponibles para reclutar de forma tradicional, como el caso de mitey oak o balhib, que requiere sintetizar hasta cuatro monstruos. Este sistema fomenta la experimentación, la exploración y el análisis de las posibles mezclas y rutas evolutivas, acercando al jugador a formar el equipo más fuerte posible.

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Dragon Quest Monsters: The Withered World

Nuevos monstruos y aportes para la comunidad de jugadores

Junto a cientos de criaturas clásicas, Dragon Quest Monsters: The Withered World presenta monstruos inéditos que amplían el universo de la serie. Entre los nuevos se encuentran Slime Balls en versiones sabor ciruela ácida, mezcla de vegetales y tempura de camarón, Bamboo Badboy, un monstruo que se disfraza de brote de bambú para engañar a sus presas, y Groovy Grouse, conocido por su manera de caminar rítmica y festiva.

La decisión de Square Enix y TOSE de aumentar la variedad de criaturas tiene como objetivo permitir estrategias personalizadas y descubrir sinergias inéditas. Tanto para aficionados como para quienes se inician en la saga, este repertorio amplía el atractivo jugable al fomentar la colección y experimentación, sin dejar de lado la historia y los desafíos principales. El lanzamiento en varias plataformas permitirá a los jugadores escoger el dispositivo que prefieran.

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El énfasis en la síntesis, la relevancia del rol del entrenador y la posibilidad de conformar equipos adaptados a cualquier estilo de juego, sumados a la dificultad que supone reunir monstruos exclusivos a través de fusiones complejas, convierten a Dragon Quest Monsters: The Withered World en una propuesta atractiva para quienes buscan profundidad y reto en sus videojuegos. La gestión cuidadosa y la planificación táctica prometen ser esenciales para avanzar en un mundo lleno de opciones y enemigos desafiantes.