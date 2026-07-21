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6 países y escenarios con historia: la ruta real de “La Odisea”

La producción movilizó a cientos de personas a través de varios espacios, buscó escenarios naturales con historia y convirtió el rodaje en un viaje tan épico como el de Odiseo

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Las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

La adaptación de La Odisea que dirigió Christopher Nolan llegó a los cines tras un rodaje diseñado como una ruta internacional: escenas exteriores en localizaciones reales y un mapa de países que incluyó Grecia, Italia, Escocia, Islandia y Marruecos, según ELLE y National Geographic. El proyecto reunió un reparto encabezado por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Charlize Theron como Calipso y Zendaya como Atenea.

El detalle técnico más específico que emergió de esa logística estuvo en Grecia: National Geographic ubicó la secuencia del cíclope en la Cueva de Néstor. Allí la producción montó una estructura mecánica de 18 metros y el actor Bill Irwin interpretó físicamente al monstruo.

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La misma cobertura vinculó escenarios concretos con episodios del poema homérico, mientras que la revista aportó el trazo general del itinerario y sumó referencias a organismos y reportes locales que reforzaron el mapa de filmación.

Italia: Sicilia, Favignana y el circuito eolio como plataforma de rodaje

El rodaje de La Odisea en Sicilia se concentró en Favignana, con escenas en Cala Rotonda y el Castillo de Santa Caterina (Wikimedia Commons)
El rodaje de La Odisea en Sicilia se concentró en Favignana, con escenas en Cala Rotonda y el Castillo de Santa Caterina (Wikimedia Commons)

En Italia, el rodaje se concentró en Sicilia y sus islas. National Geographic informó que el equipo trabajó en Favignana en enclaves como Cala Rotonda y usó el Castillo de Santa Caterina para escenas de vigía en el acantilado. En ese mismo repaso, consignó la asociación tradicional de la isla con una escala de Odiseo antes del episodio del cíclope.

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Más al norte, el plan de producción se extendió por las islas Eolias. Nolan recreó el reino de Eolo entre Lipari, Vulcano y el islote de Basiluzzo, con el Stromboli como fondo. ELLE también mencionó Favignana y el circuito eolio (Basiluzzo, Lipari y Vulcano), en línea con esas localizaciones.

Grecia: Mesenia, Voidokilia, Methoni y Acrocorinto en escenas clave

Grecia alojó escenas clave de La Odisea en la playa de Voidokilia y en la Cueva de Néstor, donde se filmó el pasaje del cíclope (Wikimedia Commons)
Grecia alojó escenas clave de La Odisea en la playa de Voidokilia y en la Cueva de Néstor, donde se filmó el pasaje del cíclope (Wikimedia Commons)

Grecia funcionó como uno de los ejes del rodaje en el Peloponeso. National Geographic situó escenas en la playa de Voidokilia, una reserva natural protegida, donde se filmaron desembarcos y encuentros con Atenea. En el mismo tramo, la publicación ubicó el pasaje del cíclope en la Cueva de Néstor, con la estructura mecánica ya citada y la interpretación física de Irwin.

ELLE agregó que también se filmó en Methoni Castle y Acrocorinth, con referencia a la Hellenic Film Commission. En el relato de National Geographic, el Castillo de Methoni funcionó como palacio de Ítaca y Acrocorinto se usó para escenas de palacio y reino.

La respuesta directa para ubicar el proyecto es esta: Christopher Nolan filmó La Odisea en una cadena de países y escenarios específicos informados por ELLE y National Geographic, con Grecia e Italia como centros de producción y con una puesta técnica destacada en la Cueva de Néstor, donde la filmación del cíclope requirió una estructura mecánica de 18 metros.

Malta y Marruecos: la Cueva de Calipso y Aït Benhaddou como piezas del diseño visual

Malta y Marruecos aportaron escenarios de La Odisea con la Cueva de Calipso en Gozo y Aït Benhaddou como recreación de la caída de Troya (Wikimedia Commons)
Malta y Marruecos aportaron escenarios de La Odisea con la Cueva de Calipso en Gozo y Aït Benhaddou como recreación de la caída de Troya (Wikimedia Commons)

El rodaje también pasó por Malta. De acuerdo con National Geographic, Nolan filmó en Gozo la Cueva de Calipso, cerca de Xagħra, un enclave que el artículo vinculó con la tradición local sobre el episodio en el que Calipso retuvo a Odiseo durante años y demoró su regreso.

En Marruecos, la producción eligió Aït Benhaddou para recrear la caída de Troya, según National Geographic. Se trató de un ksar de adobe cerca de Ouarzazate, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, y ELLE también señaló el uso del sitio como la antigua Troya. La nota de viajes añadió escenas adicionales en Marrakech y Essaouira para sumar fondos desérticos y costeros.

Escocia e Islandia: Ítaca en la costa y el inframundo en paisajes volcánicos

Escocia e Islandia sumaron paisajes para La Odisea con la costa del Moray Firth como Ítaca y Hjörleifshöfði, Snæfellsnes y Markarfljót para el inframundo (Wikimedia Commons)
Escocia e Islandia sumaron paisajes para La Odisea con la costa del Moray Firth como Ítaca y Hjörleifshöfði, Snæfellsnes y Markarfljót para el inframundo (Wikimedia Commons)

En Escocia, National Geographic ubicó el rodaje en la costa del Moray Firth, entre las ruinas del Castillo de Findlater y el bosque de Culbin, como paisajes costeros usados para representar Ítaca. El texto mencionó también formaciones como Bow Fiddle Rock y la popularidad del área para la observación de delfines. ELLE reforzó esa etapa al indicar que Matt Damon fue visto allí en julio de 2025 y que Findlater Castle anunció que fue localización de filmación.

Islandia aportó el registro para el descenso al inframundo. National Geographic identificó Hjörleifshöfði, la península de Snæfellsnes y el río Markarfljót como parte de los paisajes volcánicos y glaciares elegidos para ese pasaje.

ELLE sumó un detalle de producción atribuido al medio especializado Stuck in Iceland: Nolan construyó un set de barco en el puerto costero de Landeyjahöfn.

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