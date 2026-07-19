El elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su gran maniobra en el Gran Premio de Bélgica de F1

Franco Colapinto fue elogiado por Flavio Briatore tras su labor en Bélgica (@AlpineF1Team)

El asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, elogió la gran actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años volvió a entrar en la zona de puntos y lleva seis fechas de diez disputadas en conseguirlo a bordo de un Alpine A526 que ya no es tan competitivo como en el inicio del campeonato.

El corredor bonaerense inició undécimo, hizo una gran largada en la que superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly y a Gabriel Bortoleto (Audi). Luego de su detención en los boxes quedó 16º y ganó tres lugares por otras paradas. Sumó sobrepasos en los que ganó tres posiciones más, una ante Nico Hülkenberg (Audi) y tres vueltas más tarde brilló con un doble adelantamiento ante Gasly y Liam Lawson (Racing Bulls).

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Sobre el doble sobrepaso de Colapinto, Briatore sostuvo: “Hemos visto una carrera buena y limpia, rueda a rueda, en todo momento, especialmente por parte de Pierre y Franco, que también han mantenido una lucha limpia y entretenida entre ellos; esta vez el resultado ha sido favorable para Franco, así que enhorabuena a él”.

Los testimonios fueron publicados en el comunicado de prensa de Alpine. “Nos marchamos de Bélgica con un punto tras el décimo puesto de Franco, lo que significa que nos mantenemos quintos en el campeonato, aunque empatados a puntos con Racing Bulls”, añadió el italiano y reconoció el salto de calidad del team satélite de Red Bull: “Ellos han hecho un trabajo mucho mejor que nosotros en las últimas semanas para mejorar el rendimiento de su coche, y esa tendencia ha continuado -y probablemente se ha acentuado- aquí en Spa”.

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*Declaraciones de Colapinto

Y adelantó que el duro desafío del próximo fin de semana: “En Hungría no veremos un cambio radical en los resultados ni en el orden competitivo, pero debemos seguir esforzándonos fuera de la pista para mejorar el rendimiento tras el parón veraniego y ofrecer a ambos pilotos más herramientas para luchar en posiciones mucho más avanzadas de la parrilla que las que ocupamos actualmente".

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Colapinto, por su parte, señaló en diálogo con ESPN: “Estoy contento. Fue una buena carrera. Obviamente feliz con el resultado, de haber sumado un punto. Viniendo 12°, 13°, recuperé puestos. Tuvimos mala suerte con la parada bajo el virtual safety car".

“Con las gomas medias me estaba costando un poco, tuve graining (degradación), me estaba costando en cuanto a ritmo. Cuando puse las duras iba bien, iba rápido. Después era complicado porque en las rectas largas se acercaban mucho los demás cuando estaba delante de ellos”, analizó.

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Respecto de sus maniobras indicó: “Hubo lindos sobrepasos, lindas maniobras, con Hülkenberg también una linda maniobra. Buen fin de semana. Sumar puntos con el auto que le está costando es positivo". Sobre el doble adelantamiento que fue comparado con el que hizo Mika Hakkinen ante Michael Schumacher y Ricardo Zonta en el mismo lugar en 2000, Franco recordó que “Zonta era rezagado”, por lo que el brasileño no estaba en la lucha por esa posición.

*La labor de Colapinto con la cámara a bordo

Por último se refirió a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. “Si empezó así el domingo... Buen comienzo, buen comienzo. Vamos a la noche. Ahora ya está. Dije que lo importante venía a la noche, esto no me importaba tanto. Me puse contento, pero no me importaba. Imaginate a la noche lo contento que voy a estar si pasa algo”.

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El corredor argentino, ante la prensa de Alpine, sentenció: “Estoy contento de haber sumado un punto esta tarde en Bélgica tras terminar en décima posición. Ha sido una carrera larga y llena de incidentes, pero también bastante divertida al volante, con mucha acción. Ha sido una buena carrera para nosotros, con una buena salida que nos permitió ganar algunas posiciones, lo que nos situó en los primeros puestos y al alcance de los puntos. ¡Disfruté bastante del doble adelantamiento que me aseguró la décima posición! Se debió a una buena maniobra y al rebufo; después solo tuve que intentar meterme por el interior de Liam Lawson y situarme justo delante de Pierre para completar la maniobra. En general, sabemos dónde está nuestra fuerza y sabemos en qué aspectos nos falta ritmo. Sin duda, aquí hemos estado un poco más fuertes en comparación con algunos circuitos recientes".

Del otro lado de los pits, Gasly se expresó sobre su actuación: “Ha sido una carrera frustrante para mí, en la que hemos terminado justo fuera de los puntos. Tuve una salida complicada; por alguna razón, no fui lo suficientemente rápido en la fase inicial y perdí algunas posiciones en la primera vuelta. A partir de ahí, tuvimos que intentar recuperar algunas posiciones en medio de la lucha por los puntos entre varios equipos y monoplazas”.

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En esa línea, el francés señaló: “Intentamos la estrategia de ‘undercut’ para adelantarnos a los Racing Bulls, pero tuvimos una parada relativamente lenta, lo que supuso que nuestra vuelta de salida se desarrollara en medio del tráfico y eso afectó a nuestras posibilidades de que la estrategia funcionara. Desde mi punto de vista, creo que eso podría haber cambiado el rumbo de nuestra carrera si hubiéramos tenido una buena posición en pista y estuviéramos por delante de los Racing Bulls en ese momento, así que hay algunas cosas que debemos analizar y que yo tengo que comprender. Después de eso, vuelta tras vuelta, hubo muchísimas tácticas de gestión de energía y adelantamientos en la recta de Kemmel. Hoy no me ha salido bien, pero el panorama general es que no somos lo suficientemente rápidos. Gabriel (Bortoleto) y Arvid (Lindblad) estaban demasiado por delante y esa ha sido una tendencia en las últimas semanas que tenemos que revertir pronto”.

En tanto que el ingeniero Colapinto, Stuart Barlow, también felicitó al piloto argentino en la conversación que tuvieron por radio. “Buen trabajo, P10. Otro muy buen comienzo en la primera vuelta. Así que bien hecho. Hiciste muchos lugares con eso. Creo que sacaste todo del auto este fin de semana”.

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El décimo puesto y el punto conseguido por Colapinto le permite a Alpine mantenerse en el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, que ahora igual con Racing Bulls. Aunque el team galo figura adelante debido al podio que consiguió Gasly en Mónaco. Ante igualdad en la tabla se desempata por mejores resultados.

Franco cosechó 19 de los 61 puntos que tiene Alpine en el presente ejercicio. Y desde su debut con el team galo el 18 de mayo de 2025, completó las 26 carreras que largó.

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La carrera belga fue ganada por Kimi Antonelli, que con su Mercedes se afianzó en la punta del campeonato. Fue escoltado por Charles Leclerc, con Ferrari, y Max Verstappen, con Red Bull.

La temporada continuará el venidero fin de semana con el Gran Premio de Hungría y será la última fecha antes del receso por el verano boreal. Se vienen días claves para Franco Colapinto y por lo demostrado en pista merece la confirmación para seguir siendo titular en Alpine en 2027.