Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Canadá: un susto y masterclass de manejo para su mejor resultado en la F1

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la F1 (Prensa Alpine)

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al terminar sexto en el Gran Premio de Canadá. El argentino se lució al volante del Alpine A526 y sumó puntos por tercera vez en cinco fechas de la presente temporada. Además, el piloto de 22 años brindó una clase magistral de manejo y consiguió una marca histórica.

El piloto bonaerense largaba décimo con neumáticos del compuesto medio. Sin embargo, como el Racing Bulls de Arvid Lindblad no traccionó al momento del arranque, el inglés partió desde boxes y el pilarense ganó una posición.

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Tras el arranque, Colapinto pudo mantener la novena posición y al cumplir el primer giro avanzó otros dos lugares ante las tempranas detenciones de los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.

En la sexta vuelta, Franco empujó: marcó un crono de 1m18s865 y mejoró dos segundos su ritmo respecto del comienzo. No conforme con eso, siguió puliendo y firmó cronos de 1m18s545, 1m18s287 y 1m18s002.

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Franco Colapinto dio un master class de manejo en Canadá (REUTERS/Mathieu Belanger)

Aunque al tener seis pilotos con gomas blandas (las que más rápido se degradan) delante, el argentino reguló la gestión de sus neumáticos y en el giro 14º marcó 1m17s202. Franco mantuvo su administración del neumático y cuando quiso pisar el acelerador fue contundente, ya que mejoró su ritmo con 1m17s015 en la 19ª ronda y le sacó 5,9 segundos a Liam Lawson (Racing Bulls). No conforme con eso, en el giro 24º clavó 1m16s865.

En la trigésima vuelta hubo un golpe de escena ante el abandono de George Russell, quien venía de mantener una ardua lucha con su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli. La carrera fue neutralizada con el Auto de Seguridad Virtual.

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Ante la coyuntura, Alpine aprovechó para llamarlo a Colapinto para cambiar sus gomas por el compuesto duro (los que más tardan en desgastarse) y con esa estrategia ir hasta el final. Franco salió de boxes y, con los neumáticos duros, rozó el muro. El argentino logró mantenerse sexto (ganó un puesto por la deserción de Russell).

*El susto de Colapinto al salir de boxes

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Pese al susto por el roce contra el muro, la confianza se mantuvo intacta para Colapinto, quien el 39º giro firmó su mejor crono hasta ese momento, con 1m16s672, y luego lo pulió con 1m16s546 y 1m16s249. Cabe aclarar que lo hizo con el compuesto duro, que es el que más tarda en tomar la adherencia óptima en el asfalto. Es decir, sin la mejor temperatura en su caucho, fue más rápido con el compuesto duro que con el medio (agarra adherencia más pronto en la pista). Otro dato que refleja el nivel conductivo del pilarense. Franco supo encontrar el límite del auto y tuvo mejora constante. Hay talento, pero también capacidad de administración del auto en un contexto de un cambio de reglamento drástico en el presente ejercicio.

En el final, con menos combustible y un auto más liviano, Franco volvió a romper los relojes marcó sus mejores tiempos en toda la carrera: 1m15s765 y 1m15s462 en la última vuelta. Espectacular. Con un monoplaza que le responde como el Alpine A526, el bonaerense pudo demostrar otra vez su talento al volante y plasmarlo con una notable faena. La combinación de confianza e idoneidad conductiva le permitió lucirse en la tierra de Gilles y Jacques Villeneuve.

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Colapinto pudo terminar sexto y logró su mejor resultado en 31 Grandes Premios en F1. Sumó 8 puntos en Canadá y llegó a un total de 20 en la Máxima. El bonaerense es el cuarto argentino con mejor cosecha histórica: en el primer lugar permanece Carlos Alberto Reutemann (12 triunfos), quien sumó un total de 310 puntos en 146 carreras disputadas entre 1972 y 1982. El segundo lugar de este ranking histórico corresponde a Juan Manuel Fangio (24 victorias), quíntuple campeón del mundo, con 277 puntos en 51 carreras entre 1950 y 1958. Completa el podio Froilán González (2 carreras ganadas), con 77 puntos en 26 participaciones entre 1950 y 1960.

Cabe recordar que Franco no pudo llevar a cabo la única práctica libre del fin de semana debido a una falla eléctrica en su unidad de potencia. Sin el rodaje inicial, en desventaja sobre sus rivales, pudo ser 13º en la clasificación para la carrera Sprint, en la que hizo una gran largada y, tras un sobrepaso a Carlos Sainz (Williams), culminó noveno. Luego se clasificó décimo para la competencia principal. Nuevamente superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, aunque hay que mencionar que el francés tuvo fallas mecánicas el viernes en su coche.

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La competencia de este domingo tuvo la cuarta victoria al hilo de Kimi Antonelli, quien brindó una gran lucha con su compañero Russell, hasta que el inglés se mantuvo en pista. El italiano de 19 años se afirmó en la punta del campeonato. El podio lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

Fue una carrera durísima, en la que además de Russell, el vigente campeón mundial Lando Norris también quedó afuera por fallas en su McLaren. Otros que no vieron la bandera de cuadros fueron Sergio “Checo” Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) y Alex Albon (Williams). En tanto, Lindblad no pudo largar.

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En dos semanas continuará la acción y será con un clásico, el Gran Premio de Mónaco, en el histórico callejero de Montecarlo. De “local”, ya que reside en el Principado, Franco Colapinto buscará dar otro paso en la Fórmula 1.