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“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

El mediocampista se sumó a los entrenamientos del Xeneize y podría jugar el jueves ante O’Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana

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El capitán aterrizó ayer tras el Mundial y se presentó esta mañana en su club

El Mundial 2026 ya pasó y, tras el subcampeonato de la selección argentina luego de la derrota en la final ante España, algunos de los futbolistas ya retornaron a sus clubes para afrontar los próximos compromisos. Uno de los casos es el de Leandro Paredes, quien se presentó este martes en el predio de Boca Juniors, en Ezeiza.

“De vuelta en casa. Nuestro capitán”, publicó la cuenta oficial del Xeneize en sus redes sociales junto con un video en el que se ve a Paredes ingresar a las instalaciones del club saludando a cada uno de sus compañeros y a los trabajadores del Boca Predio. Las imágenes estaban acompañadas de la canción “Para Siempre”, de la banda de rock argentino Ratones Paranoicos.

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El mediocampista de 32 años, que disputó todos los partidos de la Copa del Mundo con Argentina (un total de 475 minutos y cuatro titularidades), se entrenó a la par de sus compañeros y no se tomará vacaciones. Pese al desgaste que significó afrontar la máxima competencia FIFA a nivel selecciones, el ex jugador de Roma está a disposición del cuerpo técnico que lidera el Vasco Arruabarrena.

Boca, que viene de clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina tras vencer 2-0 a Sarmiento de Junín, afrontará el jueves (21.30) un partido trascendental por los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile, en La Bombonera. El equipo, que ahora comanda Rodolfo Vasco Arruabarrena tras la salida de Claudio Úbeda, buscará el pase a los octavos de la competencia internacional y tendrá otro compromiso el domingo 26 de julio como visitante de Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

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*El regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors tras el Mundial

Si bien el calendario es apretado y Paredes llegó recientemente de la Copa del Mundo, disputando la final contra España con una fisura de costilla, tal como contó el periodista Martín Arévalo, participará de la práctica de su equipo y está a las órdenes de Arruabarrena. Su presencia el jueves ante O’Higgins podría darse de acuerdo a cómo responda en el entrenamiento y si el técnico decide que se parte de la convocatoria.

Tras su regreso a la Argentina -el lunes por la tarde-, el futbolista que suma 52 partidos oficiales con la camiseta de Boca en sus dos etapas, publicó un mensaje en sus redes sociales. “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”, expresó Lea en un mensaje que tiene cierto gusto a despedida de la Albiceleste.

Tras este recibimiento en Ezeiza, Paredes escribió unas líneas que comienzan diciendo: “Gracias Argentina, te amo hoy y siempre”. “Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto”, continuó el jugador.

LEANDRO PAREDES SELECCION
El posteo de Leandro Paredes tras su participación en el Mundial con Argentina

De esta manera, procedió a agradecer a cada persona que formó parte del equipo: “Gracias a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta, como lo hizo hasta el último segundo de cada partido”. Sin confirmar que se trató de su última Copa del Mundo, el jugador de 32 años cerró su publicación con una frase que deja cierto gusto a despedida: “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”. El posteo estuvo acompañado de varias postales de estos últimos días desde el cumpleaños de Lionel Messi, pasando por el partido que disputó la Albiceleste contra Inglaterra y llegando hasta la derrota de la final, en la que Argentina cayó 1-0 ante España. También compartió imágenes del recibimiento de los hinchas en Ezeiza.

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