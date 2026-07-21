¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

En las últimas horas, una vez consumada la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, uno de los temas que salió a escena fue la charla del plantel antes de iniciar el partido. Ante la consulta sobre lo que había acontecido, Carlos Mac Allister, padre del futbolista Alexis Mac Allister, brindó detalles de lo acontecido en el vestuario albiceleste en diálogo con Radio La Red.

“Creo que también es difícil, y no se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de ‘qué habrá querido decir’. Después se transmite eso. Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!”, relató el ex futbolista.

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El padre del mediocampista reveló que, al igual que muchos seguidores y periodistas, él mismo llegó a cuestionar el contenido y el tono de la arenga del capitán que al fin de cuentas estuvo 100% vinculada a lo deportivo. “Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empiezan. En estos días, también por ese post que se hizo mucha gente me escribe y algunas personas me han puesto así. Pero creo que todo el mundo sabe y lo tiene claro. Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo, el equipo puso todo. Y Apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros”, enfatizó.

🐐🗣️ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

El análisis de Carlos Mac Allister apunta a la construcción mediática que se genera alrededor de una derrota en una instancia decisiva como una final del mundo. En su visión, la búsqueda de explicaciones muchas veces excede lo estrictamente deportivo y se traslada a interpretaciones sobre el clima interno del plantel o posibles mensajes ocultos en gestos o palabras de los protagonistas. “Entré yo en la lógica de la duda, pero si pasaba algo mi hijo me hubiese dicho”, subrayó.

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Una consulta similar recibió Lionel Scaloni sobre lo que se generó en torno a la charla motivacional antes del choque con España. “No sé, no veo redes yo chicos. No tengo. No tengo idea. No sé, no tengo ni idea de esto. No sé de qué me decís. No tengo ni idea de lo que me decís”, soltó de manera tajante. Ante este escenario, el DT le preguntaron si se podía decir que la “Scaloneta está unida” y que “no hay conflictos internos”. El oriundo de Pujato se mostró sorprendido y fue claro: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

Por otro lado, en otro tramo de la entrevista, el ex defensor de Boca Juniors y ex secretario de Deportes de la Nación también hizo referencia al desarrollo futbolístico del partido y a los elementos que, a su juicio, influyeron en el resultado. “Hay que hacer un aporte a la FIFA. Reitero, España fue mejor. Pero no pueden llegar a la final un equipo con más descanso que el otro. La FIFA tiene que poner que en la final los dos equipos deben tener la misma cantidad de horas de descanso”, propuso también el ex futbolista, en relación a la organización del torneo y el calendario de partidos.

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Otras frases de Carlos Mac Allister:

- “Fue un mes impresionante. Un Mundial atípico, complicado, con distancias muy largas, con precios locos. Un Mundial totalmente sectorial. Un día ibas en avión, al otro en auto, porque el avión era un robo. Tampoco podés gastar una fortuna en todo. Fue un Mundial donde viajamos muchísimo. Un día dormí en un motel, ese de las películas, donde dormís y te tiran un tiro en la cabeza”

- Sobre su emotiva carta, esbozó: “Obviamente han pasado muchas cosas emocionantes. Todos los que somos papás y tenemos la suerte de tener un hijo jugando en esos niveles, hemos sentido esas cosas. La gente también, el grado de sintonía, de cercanía que ha tenido esta Selección con la gente es increíble. Recibí un montón de mensajes hablando de la grieta, de que están todos juntos, codo a codo, de que esta Selección fue un ejemplo de lucha, de perseverancia”.

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- “Lamentablemente en el último momento no nos dio la nafta, pero también aprendimos una cosa. Nos cuesta mucho aprender que a veces no se puede ganar, o que hay uno mejor que vos. Eso, que a veces es una virtud, también es una realidad en la vida. El domingo España jugó mejor que nosotros. Sin embargo, en los últimos 3 minutos casi se lo empatás. Toda esa película, el partido de Egipto, que estábamos en el honor. Todo así. Fue increíble. Si no me morí en este Mundial, no me muero más”.

- “Cuando uno es futbolista, y va a jugar, tiene el deber y la responsabilidad de entender cómo son los argentinos. Somos de una economía endeble, que nos subimos al colectivo para ir el domingo 2 horas a la cancha, esperamos que el partido se juegue, al rayo del sol, en lugares que no son techados, con lluvia. Los alentamos. Nos volvemos, dos horas de viaje. No sabemos cómo nos alcanza la plata. Cuando sos futbolista y no lo entendés, no conectás. Ellos entienden el esfuerzo de la gente para viajar, para ir a un Mundial, para vivir. Con eso juegan, con talento, pero también con la plancha, con el corazón, con compromiso, luchar. Ese es el valor más importante que tiene el equipo de Scaloni, y Scaloni también. Es un entrenador que los jugadores lo sienten justo”.

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- “Estoy seguro que está cansado Scaloni. Sus lágrimas, no en la última conferencia, sino durante todo el proceso, muestran que está cansado. Un Mundial es estresante. Uno se cansa por muchas circunstancias. Empezás con Scaloni, con el Dibu, con Messi. Un montón de cosas que están en duda. Es momento para tener paz y tranquilidad para tomarse un tiempo, y ahí se empiezan a aclarar las ideas. Hoy está todo teñido por la emocionalidad”.