Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para disputar un GP de Hungría clave para su futuro en la F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto saldrá a pista en Hungría (Foto: EFE/Siu Wu)

La Fórmula 1 saldrá a pista este fin de semana en el circuito del Hungaroring para afrontar la 11ª fecha del calendario 2026 y como antesala del parate de 26 días que tendrá la Máxima por el parón veraniego. En ese contexto, Franco Colapinto protagonizará un fin de semana por demás especial desde este viernes en el Gran Premio de Hungría.

Con Pierre Gasly confirmado como titular de Alpine hasta fines del 2028, la segunda butaca de la escudería con sede en Enstone para 2027 todavía sigue sin un dueño oficial más allá de que el argentino realiza méritos cada Gran Premio para ser ratificado. El punto es que Flavio Briatore, líder todopoderoso del equipo, había adelantado semanas atrás que la designación del segundo piloto se iba a dar en esta ventana de descanso.

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“Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación. ¿Por qué no? Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos a Pierre muy bien. Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo. Quizá. Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos”, adelantó Briatore en el podcast de la F1 llamado Beyond the grid (Detrás de la grilla).

Con 19 puntos, Franco aparece 12° en el Campeonato de Pilotos detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (22) y Liam Lawson (32), pero a 23 unidades de distancia de su compañero Gasly (42). Sin embargo, el corredor sudamericano de 23 años viene de realizar dos de sus mejores actuaciones en la F1 y finalizando en ambos casos por delante del francés. Remontó 10 posiciones en el Gran Premio de Silverstone para cruzar la meta 9° y tuvo maniobras sublimes –una de ellas ante el mismo Gasly– para ser 10° en Bélgica.

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En este contexto, Alpine llegará a Hungría exigido: Racing Bulls tiene un potencial cada vez más contundente y el punto de Colapinto en el mítico Circuito de Spa-Francorchamps permitió sostener la igualdad antes del parate: ambos equipos tienen 61 unidades. “Ellos han hecho un trabajo mucho mejor que nosotros en las últimas semanas para mejorar el rendimiento de su coche. En Hungría no veremos un cambio radical en los resultados ni en el orden competitivo, pero debemos seguir esforzándonos fuera de la pista para mejorar el rendimiento tras el parón veraniego y ofrecer a ambos pilotos más herramientas para luchar en posiciones mucho más avanzadas de la parrilla que las que ocupamos actualmente”, reconoció Briatore tras la carrera del domingo.

Con el Gran Premio de Países Bajos pautado para el fin de semana del domingo 23 de agosto (tendrá carrera Sprint el sábado), este GP de Hungría bajará la persiana de la actividad por un mes en la F1 y abrirá la puerta al sinfín clásico de especulaciones sobre el futuro de varios corredores con 11 fechas todavía por delante en ese caso.

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La cita en Hungría será a 70 vueltas en un trazado que cuenta con 4.381 metros de largo y tuvo su vuelta más rápida en carrera con el Mercedes de Lewis Hamilton en 2020 (1:16.627), aunque los tiempos de clasificación el año pasado estuvieron en 1:15.372 de la mano de la vuelta que registró Charles Leclerc con Ferrari para ser poleman. Franco, que fue 18° delante de Gasly el año pasado a pesar de las malas paradas en boxes, había largado 14° tras pasar sorpresivamente a Q2 con un Alpine de escasa performance.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Hungría)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Hungría)

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Hungría)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Hungría)

Domingo 26 de julio

Carrera a 70 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Hungría)

El circuito del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint