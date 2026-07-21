Josh Kerr rompe la plusmarca de la milla y lanza un nuevo desafío en el atletismo mundial

El escocés corrió 3:42.66 en la Liga Diamante de Londres, superó el registro de Hicham El Guerrouj de 1999 - REUTERS/Isabel Infantes

Josh Kerr volvió a conmocionar el atletismo mundial al establecer un nuevo récord mundial en la milla durante la Liga Diamante de Londres, según informó el medio británico The Independent. Sin dar tiempo a la celebración, el atleta comunicó que buscará superar la legendaria marca de los 1.500 metros, vigente desde hace casi tres décadas.

El pasado sábado, Kerr cruzó la meta con un tiempo de 3:42.66, borrando el registro de Hicham El Guerrouj de 3:43.13 que permanecía intacto desde 1999. El público del Estadio de Londres fue testigo de una actuación histórica, que, según el medio europeo, marca la consolidación del escocés entre los grandes nombres del mediofondo.

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Un récord que reescribe la historia del atletismo

La hazaña de Josh Kerr en la capital británica no solo actualizó las listas de récords, también reavivó la conversación sobre los límites humanos en el atletismo. Kerr, campeón mundial de 1.500 metros en 2023, eligió este año, sin grandes campeonatos internacionales, para enfocarse en metas personales. De acuerdo con The Independent, el escocés había advertido en marzo su intención de perseguir marcas históricas.

El británico derribó la marca de Hicham El Guerrouj con 3:42.66 en el Estadio de Londres y, sin pausa, anuncia que buscará el récord mundial de los 1.500 metros

El sábado, Kerr dominó la carrera desde el inicio, imponiéndose a rivales como Yared Nuguse (3:45.69) y Jake Heyward. El resultado obtuvo una repercusión inmediata, tanto por el tiempo logrado como por el hecho de destronar a El Guerrouj, considerado referente absoluto del mediofondo.

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La marca del deportista no solo estableció un nuevo récord mundial en la milla, sino que también supuso un nuevo récord británico en el parcial de 1.500 metros, con 3:27.51. Esta cifra rebaja en tres centésimas la anterior mejor marca nacional, lo que refuerza su candidatura para atacar el récord mundial de la distancia, fijado por el mismo El Guerrouj en 3:26 desde 1998.

El próximo objetivo: los 1.500 metros

Tras la victoria, confirmó sus planes para intentar superar el récord mundial de los 1.500 metros, como publicó The Independent. “Pronto tuve un pequeño problema con mi esposa, Larimar, cuando se despertó y le dije ‘¡Esto se pone interesante!’, en referencia al récord mundial de 1500 metros de Hicham El Guerrouj, con un tiempo de 3 minutos y 26 segundos”, relató el atleta en una columna publicada en The Telegraph.

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A sus 28 años, Kerr ya ocupa el séptimo lugar en la lista histórica de los 1.500 metros, pero considera que está en condiciones de acercarse a la marca del marroquí. “Todavía no hemos tomado ninguna decisión, y habría que concretar las cosas con la carrera de 1500 metros adecuada, pero creo que está en mis piernas”, afirmó. Según el medio británico, el escocés evaluará las opciones en las próximas etapas de la Liga Diamante, priorizando las condiciones óptimas para un intento serio.

El campeón mundial de 1.500 metros impuso un ritmo firme, ganó la milla con 3:42.66 ante Yared Nuguse y Jake Heyward - REUTERS/Isabel Infantes

Preparación y próximos desafíos

Antes de afrontar el reto de los 1.500 metros, Kerr centrará su atención en los Juegos de la Commonwealth, que tendrán lugar esta semana en Glasgow, su ciudad natal. El calendario competitivo y la elección de la prueba serán determinantes para definir cuándo y dónde buscará el récord.

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El escocés subrayó la importancia de mantener la ambición en el deporte de alto nivel: “Creo que el momento en que dejas de soñar con nuevas metas es cuando empiezas a bajar el ritmo. Este deporte avanza muy rápido; el mundo siempre está en constante movimiento”, explicó en declaraciones recogidas por The Telegraph.

Por ahora, Kerr no descarta otros intentos de récord mundial, pero reconoce que la decisión final dependerá de múltiples factores, entre ellos la logística y el estado físico. Según The Independent, el entorno del atleta evalúa cada posibilidad con cautela, conscientes del desgaste físico y mental que implica cada desafío de esta magnitud.

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El impacto en el mediofondo mundial

Tras su exhibición en Londres, el escocés confirma que elegirá una carrera con condiciones ideales para ir por los 1.500 metros - REUTERS/Matthew Childs

La actuación de Josh Kerr añade un nuevo capítulo a la rivalidad histórica del mediofondo, una especialidad que, desde los años noventa, vio marcas que parecían inalcanzables. Con esta nueva plusmarca y la ambición declarada de atacar el récord de los 1.500 metros, Kerr se posiciona como uno de los protagonistas principales del atletismo internacional.

El seguimiento de sus próximos pasos genera expectativa en todo el entorno deportivo, tanto por el peso de los récords involucrados como por lo que significa revivir la lucha por las grandes marcas del mediofondo. El atletismo británico observa con atención y esperanza el desarrollo de la carrera de Kerr, convencido de que su nombre puede quedar inscrito para siempre en la historia de la disciplina.

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