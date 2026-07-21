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El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

En La mañana con Moria, Roberto De Paul habló del vínculo de la cantante con el jugador de la Selección y respondió con humor ante las versiones de boda

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Habló el papá de Rodrigo de Paul, sobre su hijo Rodrigo y Tini

A dos días de la final del Mundial, donde Argentina fue derrotada ante España, el padre de Rodrigo De Paul salió al aire en La mañana con Moria. En diálogo con la One, Roberto De Paul se mostró relajado al referirse al vínculo de su hijo con Tini Stoessel. “Yo invitación al casamiento no recibí todavía, así que no sé”, soltó entre risas, cuando le consultaron por una próxima boda de la pareja. Moria no dudó en ironizar sobre el tema: “¡Se entera del casamiento por la tele!”

Con la atención puesta en la relación sentimental entre el futbolista y la cantante, el padre de Rodrigo no ocultó su buena sintonía con la pareja de su hijo. “Tini es una gran compañera. Siempre está en contacto con nosotros, es súper tierna y amable, muy agradable”, describió. El vínculo amoroso, según su mirada, se sostiene en la complicidad y el sostén mutuo: “Rodrigo se apoya mucho en Tini, charlan mucho y son los dos súper compañeros. Yo a ella la veo muy centrada. Es un diez. Los veo bárbaro a los dos. Tampoco me meto mucho, obviamente”, admitió Roberto, dejando en claro el respeto por la intimidad de la pareja.

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Rodrigo de Paul, sin camiseta y con tatuajes, besa la mejilla de Tini Stoessel, quien viste un top negro con pendientes, mirando ambos a cámara
El padre de Rodrigo de Paul afirmó que Tini Stoessel mantiene contacto con la familia y la definió como una compañera cercana del futbolista

Desde el entorno familiar, la presencia de la artista es vista como un verdadero sostén para el mediocampista argentino. Según la descripción de su papá, Tini ocupa un rol fundamental en el día a día de su hijo, sobre todo en momentos de alta exposición como el reciente Mundial 2026.

El padre del futbolista remarcó que la artista mantiene una relación cercana con toda la familia y ponderó la calidez con la que se maneja. “Es súper tierna y amable, es muy agradable”, insistió en la charla con La mañana con Moria. El mismo Rodrigo, en múltiples ocasiones, ha mostrado públicamente gestos de cariño con la cantante, que se replicaron incluso durante la cobertura del Mundial.

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Tini Stoessel besó a Rodrigo de Paul tras el pase a la final del Mundial y esa imagen se convirtió en una de las más comentadas del torneo
Tini Stoessel besó a Rodrigo de Paul tras el pase a la final del Mundial y esa imagen se convirtió en una de las más comentadas del torneo

En el plano privado, la pareja parece haber encontrado una fórmula de convivencia que prioriza el compañerismo y la contención mutua. Según Roberto, ambos “son los dos súper compañeros” y suelen compartir largas conversaciones, aspecto que considera clave en la armonía de la relación.

El vínculo entre Rodrigo y Tini ha llamado la atención por su exposición mediática y por las muestras de apoyo recíproco que se replican tanto en redes sociales como en eventos públicos. En el entorno cercano, la percepción es positiva: “Los veo bárbaro a los dos”, enfatizó el papá del jugador, quien opta por no involucrarse en profundidad pero celebra la felicidad de su hijo.

La relación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel ganó visibilidad por las muestras de apoyo mutuo en redes sociales, eventos públicos y durante el Mundial
La relación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel ganó visibilidad por las muestras de apoyo mutuo en redes sociales, eventos públicos y durante el Mundial

La relación entre el futbolista y la cantante se consolidó en medio del ciclo futbolístico más intenso para Rodrigo, lo que —según el testimonio paterno— potenció el nivel de acompañamiento entre ambos. La pareja fue protagonista de una de las imágenes más comentadas del Mundial, cuando Tini besó apasionadamente a De Paul tras el pase a la final, un gesto que recorrió medios y redes sociales.

Hasta el momento, la pareja no ha realizado ningún anuncio oficial sobre un futuro enlace. La información disponible parte exclusivamente de versiones periodísticas y especulaciones generadas en torno a la exposición pública de ambos. Ninguno de los protagonistas confirmó planes de boda.

Habló el papá de Rodrigo de Paul...¿cuándo se casan con Tini?
Roberto de Paul sostuvo que Tini Stoessel cumple un rol de apoyo para Rodrigo de Paul, en especial durante la exposición del Mundial 2026

Mientras tanto, el regreso de la Selección argentina tras el Mundial también estuvo marcado por escenas familiares. Camila Homs, expareja de Rodrigo y madre de sus hijos Francesca y Bautista, se hizo presente en el aeropuerto de Ezeiza para recibir a los niños, quienes viajaban junto a su abuela. “Vengo a buscar a mis nenes. Estas semanas las viví bien, pero no tengo nada más para decir, solo que los estoy esperando”, expresó Camila cuando la abordaron los periodistas.

La expareja del futbolista asistió acompañada por Aitana, la hija que tuvo recientemente con su nueva pareja, José El Principito Sosa. El reencuentro familiar se vivió en un clima de normalidad y discreción, sin declaraciones explosivas ni escenas de tensión, según se desprende del breve testimonio de Homs.

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