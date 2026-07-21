Dónde están las mejoras económicas de las que habla el Gobierno: uno por uno, los argumentos del Vocero presidencial

Adrián Ravier respondió sobre el impacto de las políticas económicas durante la conferencia de prensa en Casa Rosada

Durante una conferencia de prensa brindada esta mañana, el vocero presidencial Adrián Ravier fue consultada acerca de dónde se ven los progresos económicos que el Gobierno comunica. La consulta giró en torno a los datos que muestran pérdida de poder adquisitivo y crecimiento focalizado en ciertos sectores, pero no en otros.

La ocasión fue una oportunidad para que el funcionario defienda el rumbo económico del oficialismo y enumere los principales argumentos con los que la gestión intenta explicar los avances recientes. A continuación, los puntos centrales de la respuesta de Ravier, acompañados de frases textuales extraídas de la conferencia.

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El Gobierno recibió una economía con atraso cambiario y aplicó una fuerte devaluación

“Desde diciembre del veintitrés, la Argentina tiene un tipo de cambio muy atrasados. Tuvimos una devaluación del 118% para llevar el tipo de cambio a ochocientos pesos”, afirmó Ravier . El vocero aseguró que la administración actual heredó una situación cambiaria que exigió una corrección fuerte para estabilizar la economía.

La devaluación produjo una fuerte caída del salario real

Según Ravier, “empezar con una devaluación del 118% técnicamente te hunde los salarios reales a un pozo. Y de hecho, los argentinos la pasamos muy mal en el primer trimestre de 2024, en el sentido de que nuestros ingresos habían caído fuertemente”. El portavoz reconoció así el impacto negativo inmediato sobre el poder adquisitivo durante el inicio de la gestión.

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Desde ese pozo, todos los sectores muestran recuperación

El vocero presidencial aseguró: “Yo lo que digo es que desde ese momento a hoy los salarios reales crecen, y todos los sectores económicos crecen, todos… el consumo, la construcción, todos crecen desde el pozo en el que nos dejaron”. Según su planteo, los indicadores actuales evidencian una reactivación general luego de la devaluación.

La mejora salarial es gradual y ocurre en un contexto de tensiones

“Eso quiere decir que hay una mejora del salario real. No es la mejora con la celeridad que todos quisiéramos, pero hay que entender de dónde venimos, del pozo en el que estábamos y dónde estamos parados hoy”, señaló Ravier . El vocero puntualizó que la recuperación salarial es paulatina y que el contexto de crisis inicial condicionó el ritmo de la recomposición.

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El modelo económico impulsa la producción a través de reformas

“Es un modelo económico que establece toda una serie de políticas económicas para impulsar la producción. Puedo citar el RIGI, el RIM y el SuperRIGI. Puedo citar la flexibilidad laboral o la modernización laboral. Puedo citar la baja de impuestos, todos los procesos de desregulación, la quita de retenciones, la quita de aranceles, los acuerdos de libre comercio”, enumeró Ravier. El funcionario detalló así una serie de medidas orientadas a estimular la actividad y atraer inversiones.

El Gobierno prevé crecimiento económico sostenido y caída de la pobreza

“Creo que tenemos un, un crecimiento, indiscutible y superimportante para esta Argentina cae la pobreza fuerte, cae la indigencia fuerte, cae la pobreza entre niños fuerte y eso nos llena de orgullo de este modelo”, sostuvo el vocero. Para Ravier, las políticas oficiales ya muestran resultados en los principales indicadores sociales y económicos.

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Reconoce situaciones negativas, pero afirma que la economía está en recuperación

“No niego que pueda haber datos negativos. Hay que mirar todas las fotos para poder, tener una, una definición respecto a cómo está yendo la economía. Nosotros creemos que la economía está yendo bien, pero esto no es faltarle el respeto al que hoy no llega a fin de mes. Que en la Argentina hoy no llegue alguien a fin de mes es obvio, es indiscutible que existe. Yo nunca dije que eso no, no fuera el caso”, expresó Ravier en el cierre de su intervención. El vocero reconoció la existencia de dificultades, pero defendió el rumbo y destacó la recuperación en curso.