Qué futbolistas de la selección argentina viajan en el avión que aterrizará hoy en Ezeiza tras la final del Mundial

La delegación argentina vuelve al país sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. (AFP)

Tras la derrota 1-0 en la final del Mundial ante España, este lunes la delegación de la selección argentina emprendió el viaje de regreso al país en el vuelo AR 1917 de Aerolíneas Argentinas, cuyo horario estimado de aterrizaje está pautado para cerca de las 18:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En ese sentido, Infobae tuvo acceso a la lista de pasajeros del avión que partió esta mañana desde Nueva York y pudo corroborar que dos futbolistas no regresarán al país.

En medio de los rumores que indicaban que parte del seleccionado nacional no volvería a la Argentina, este medio pudo comprobar que el plantel no viaja completo.

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Los arqueros Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso forman parte del pasaje, al igual que los defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Marcos Senesi.

Por su parte, los mediocampistas Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco también se encuentran en pleno vuelo hacia el país.

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Asimismo, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz abordaron la aeronave en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

De esta manera, los únicos dos futbolistas que no regresarán al país luego de caer en la gran final de la Copa del Mundo ante el elenco español son Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes permanecerán en Estados Unidos para, luego de un receso por vacaciones, sumarse a las prácticas del Inter Miami.

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Lionel Messi y Rodrigo De Paul, los únicos dos futbolistas argentinos que no regresarán al país tras perder la final del Mundial ante España. (REUTERS)

Además, la delegación que retorna a la Argentina está integrada por el cuerpo técnico completo, con Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Roberto Fabián Ayala y Walter Samuel a la cabeza.

Scaloni, quien este domingo en la conferencia de prensa post partido puso en duda su continuidad al frente del elenco argentino una vez que cumpla su contrato vigente -vence en diciembre de este año-, está acompañado por sus dos hijos y sus dos hermanos.

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El entrenador Lionel Scaloni viaja acompañado por sus dos hijos y sus dos hermanos. (AFP)

En el avión que trae de regreso a la selección argentina también viaja el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien vuela junto a Matías, uno de sus hijos y actual presidente de Barracas Central.

Una segunda aeronave traslada a las familias de los jugadores en el mismo tramo.

De cara a la bienvenida para los subcampeones del mundo, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.

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Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad rodea la zona de Ezeiza. En las últimas horas, el gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación.

Si bien anoche el presidente Javier Milei anunció que decretaría feriado al día que dispongan las autoridades de la AFA para realizar una celebración por la obtención del subcampeonato mundial, por estas horas la casa madre del fútbol argentino no prevé que se realicen festejos oficiales. En tanto, tampoco aceptaría la invitación del mandatario de visitar la Casa Rosada.

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