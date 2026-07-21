Organizaciones gremiales y pequeños empresarios de Bolivia advirtieron con protestas por el alza del dólar

Imagen referencial. Una mujer camina por una calle de La Paz, Bolivia, 19 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Varias organizaciones de comerciantes, microempresarios y artesanos de Bolivia exigen al Gobierno una política de estabilización del dólar frente al alza sostenido registrado en las últimas semanas. Según su denuncia, el consecuente encarecimiento de los insumos importados está afectando la producción y sostenibilidad de los pequeños negocios.

El reclamo se produce menos de un mes después de la flexibilización del mercado cambiario tras 15 años de un tipo de cambio fijo. El 29 de junio, la administración del presidente Rodrigo Paz liberó la cotización de la divisa y fijó un tipo de cambio inicial de 9,73 bolivianos, un 40% más alto que los 6,96 fijos desde 2011.

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A partir de entonces, la moneda ha registrado un incremento sostenido y este martes se cotiza en 10,75 bolivianos.

En ese contexto, los sectores demandan al Gobierno medidas para contener la escalada del tipo de cambio y frenar el incremento de los costos de operación.

Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)

La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Rivero, sostuvo que los productores enfrentan dificultades para mantener sus operaciones debido al incremento de los costos y que muchas pequeñas empresas han absorbido parte del alza para evitar una caída mayor de las ventas. Sin embargo, advirtió que esa estrategia amenaza la sostenibilidad de los negocios y podría provocar la reducción de la producción o el cierre de algunos emprendimientos.

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La dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, Mercedes Quisbert, informó que el miércoles tendrán una reunión con el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y advirtió con movilizaciones si no logran una respuesta sobre la “estabilización” del dólar, pese a que está vigente un estado de excepción que restringe temporalmente las concentraciones y protestas para preservar el orden público.

“Esto se está poniendo muy difícil y nos afecta a todos los bolivianos porque todo se trae de otros países; todo llega de otros países como China”, manifestó Quisbert en una rueda de prensa con otros dirigentes sindicales.

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Si bien desde la flexibilización cambiaria se registró un incremento sostenido de la cotización del dólar en el mercado oficial, el encarecimiento de la divisa no es un fenómeno reciente en Bolivia.

Fotografía de archivo de una mujer aimara caminand frente a una casa de cambio, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

Desde hace más de tres años, el país enfrenta dificultades para acceder a dólares debido a la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas internacionales, lo que impulsó el surgimiento de un mercado paralelo en el que la divisa llegó a cotizarse en torno a los 20 bolivianos en el momento de mayor tensión, en mayo de 2024. Durante todo ese tiempo, se restringieron las transacciones bancarias y se limitó el retiro de ahorros bancarios en dólares.

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Aunque el nuevo régimen cambiario eliminó la brecha entre ambas cotizaciones —la que era oficial y la paralela—, el mayor costo de la moneda estadounidense incrementa algunas tasas y el precio de bienes e insumos importados.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, pidió a la población no alarmarse con la tendencia al alza de la divisa y afirmó que se debe tomar el cambio con “naturalidad”.

“Hoy por hoy está subiendo un par de puntos, pero en la medida en la que se tenga el ingreso de los dólares de los exportadores y se consoliden medidas en las que se está trabajando con los financiadores, debería haber un proceso inverso”, afirmó Gálvez ante los medios.

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El ministro Espinoza aseguró el 10 de julio que en “las próximas dos o tres semanas” el dólar se estabilizará gracias a la liquidación de divisas del sector exportador. Sin embargo, el cumplimiento de esa previsión dependerá, entre otros factores, de la confianza de los exportadores en el Banco Central y sistema financiero del país para repatriar sus dólares.