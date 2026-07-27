Así fue el viaje a Italia de Selena Gomez con Benny Blanco por su cumpleaños

Selena Gomez comparte imágenes de su viaje por Italia junto a Benny Blanco tras su cumpleaños 34. (Instagram)

Selena Gomez y Benny Blanco continúan compartiendo momentos de su viaje por Italia, una escapada que coincidió con el cumpleaños número 34 de la cantante.

A través de sus redes sociales, la también actriz publicó una serie de imágenes de sus vacaciones junto a su esposo, mostrando actividades realizadas durante su recorrido por distintos puntos del país europeo.

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La publicación, compartida el viernes 24 de julio en Instagram y acompañada por la canción “Shining Like That Summer” de oofforoom, incluyó un carrusel de 19 fotografías en las que la pareja aparece disfrutando de paisajes, gastronomía y actividades culturales durante su estancia en Italia.

Selena Gomez mostró cómo celebró su cumpleaños junto a Benny Blanco.

De acuerdo con una fuente consultada por PEOPLE, parte de la celebración de cumpleaños tuvo lugar en Il Borro, una propiedad familiar de la casa de moda Ferragamo ubicada en la región de Toscana.

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Durante su visita, los artistas participaron en una clase de cocina en la que prepararon pasta fresca, compartieron una cena y realizaron una actividad de equitación.

La misma fuente señaló que Benny Blanco organizó parte de la celebración y que previamente había viajado en barco para acompañar a Selena Gomez durante una etapa de su estancia en Reino Unido. Según el testimonio, el productor buscó preparar actividades especiales para conmemorar la fecha.

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“No solo pasaba los días viajando en barco para estar con ella en Inglaterra, sino que también le organizó una fiesta de cumpleaños especial en la Toscana. Siempre se esfuerza por hacer que las cosas sean especiales para ella”, declaró.

Benny Blanco planeó la mayor parte de la celebración de Selena Gomez . (Instagram)

Durante el viaje, la actriz compartió fotografías tomadas a bordo de un yate. En una de ellas aparece utilizando un conjunto azul cielo de dos piezas de la marca Monday Swimwear, mientras Blanco aparece descansando al fondo de la imagen.

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En otras fotografías, la intérprete lució un traje de baño blanco de una pieza con gafas de sol ovaladas y accesorios para el cabello.

La cantante también publicó imágenes de momentos cotidianos durante la travesía, como una partida de Scrabble junto al productor musical mientras ambos se encontraban en el barco. Además, mostró fotografías de alimentos, bebidas y lugares que visitaron durante su recorrido por Italia.

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Selena Gomez compartió parte de lo que comió durante su visita a Italia. (Instagram)

La pareja recorrió zonas con arquitectura histórica y visitó espacios culturales, incluyendo una iglesia con varios siglos de antigüedad donde posaron juntos para una fotografía. Gomez también compartió una imagen tomada desde un balcón con vista al río Arno, en Florencia.

El viaje coincidió con la celebración oficial del cumpleaños de Selena Gomez, ocurrido el 22 de julio. Ese día, la artista publicó un mensaje relacionado con el sexto aniversario del Rare Impact Fund, iniciativa enfocada en la salud mental de los jóvenes.

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“De niña, jamás hubiera imaginado que celebraría mi cumpleaños junto a los seis años del Rare Impact Fund. Hoy me siento muy feliz. Ver a esta comunidad unirse para apoyar la salud mental de los jóvenes ha sido el mejor regalo, así que ¡muchas gracias!”, expresó.

Selena Gomez compartió una reflexión en el día de su cumpleaños.

Por su parte, Blanco compartió un video en TikTok en el que documentó una clase de cocina italiana realizada como parte de la celebración.

En las imágenes, el productor aparece explicando que prepararían una comida italiana para el cumpleaños de su esposa. Posteriormente, Gomez participa en la elaboración de pasta, desde la preparación de la masa hasta su procesamiento con una máquina especializada.

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El video también mostró la preparación de un plato de berenjena y parmesano. Al probar la comida elaborada por Gomez, Blanco comentó que era uno de los mejores platillos que había probado durante su estancia en Italia.