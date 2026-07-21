Nora Colosimo habló por primera vez del robo en la casa de Wanda Nara en Milán: “Ingresaron 4 hombres encapuchados”

La casa de Wanda Nara en Galliate fue asaltada por tres encapuchados mientras Nora Colosimo cuidaba a sus nietos

La noche en que la casa de Wanda Nara en Galliate, a las afueras de Milán, fue violentada por un grupo de encapuchados, la rutina familiar quedó interrumpida de manera abrupta. Nora Colosimo, madre de Wanda, se encontraba al cuidado de sus nietos mientras la empresaria había viajado por trabajo a la final del Mundial en Nueva Jersey. La presencia de la abuela fue decisiva. Los delincuentes ingresaron a la casa durante el entretiempo del partido entre Argentina y España.

Este martes, la madre de Wanda y Zaira Nara se expresó por primera vez en sus redes. “Paso a agradecer a todas las personas, mis amigas, mis vecinas, mis seguidores, que con buena educación y buen corazón se tomaron un minuto para preguntar por mis nietos y por mí. Estamos todos bien”, comenzó Nora en su cuenta de Instagram.

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Nora Colisimo la mamá de Wanda rompió el silencio en su cuenta de Instagram

Los hechos comenzaron mientras Wanda y Maxi López, padre de los hijos varones, estaban en Nueva Jersey, en Estados Unidos, trabajando para el evento del Mundial. Unos hombres encapuchados ingresaron a la vivienda en un momento en que los niños veían el partido junto a su abuela. “Me robaron los pasaportes, relojes, permisos de viaje, objetos de valor, carteras, bolsos y ropa. Fueron directamente a mi habitación. Es muy difícil de llegar, la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones”, relató Wanda Nara en una conversación con el programa DDM reproducida por Guido Záffora.

Nora fue quien alertó primero a Wanda, y ella abandonó antes de tiempo el evento en que trabajaba para una marca. La empresaria, ya fuera del país, agradeció la reacción de su madre: “Un especial gracias a mi mamá que es la mejor abuela que pueden tener, siempre con nosotros”. La policía italiana llegó rápidamente y al cierre de la primera comunicación seguía custodiando a los menores.

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Nora Colosimo confirmó en Instagram que ella y los hijos de Wanda Nara están bien tras el robo en Milán

“El susto y mal momento no se lo deseo a los que hoy se burlan y descreen. Me presenté y realicé la denuncia ayer por la tarde. Gracias!”. Cerró su publicación apelando a la unión social: “Que la unión que logró la selección entre argentinos, nos dure por siempre, no solo somos argentinos cada cuatro años. 🇦🇷❤️”.

La policía italiana acudió a la vivienda de Wanda Nara y mantuvo custodia sobre los menores después del episodio

El episodio encendió las alarmas sobre la seguridad de la familia. Wanda admitió que luego del asalto, decidió reforzarla. “Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”. La empresaria subrayó la entereza de sus hijos en medio de la tensión: “Orgullosa de lo valiente que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban”.

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Cabe recordar que la empresaria llegó a Milán luego de unos días en París, con su grupo familiar. En ese momento, ella compartió en sus redes los interiores de la casa y la despedida de sus hijos antes de partir rumbo al Mundial. Pero todo quedó opacado por el asalto.

La investigación del robo en la casa de Wanda Nara avanza con el análisis de las cámaras de seguridad que registraron a los encapuchados

Durante el incidente, los delincuentes demostraron conocimiento detallado de la vivienda, lo que llevó a la Policía y a la propia Wanda a sospechar que alguien con acceso previo pudo haber brindado información: “La Policía piensa que si en siete años nadie ingresó y cuando entran tres malhechores saben a dónde tienen que ir, fue fraguado por alguien que conoce la casa”, explicó Wanda.

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Apenas recibida la noticia, tanto Maxi como la conductora iniciaron las gestiones para regresar de inmediato a Italia para contener a sus hijos y ocuparse personalmente de la situación. “Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, escribió la empresaria en sus redes sociales. Maxi, por su parte, agradeció la rápida intervención policial y tranquilizó: “Los nenes están todos bien gracias a Dios. En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos”.

Wanda Nara estaba en el Mundial mientras ocurría el robo en su casa de Italia

La investigación policial avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad de la propiedad, que registraron la entrada y los movimientos de los encapuchados. “Por las cámaras se ve cómo estos hombres que entraron encapuchados controlaban y miraban a mis hijos, que estaban mirando el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado”, relató Wanda, mostrando su inquietud por el nivel de planificación del robo.

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Wanda optó por priorizar la seguridad familiar ante la pérdida material: “Lo material se recupera”. En las horas posteriores al hecho, la familia agradeció el respaldo de los seguidores y la intervención de los Carabinieri italianos. El caso permanece bajo investigación con la esperanza de que las imágenes permitan identificar a los responsables y devolver la tranquilidad a la familia.