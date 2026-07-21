La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

La hermana de Paredes habló al llegar a Argentina

La llegada de Bárbara Paredes a la Argentina, tras la finalización del Mundial 2026, generó un fuerte impacto mediático por sus declaraciones ante la prensa. La hermana de Leandro Paredes, uno de los futbolistas más experimentados de la selección argentina, fue recibida en el aeropuerto por periodistas que buscaban conocer sus impresiones luego de la histórica campaña del equipo nacional. En medio de un clima de emociones encontradas, expresó: “Están todos contentos, pero la verdad no esperábamos llegar hasta acá, ya haber llegado hasta acá, haberle ganado a Inglaterra para nosotros fue un montón”. Sus palabras reflejaron el sentir de muchas familias de los jugadores y de miles de hinchas que siguieron de cerca el recorrido de la selección en el torneo.

El testimonio de Bárbara Paredes cobró aún mayor relevancia cuando, consultada sobre el significado del triunfo ante Inglaterra en semifinales, afirmó: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”. Esta frase resonó en el contexto de un partido que fue de los más comentados del Mundial por su emotividad –con un resultado que cambió en los últimos minutos–, pero también por el mensaje que mostraron los jugadores con una bandera de “Las Malvinas son Argentinas” tras el encuentro. Su hermano, al ser consultado post partido de por el lema, fue tajante: “Siempre serán argentinas“.

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En el retorno al país, la hermana de Paredes fue consultada sobre la continuidad del mediocampista en la Albiceleste: “No se habló nada todavía”. Al mismo tiempo, dijo que “ya si Dios quiere vuelve a entrenar con Boca”. Vale recordar que este jueves el Xeneize iniciará su llave de 16avos de final de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile.

En otra parte de la entrevista, Bárbara sostuvo que el volante “está triste, pero contento. Vio todo, está enterado de todo, igual que todos los jugadores”. Y luego, añadió: “Lo vi bien. Está triste porque esperábamos llegar a la final, pero contento por lo que fue el Obelisco, lo que fue todo”.

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Con la prensa en el aeropuerto también dialogó Myriam Benítez, madre del futbolista de Boca Juniors. En diálogo con A24, sostuvo: “En este momento se mezcla todo, pero con este cariño y este amor creo que todo vale la pena. Lo vi bien a Leandro. Estoy muy emocionada. Como todos los argentinos. Estoy super orgullosa porque demuestran lo que significa llevar esta camiseta. Los amo a cada uno de ellos. Estaba triste pero contento porque hicieron todo, ustedes lo vieron”.

Sobre el imponente recibimiento del público hacia la Scaloneta, manifestó: “Hermoso todo esto que pasa, la verdad que me encanta”. Por otra parte, reconoció que su hijo padece una lesión: “Él está bien, tiene una pequeña lesión, pero está bien”.

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El mensaje con la bandera de las Islas Malvinas llegó en un momento de alta tensión deportiva, ya que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni había remontado el partido en los minutos finales. Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron los goles que permitieron el pase a la final, tras un inicio adverso por la apertura del marcador a manos de Anthony Gordon. Durante la semana previa, diversas figuras del fútbol inglés, como Joe Cole, Gary Neville y Wayne Rooney, realizaron declaraciones provocadoras, aunque el plantel argentino evitó responder públicamente y se concentró en lo futbolístico.

En la previa al encuentro, la postura del cuerpo técnico, encabezado por Scaloni, fue clara: “Es un partido de fútbol, qué podemos hacer con todo lo que pasó hace años atrás. Es inútil, es triste. Se ha sufrido mucho y es una locura. No estoy acá para meter más nafta al fuego. Todo lo otro fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria y lo recordamos”, remarcó el entrenador en conferencia de prensa.

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Para muchos, el triunfo ante Inglaterra representó más que un simple pase a la final. La rivalidad futbolística entre ambas selecciones está marcada por antecedentes históricos y culturales, y la referencia a las Islas Malvinas suele aparecer en cada enfrentamiento relevante.

La bandera estaba en una de las tribunas y los hinchas se la lanzaron a los futbolistas al césped (REUTERS/Paul Childs)

Durante la celebración, el defensor Lisandro Martínez fue consultado por el gesto en diálogo con el canal DSports: “Con lo que nos caracteriza, jugando al fútbol. Cuando hay que meter, metemos, cuando hay que sufrir, lo hacemos, pero lo importante es que siempre, desde el minuto uno, la pelota la tenemos en el piso e intentamos jugar. Fuimos muy superiores, fuimos los únicos que intentamos jugar, es un orgullo por mis compañeros, por la personalidad con la que pedían la pelota, nunca se escondieron. Creo que estamos bien en la final”. Posteriormente, ante una pregunta sobre la bandera, agregó: “No puedo opinar sobre esas cosas. Disfrutemos que todos sabemos lo que pasó”.

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Leandro Paredes también se refirió a la emoción que generó el pase a la final y la relación con el mensaje por Malvinas: “Es una emoción increíble por todo lo que genera, es algo único y esperemos que la gente esté contenta”. Consultado por la bandera, insistió: “Siempre serán argentinas”.

En las horas posteriores a la llegada de la delegación argentina, trascendió información sobre el estado físico de Leandro Paredes durante la Copa del Mundo. Según reveló el periodista Martín Arévalo en el programa ESPN Mundial, el mediocampista jugó los últimos tres partidos del torneo con una fisura en las costillas, una lesión que le provocaba dolores intensos y dificultades para respirar. El cuerpo técnico mantuvo en reserva el diagnóstico para evitar que los rivales tomaran conocimiento y el jugador quedara expuesto a situaciones de riesgo.

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Lo Celso y Lisandro Martínez, con la bandera (REUTERS/Amanda Perobelli)

El volante también compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido y resaltó el orgullo de haber integrado el plantel que disputó la Copa del Mundo. El mediocampista de Boca Juniors escribió: “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”. En su publicación, también expresó: “Gracias Argentina, te amo hoy y siempre. Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto”. El mensaje fue acompañado de imágenes junto a sus compañeros y del recibimiento de los hinchas en Ezeiza.