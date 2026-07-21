Deportes

Tras la final del Mundial, Julián Álvarez define su futuro: las fechas límites que pusieron Atlético Madrid y Barcelona

Mientras que el presidente del club catalán pretende cerrar la operación a fin de mes, desde la entidad colchonera marcaron cuándo debe regresar a los entrenamientos

Guardar
Google icon
Julián Álvarez es uno de los nombres más resonantes del mercado (Reuters)
Julián Álvarez es uno de los nombres más resonantes del mercado (Reuters)

El futuro de Julián Álvarez atraviesa un momento decisivo en el fútbol europeo. El 31 de julio y el 10 de agosto se perfilan como las fechas que marcarán el destino del delantero argentino, actualmente en la órbita del Barcelona y con su pase en manos del Atlético de Madrid. Según detalló Marca, la resolución del traspaso dependerá de la negociación entre ambos clubes y de la postura que adopte el jugador en los próximos días.

Tal como indicó el medio español, la directiva del Barcelona ha establecido el 31 de julio como el límite para definir si la contratación del jugador es viable. El presidente del club catalán, Joan Laporta, fue claro al advertir: “Nuestra oferta no es infinita”. El club estaría dispuesto a esperar solo hasta esa fecha antes de activar otras alternativas en el mercado. “Respeto la opinión de Miguel Ángel y de Enrique Cerezo. Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador lo quiere y por eso le hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta muy importante, muy buena. No es una oferta ilimitada en el tiempo y acabando el Mundial, hasta final de mes”, volvió a repetir recientemente durante un acto en Little Spain, Nueva York, con motivo de la final del Mundial, dando a entender que si entonces no ven opciones reales de incorporar al rojiblanco, se olvidarán de él y activarán el plan B.

PUBLICIDAD

La posición del Atlético de Madrid es firme. El consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, reiteró públicamente la negativa a transferir al delantero: “Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça... No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, expresó Gil Marín, según declaraciones difundidas por Marca. La postura del club madrileño se mantiene invariable pese a la presión del entorno del jugador y a los montos elevados ofrecidos por la entidad culé.

Dos fechas claves podrían definir su futuro (Efe)
Dos fechas claves podrían definir su futuro (Efe)

La segunda fecha que podría ser determinante es el 10 de agosto. Tras la finalización del torneo internacional, los jugadores del Atlético de Madrid que participaron en la final, entre ellos Julián Álvarez, disponen de tres semanas de vacaciones. El club fijó el 10 de agosto como la jornada en la que los futbolistas deben reincorporarse a los entrenamientos, incluidos los cuatro españoles campeones (Llorente, Pubill, Baena y Grimaldo) y los cinco argentinos subcampeones (además de Julián: Molina, Giuliano, Musso y Almada).

PUBLICIDAD

En ese caso, la postura del club colchonero se pondrá a prueba si Julián Álvarez decide presentarse o no a la vuelta al trabajo. El delantero ya expresó públicamente su deseo de cambiar de equipo, pero la decisión final dependerá de cómo evolucione la negociación en los próximos días.

En este contexto, la dirección deportiva azulgrana, encabezada por Deco y el entrenador Hansi Flick, analiza alternativas para reforzar el ataque si la negociación por Álvarez no prospera. Marca informó que el club cuenta con 105 millones de euros disponibles para fichajes y maneja dos caminos: incorporar otro delantero de primer nivel o apostar por variantes internas, como la utilización de Dani Olmo o Ferran Torres en la posición de falso nueve. También se contempla que Lamine Yamal pueda ocupar una zona más central, aunque la prioridad sigue siendo encontrar un centrodelantero en el mercado.

Mientras el Barcelona aguarda una señal del futbolista antes del cierre de julio, el 10 de agosto aparece como la instancia en la que el propio Álvarez deberá definir si se integra a la disciplina del Atlético de Madrid o si adopta una postura de fuerza para forzar su traspaso. Ambas fechas, separadas por poco más de una semana, concentran la tensión de una de las operaciones más seguidas del mercado europeo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAtlético MadridFC BarcelonaJulián ÁlvarezLiga española

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

La escudería cumplirá con las exigencias del reglamento de la Fórmula 1 y cederá la butaca del argentino para la FP1

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

Bárbara Paredes, hermana del futbolista de Boca y la selección argentina, habló con la prensa al regresar al país tras el Mundial 2026

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

“¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

El Colo reconoció que mantuvo una conversación con el mediocampista y aclaró: “Si hubiese pasado algo, mi hijo me hubiese dicho al toque”

“¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

Josh Kerr rompe la plusmarca de la milla y lanza un nuevo desafío en el atletismo mundial

Tras batir el registro histórico de El Guerrouj en Londres, el escocés anunció que buscará dejar su huella en los 1.500 metros y confirmó su ambición de seguir superando límites en las próximas competencias

Josh Kerr rompe la plusmarca de la milla y lanza un nuevo desafío en el atletismo mundial

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

El mediocampista se sumó a los entrenamientos del Xeneize y podría jugar el jueves ante O’Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

DEPORTES

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

“¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

Josh Kerr rompe la plusmarca de la milla y lanza un nuevo desafío en el atletismo mundial

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

TELESHOW

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Así es la casa de campo de Wanda Nara donde entraron a robar: jardines, tonos neutros y su lugar de paz

Claudia Villafañe habló del llanto de Messi y recordó el dolor de Maradona: “Esa sensación la viví en el 90″

El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

Soy Rada faltó al programa de Mario Pergolini y fue reemplazado por dos muñecos: “Decime que estoy alucinando”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos aseguró que no se quedará de brazos cruzados mientras la dictadura de Nicaragua profundiza la represión

Estados Unidos aseguró que no se quedará de brazos cruzados mientras la dictadura de Nicaragua profundiza la represión

El fenómeno El Niño ya comenzó: alertan que el calentamiento global podría aumentar su impacto

6 países y escenarios con historia: la ruta real de “La Odisea”

Guatemala: Taxistas bloquearon la calzada Roosevelt en el km 15 y paralizaron el acceso a la ciudad capital

Organizaciones gremiales y pequeños empresarios de Bolivia advirtieron con protestas por el alza del dólar