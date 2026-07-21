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Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

La escudería cumplirá con las exigencias del reglamento de la Fórmula 1 y cederá la butaca del argentino para la FP1

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Paul Aron ocupará la butaca de Franco Colapinto en el primer entrenamiento de Hungría para cumplir con las ogliaciones reglamentarias (Foto: Reuters/Albert Gea)
Paul Aron ocupará la butaca de Franco Colapinto en el primer entrenamiento de Hungría para cumplir con las ogliaciones reglamentarias (Foto: Reuters/Albert Gea)

El Gran Premio de Hungría marcará el parate por un mes de la Fórmula 1 para el descanso veraniego de los equipos. En ese marco, Alpine cumplirá con parte de la exigencia reglamentaria de ceder las butacas de los pilotos titulares a los rookies: Paul Aron afrontará la práctica libre 1 en el A525 que pertenece a Franco Colapinto. El argentino, como es habitual, retomará su puesto para el segundo de entrenamiento del viernes.

“El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”, detalló el equipo en el comunicado oficial.

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El Reglamento de la F1, desde le 2025, plantea que cada equipo debe ceder cuatro veces (dos veces por piloto) en la temporada el auto a un piloto rookie. Los corredores novatos son aquellos que no corrieron más de dos carreras en la Máxima.

El corredor oriundo de Estonia, de 22 años, llegó a la escudería como piloto alternativo casi al mismo tiempo que Colapinto. “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad. Tuve actuaciones muy positivas la temporada pasada en las tres FPs1 que hice con el equipo, y personalmente aspiro a construir sobre esas oportunidades y ayudar de la mejor manera posible durante el resto del fin de semana”, expresó en la gacetilla oficial del equipo.

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El argentino también habló con la prensa de Alpine: “Estuve muy contento de puntuar el domingo en Spa tras una larga carrera batallando con Pierre y Liam (Lawson), que estuvo llena de acción. Parecimos ser algo más fuertes en relación con nuestros rivales en Bélgica que en carreras anteriores, y el objetivo es continuar con esa forma en Budapest este fin de semana, aunque el circuito sea un desafío completamente diferente. Es un trazado en el que he tenido cierto éxito en mi carrera en categorías de formación y tengo muchas ganas de volver y experimentarlo con los coches de este año. La gestión de energía será más normal en comparación con los dos últimos eventos, dado el gran número de curvas, así que esperemos poder disfrutar mucho con los coches más ligeros que tenemos este año. Vamos a apretar fuerte durante todo el fin de semana para traer a casa un buen resultado y sumar más puntos antes de entrar en el parón de verano”.

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