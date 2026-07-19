Los detalles de la pelea entre los jugadores de Argentina y España tras la final del Mundial: la intervención clave de Scaloni

España se consagró campeona del Mundial 2026 luego de vencer 1-0 a la Argentina en el tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres y apenas terminó el partido tras el pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vincic se armó un tumulto entre jugadores de ambas selecciones que quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial.

En medio de los festejos de los jugadores españoles se vio a Leandro Paredes tomando del cuello a Eric García. En ese momento, Lionel Scaloni entró en escena para calmar la situación y pudo separar a los futbolistas junto a Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico. Junto al mediocampista de Boca Juniors estaba Thiago Almada, quien intentó frenarlo porque luego tomó de la camiseta a Gavi, quien estaba con la pechera de suplente del elenco español en el tumulto, y lo arrojó al suelo. La situación se tranquilizó con el correr de los minutos y los protagonistas se terminaron saludando con caballerosidad.

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Que vergüenza lo de Paredes



No debería haber llegado al final y aún por encima hace esta mierda pic.twitter.com/uKppub7xEp — WithZack (@WithZack) July 19, 2026

En el momento de enojo que significó haber perdido una final, en el alargue y con una entrega total para sostener el resultado con un jugador menos (por la expulsión de Enzo Fernández) y a pocos minutos de llegar a los penales, Paredes pareció reaccionar ante algún gesto provocador de su rival. Sin embargo, tras el encontronazo con García, el mediocampista saludó respetuosamente a sus contrincantes en el pasillo de premiación.

Scaloni también estuvo atento para dirigirse a la zona más caliente para separar a los suyos y evitar que se cruzaran con los españoles. El DT le pidió a Lamine Yamal que fuera a festejar con sus compañeros. También se dio un cruce entre Nicolás Otamendi y Rodri Hernández. El defensor argentino le negó el saludo y le dijo en la cara que había estado “llorando toda la semana”.

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Leandro Paredes empujó a Gavi en el final del partido. Thiago Almada intenta frenarlo al igual que Walter Samuel (Reuters/James Lang)

En la entrevista post partido, Scaloni dio unas palabras acerca de los sentimientos que lo embargaron tras la final: “Siento tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y que han competido hasta el final”.

Luego, el estratega de Pujato reconoció la superioridad de España en la final: “Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón la victoria y tenemos que ser grandes, que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país decirle que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy justo, es la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país".

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Lionel Scaloni habla con Borja Iglesias, jugador de España, tras la final del Mundial que perdió Argentina (REUTERS/Dylan Martinez)

“Se pierde y hay que levantarse otra vez. O sea que no hay otra. Yo sí que me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una valía enorme. Nos gustaría haber ganado, pero agradecimiento, es la única palabra que tengo. Y tristeza, lógico. Pero cuando dejás todo así, después se puede jugar bien o mal, pero cuando dejás todo así es muy difícil reprochar algo, es muy difícil”, cerró Scaloni.