Entretenimiento

Así fue el viaje a Italia de Selena Gomez con Benny Blanco por su cumpleaños

La cantante compartió fotografías de sus vacaciones junto a su esposo, en un viaje por Italia

Guardar
Google icon
Selena Gomez comparte imágenes de su viaje por Italia junto a Benny Blanco tras su cumpleaños 34. (Instagram)
Selena Gomez comparte imágenes de su viaje por Italia junto a Benny Blanco tras su cumpleaños 34. (Instagram)

Selena Gomez y Benny Blanco continúan compartiendo momentos de su viaje por Italia, una escapada que coincidió con el cumpleaños número 34 de la cantante.

A través de sus redes sociales, la también actriz publicó una serie de imágenes de sus vacaciones junto a su esposo, mostrando actividades realizadas durante su recorrido por distintos puntos del país europeo.

PUBLICIDAD

La publicación, compartida el viernes 24 de julio en Instagram y acompañada por la canción “Shining Like That Summer” de oofforoom, incluyó un carrusel de 19 fotografías en las que la pareja aparece disfrutando de paisajes, gastronomía y actividades culturales durante su estancia en Italia.

Selena Gomez mostró cómo celebró su cumpleaños junto a Benny Blanco.
Selena Gomez mostró cómo celebró su cumpleaños junto a Benny Blanco.

De acuerdo con una fuente consultada por PEOPLE, parte de la celebración de cumpleaños tuvo lugar en Il Borro, una propiedad familiar de la casa de moda Ferragamo ubicada en la región de Toscana.

PUBLICIDAD

Durante su visita, los artistas participaron en una clase de cocina en la que prepararon pasta fresca, compartieron una cena y realizaron una actividad de equitación.

La misma fuente señaló que Benny Blanco organizó parte de la celebración y que previamente había viajado en barco para acompañar a Selena Gomez durante una etapa de su estancia en Reino Unido. Según el testimonio, el productor buscó preparar actividades especiales para conmemorar la fecha.

“No solo pasaba los días viajando en barco para estar con ella en Inglaterra, sino que también le organizó una fiesta de cumpleaños especial en la Toscana. Siempre se esfuerza por hacer que las cosas sean especiales para ella”, declaró.

Benny Blanco planeó la mayor parte de la celebración de Selena Gomez . (Instagram)
Benny Blanco planeó la mayor parte de la celebración de Selena Gomez . (Instagram)

Durante el viaje, la actriz compartió fotografías tomadas a bordo de un yate. En una de ellas aparece utilizando un conjunto azul cielo de dos piezas de la marca Monday Swimwear, mientras Blanco aparece descansando al fondo de la imagen.

En otras fotografías, la intérprete lució un traje de baño blanco de una pieza con gafas de sol ovaladas y accesorios para el cabello.

La cantante también publicó imágenes de momentos cotidianos durante la travesía, como una partida de Scrabble junto al productor musical mientras ambos se encontraban en el barco. Además, mostró fotografías de alimentos, bebidas y lugares que visitaron durante su recorrido por Italia.

Selena Gomez compartió parte de lo que comió durante su visita a Italia. (Instagram)
Selena Gomez compartió parte de lo que comió durante su visita a Italia. (Instagram)

La pareja recorrió zonas con arquitectura histórica y visitó espacios culturales, incluyendo una iglesia con varios siglos de antigüedad donde posaron juntos para una fotografía. Gomez también compartió una imagen tomada desde un balcón con vista al río Arno, en Florencia.

El viaje coincidió con la celebración oficial del cumpleaños de Selena Gomez, ocurrido el 22 de julio. Ese día, la artista publicó un mensaje relacionado con el sexto aniversario del Rare Impact Fund, iniciativa enfocada en la salud mental de los jóvenes.

“De niña, jamás hubiera imaginado que celebraría mi cumpleaños junto a los seis años del Rare Impact Fund. Hoy me siento muy feliz. Ver a esta comunidad unirse para apoyar la salud mental de los jóvenes ha sido el mejor regalo, así que ¡muchas gracias!”, expresó.

Selena Gomez compartió una reflexión en el día de su cumpleaños.
Selena Gomez compartió una reflexión en el día de su cumpleaños.

Por su parte, Blanco compartió un video en TikTok en el que documentó una clase de cocina italiana realizada como parte de la celebración.

En las imágenes, el productor aparece explicando que prepararían una comida italiana para el cumpleaños de su esposa. Posteriormente, Gomez participa en la elaboración de pasta, desde la preparación de la masa hasta su procesamiento con una máquina especializada.

El video también mostró la preparación de un plato de berenjena y parmesano. Al probar la comida elaborada por Gomez, Blanco comentó que era uno de los mejores platillos que había probado durante su estancia en Italia.

Temas Relacionados

Selena GomezBenny Blancoestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Usher baja del escenario a una fan tras notar su incomodidad por acercarse demasiado

El cantante interrumpió una de las dinámicas habituales de sus conciertos después de percibir la reacción

Usher baja del escenario a una fan tras notar su incomodidad por acercarse demasiado

Así fue cómo la música de BTS hizo que una mujer aprendiera a controlar su miedo a viajar en avión

Debbie Adamson relató que pasó 17 años sin tomar un vuelo hasta que conoció a la banda de K-pop

Así fue cómo la música de BTS hizo que una mujer aprendiera a controlar su miedo a viajar en avión

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

Una secuencia del filme requirió el uso de estructuras de gran tamaño que caían alrededor del actor

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

La actriz contó que varias de las prendas que Carrie-Anne Moss utilizó en la cinta provenían de su guardarropa personal

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

La producción de Disney y Pixar logró el mejor estreno de la franquicia y mantuvo el interés del público familiar

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

DEPORTES

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

El duro discurso de Arruabarrena tras la goleada que Boca sufrió ante Riestra: “Este mazazo fue un baño de realidad”

La conmovedora carta de Scaloni a una semana de la caída en la final del Mundial: “Lo siento por no haber podido traer otra Copa”

TELESHOW

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

Nicolás Cabré confirmó la muerte de Duilio, su hermano, a los 47 años: “Nunca jamás te voy a olvidar”

El emotivo mensaje de la mamá de Gaspi luego de que Ibai Llanos lo homenajeó en La Velada del Año

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno dominicano inaugura el hospital renovado de Hacienda Estrella con una inversión de $1.8 millones

Gobierno dominicano inaugura el hospital renovado de Hacienda Estrella con una inversión de $1.8 millones

Accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en Honduras y los motociclistas representan el mayor porcentaje de víctimas

Estados Unidos deporta a Nicaragua a ciudadano condenado por agresión sexual en Florida

Diputada Ángela Aguilar anuncia un proyecto para endurecer las penas por maltrato animal en Costa Rica

Operativo binacional en la frontera entre Panamá y Costa Rica para enfrentar al dengue