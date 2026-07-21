Tras la final del Mundial, Julián Álvarez define su futuro: las fechas límites que pusieron Atlético Madrid y Barcelona

Julián Álvarez es uno de los nombres más resonantes del mercado (Reuters)

El futuro de Julián Álvarez atraviesa un momento decisivo en el fútbol europeo. El 31 de julio y el 10 de agosto se perfilan como las fechas que marcarán el destino del delantero argentino, actualmente en la órbita del Barcelona y con su pase en manos del Atlético de Madrid. Según detalló Marca, la resolución del traspaso dependerá de la negociación entre ambos clubes y de la postura que adopte el jugador en los próximos días.

Tal como indicó el medio español, la directiva del Barcelona ha establecido el 31 de julio como el límite para definir si la contratación del jugador es viable. El presidente del club catalán, Joan Laporta, fue claro al advertir: “Nuestra oferta no es infinita”. El club estaría dispuesto a esperar solo hasta esa fecha antes de activar otras alternativas en el mercado. “Respeto la opinión de Miguel Ángel y de Enrique Cerezo. Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador lo quiere y por eso le hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta muy importante, muy buena. No es una oferta ilimitada en el tiempo y acabando el Mundial, hasta final de mes”, volvió a repetir recientemente durante un acto en Little Spain, Nueva York, con motivo de la final del Mundial, dando a entender que si entonces no ven opciones reales de incorporar al rojiblanco, se olvidarán de él y activarán el plan B.

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La posición del Atlético de Madrid es firme. El consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, reiteró públicamente la negativa a transferir al delantero: “Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça... No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, expresó Gil Marín, según declaraciones difundidas por Marca. La postura del club madrileño se mantiene invariable pese a la presión del entorno del jugador y a los montos elevados ofrecidos por la entidad culé.

Dos fechas claves podrían definir su futuro (Efe)

La segunda fecha que podría ser determinante es el 10 de agosto. Tras la finalización del torneo internacional, los jugadores del Atlético de Madrid que participaron en la final, entre ellos Julián Álvarez, disponen de tres semanas de vacaciones. El club fijó el 10 de agosto como la jornada en la que los futbolistas deben reincorporarse a los entrenamientos, incluidos los cuatro españoles campeones (Llorente, Pubill, Baena y Grimaldo) y los cinco argentinos subcampeones (además de Julián: Molina, Giuliano, Musso y Almada).

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En ese caso, la postura del club colchonero se pondrá a prueba si Julián Álvarez decide presentarse o no a la vuelta al trabajo. El delantero ya expresó públicamente su deseo de cambiar de equipo, pero la decisión final dependerá de cómo evolucione la negociación en los próximos días.

En este contexto, la dirección deportiva azulgrana, encabezada por Deco y el entrenador Hansi Flick, analiza alternativas para reforzar el ataque si la negociación por Álvarez no prospera. Marca informó que el club cuenta con 105 millones de euros disponibles para fichajes y maneja dos caminos: incorporar otro delantero de primer nivel o apostar por variantes internas, como la utilización de Dani Olmo o Ferran Torres en la posición de falso nueve. También se contempla que Lamine Yamal pueda ocupar una zona más central, aunque la prioridad sigue siendo encontrar un centrodelantero en el mercado.

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Mientras el Barcelona aguarda una señal del futbolista antes del cierre de julio, el 10 de agosto aparece como la instancia en la que el propio Álvarez deberá definir si se integra a la disciplina del Atlético de Madrid o si adopta una postura de fuerza para forzar su traspaso. Ambas fechas, separadas por poco más de una semana, concentran la tensión de una de las operaciones más seguidas del mercado europeo.