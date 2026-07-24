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Sony e Insomniac Games revelan el intenso conflicto mutante en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine

Insomniac Games promete una historia madura y violenta donde la supervivencia mutante desafía a Logan

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Marvel’s Wolverine presenta un nuevo tráiler.

El universo de Marvel’s Wolverine se presenta renovado y lleno de acción en PlayStation 5 a partir del próximo 15 de septiembre, gracias a Insomniac Games y Sony Interactive Entertainment. Esta propuesta coloca al icónico Logan en el centro de una historia donde la supervivencia de los mutantes y los conflictos internos definen el tono general. El nuevo tráiler, estrenado durante la Comic-Con 2026 de San Diego, anticipa una experiencia más oscura y violenta de lo habitual, en la que enemigos reconocidos como Omega Red, Mystique y Deathstrike intentan derrotar a Wolverine mientras él busca descubrir las verdades ocultas de su propio pasado.

Relato del héroe y su trasfondo

Marvel’s Wolverine profundiza en la vida de Logan dentro de un contexto donde los mutantes son perseguidos y vulnerables. El protagonista debe enfrentar tanto amenazas externas, como Bolivar Trask y la facción de los Cosechadores, como las heridas internas y su incesante búsqueda de identidad. La historia sitúa a Logan como parte del Equipo X junto a Jean Grey, Nathaniel Essex, Dientes de Sable, el Dr. Walter Langkowski y anteriormente él mismo.

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Juntos, luchan contra los planes de Trask para exterminar a la especie mutante. Durante la campaña, los jugadores encontrarán aliados sorprendentes, viejos conocidos y múltiples facciones, lo que pondrá a prueba los valores y la moral de Logan.

Adversarios reconocidos y aliados inesperados

Entre los enemigos más destacados de esta historia se encuentran Omega Red, Deathstrike, La Mano y los Cosechadores, grupos que obligarán a Logan a mostrar su lado más feroz. La presencia de personajes clave como Mystique, quien ocupa un papel ambiguo entre aliada y rival, junto con Jean Grey y Dientes de Sable, aporta más matices a la narrativa y la construcción de personajes. La lucha por la supervivencia mutante ocurre en un ambiente marcado por la discriminación y la violencia, desafiando la determinación del Equipo X y la fortaleza de Logan.

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El tráiler resalta el combate intenso, centrándose en escenas de acción llenas de tensión y espectacularidad. Se exhiben las habilidades de Wolverine en su máxima expresión, fusionando la brutalidad de sus garras con movimientos ágiles y letales. Cada combate supone un reto importante, y en ocasiones, la frontera entre héroe y antihéroe se vuelve borrosa.

Marvel’s Wolverine, de Insomniac Games
Marvel’s Wolverine, de Insomniac Games

Escenarios internacionales y herencia cultural

Marvel’s Wolverine transporta a los jugadores a diferentes lugares alrededor del mundo, desde la isla nación de Madripoor, conocida por su ambiente clandestino y criminalidad, hasta las heladas regiones de Canadá y las concurridas calles de Tokio. Este recorrido internacional no solo amplía la mitología del personaje, sino que también introduce nuevas amenazas y alianzas, asegurando una experiencia dinámica para los jugadores.

La banda sonora, compuesta por David Fleming, ganador de premios y conocido por su trabajo en The Last of Us en HBO y Superman de 2025, busca reforzar la carga emocional y épica de la aventura. La colaboración con Marvel Games permite la inclusión de trajes y elementos visuales inspirados en otros proyectos, como la integración de diseños entre Marvel’s Wolverine y Marvel Tokon: Fighting Souls, que celebran la riqueza cultural del universo mutante.

En el aspecto narrativo, Insomniac Games ha desarrollado un cómic precuela escrito por el director narrativo Walt Williams. Este cómic amplía la trama del videojuego y profundiza en las complejas relaciones entre los miembros del Equipo X y el pasado de Logan. Su presentación en la San Diego Comic-Con como obsequio y su disponibilidad digital en Marvel Unlimited buscan enriquecer la experiencia narrativa, atrayendo tanto a jugadores como a lectores habituales de cómics.

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