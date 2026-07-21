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Claudia Villafañe habló del llanto de Messi y recordó el dolor de Maradona: “Esa sensación la viví en el 90″

La empresaria se emocionó con las lágrimas del capitán tras la derrota contra España y comparó la final con la del Mundial de Italia, donde acompañó a su entonces esposo

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Claudia Villafañe habló a corazón abierto sobre cómo vivió la final de Argentina ante España y su reacción ante la tristeza de Lionel Messi (La Cocina Rebelde - El Trece)

Mientras el país entero contenía la respiración durante la final del Mundial entre Argentina y España, la emoción cruzaba fronteras y pantallas. En Nueva Jersey, la ilusión de la cuarta estrella se esfumaba para la Albiceleste y el equipo de Luis De La Fuente celebraba la consagración de España. A la distancia, millones acompañaron el desenlace con el corazón en la mano. Entre ellos, Claudia Villafañe eligió expresarse con honestidad y empatía sobre uno de los momentos más comentados de la noche: las lágrimas de Lionel Messi tras la derrota.

Todo sucedió al comienzo de la emisión de La Cocina Rebelde (El Trece), programa conducido por Jimena Monteverde. El estudio estaba aún envuelto en los ecos de la final y las bromas por la cantidad de globos y festejos. “Tiramos más globos que cuando ganaron”, lanzó Jimena, mientras Claudia, siempre medida, asentía con una sonrisa. El clima era de celebración a pesar del resultado, y Claudia lo resumió en una frase: “Qué lindo festejarlo así”.

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Cuando le preguntaron cómo había vivido la definición y cuáles eran sus sensaciones, Claudia no dudó en hacer un paralelismo con su propia experiencia. “Yo esa sensación la viví también en el 90. Es muy duro porque no te lo esperás. Uno confía”, comenzó. Trajo a la memoria los momentos épicos de aquel Mundial, como el partido con Brasil. “Nos bombardeó los travesaños, los palos, todo, y entró el gol de Caniggia y clasificamos nosotros”, recordó.

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Las lágrimas de Diego Maradona después de perder la final del 90 contra Alemania (Photo by Omar TORRES / AFP)

Al recordar las lágrimas de Messi luego de perder ante España, reflexionó: “Fue difícil, como en esta vez, que se pudo dar vuelta… Ver el llanto de Leo fue terrible, pero sentí que estaba bien que se desahogue, que pueda largar toda esa presión y distintas sensaciones: alegría, tristeza, muchas cosas que se deben pasar por la cabeza con la edad que tiene, si sigue, si no…”, enumeró.

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Claudia remarcó que, aunque para muchos la final era el objetivo último, el triunfo ante Inglaterra ya había significado una celebración multitudinaria: “Para mí, el Mundial estaba terminándose con Inglaterra. Para nosotros fue como la final. La gente salió a la calle a festejarlo como si hubiera sido la final. No se le puede pedir más nada. Lo dieron todo, dejaron todo en la cancha”.

La exesposa de Diego Maradona también subrayó lo que genera la selección en el país: “Siempre con la Selección pasa eso en el fútbol. Se vieron muy felices, nos unieron a todos”. Y destacó: “Debe ser muchísima presión tener como público al argentino”.

Lionel Messi junto a Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul luego de salir subcampeones (REUTERS/Evan Vucci)
Lionel Messi junto a Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul luego de salir subcampeones (REUTERS/Evan Vucci)

En otro momento, Claudia defendió el gesto de los jugadores argentinos luego de la derrota, cuando se alejaron de la ceremonia de premiación. “No fue una falta de respeto lo que hicieron de darle la espalda cuando los jugadores españoles fueron a recibir la medalla. Fue ir a agradecerle a nuestro público, diciéndole: bueno, lo dimos todo”, comentó. A su vez, el impacto de la hinchada argentina en la final no pasó desapercibido para ella, quien afirmó: “75% por ciento de argentinos. Una locura. Y la gente que quedó afuera, aparte”. Describió un estadio teñido de celeste y blanco y un público que alentó hasta el último minuto. “La gente deja todo y se va por el alma que le pone a esta selección”, dijo, en un homenaje a los hinchas que viajaron y a los que alentaron desde casa.

Villafañe también opinó sobre la cultura del aliento argentino, comparándola con la de otras selecciones: “Acá cada Mundial se inventan muchas canciones diferentes. Salen diez canciones distintas. Es increíble”. Entre risas, el panel coincidió en que, durante el Mundial, el país se detuvo por completo: “Hasta juntando la basura… Se paró todo”.

En medio de la angustia por el resultado, Villafañe dejó en claro que, para ella, la selección no tiene nada que reprocharse. “Lo dieron todo, dejaron todo en la cancha”, insistió. Y, sobre Messi, su mirada fue de admiración y comprensión: “Era necesario que se desahogue, que largue todo eso que venía acumulando. Es parte del proceso. Y la gente lo entendió y lo abrazó”.

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