Política

Inédito convenio para que la ONG Transparencia Electoral fiscalice los nuevos comicios en la UOM Zárate-Campana

El interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica, Alberto Biglieri, firmó un acuerdo con la reconocida organización internacional para que supervise dicha votación sindical, anulada por irregularidades. Qué implica la decisión

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Alberto Biglieri, interventor de la UOM, y Leandro Querido, de Transparencia Electoral
Leandro Querido, de Transparencia Electoral, y Alberto Biglieri, interventor de la UOM, tras la firma del convenio para fiscalizar las elecciones

En una decisión inédita en el país, las nuevas elecciones que se harán en la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) serán fiscalizadas por Transparencia Electoral, una reconocida ONG internacional especializada en verificar que las votaciones se hagan de manera neutral y sin irregularidades.

La decisión, anticipada por Infobae, fue adoptada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, quien el viernes pasado firmó un convenio marco con el presidente de aquella entidad, Leandro Querido, para “garantizar la transparencia y la gobernanza institucional en el proceso electoral”, como se informó oficialmente.

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“Ambos coincidieron en el interés mutuo de promover la democracia interna y las buenas prácticas institucionales durante el proceso electoral, el cual se desarrollará dentro del plazo de 180 días hábiles dispuesto para la intervención”, dice un comunicado.

Abel Furlán, desplazado por la Justicia de la UOM nacional y de la Seccional Zárate-Campana
Abel Furlán, desplazado por la Justicia de la UOM nacional y de la Seccional Zárate-Campana

El texto resalta que “este convenio representa una colaboración virtuosa enfocada de manera directa en el control y saneamiento de los padrones, la conformación del cronograma electoral y la fiscalización del proceso de elección de las nuevas autoridades”.

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En diálogo con Infobae, Querido dio precisiones sobre la tarea que desarrollará en la UOM: “Transparencia Electoral hace más de 15 años que trabaja en toda América Latina promoviendo la integridad electoral, y, luego de asistir técnicamente a muchas autoridades electorales nacionales y subnacionales, creemos que toda esa experiencia puede ser incorporada por asociaciones civiles que también realizan elecciones. Sindicatos, Cámaras Empresariales, asociaciones de profesionales, clubes sociales y deportivos -agregó- tienen la oportunidad de mejorar sus procesos de decisión interna. Esto redunda en beneficio de las organizaciones y de sus integrantes, mejora la calidad de representación y reduce conflictos y tensiones".

Angel Derosso, un hombre calvo con camiseta negra y jeans, de pie con los brazos cruzados, habla ante un grupo de hombres en una sala con el logo de UOMRA
Angel Derosso, candidato opositor de la UOM Zárate-Campana

Según el titular de la ONG, “en su momento hubo en muchos países de América un reclamo ciudadano por elecciones limpias y competitivas, y muchos avances en los procesos electorales que mejoraron, como padrones confiables, tecnología y resultados rápidos y confiables”. “Hoy todo ese avance puede trasladarse a las instituciones de la sociedad -aseguró-. En este sentido también hay un reclamo por parte de la ciudadanía”.

Acerca de la tarea específica en la UOM, Querido sostuvo que su organización “está en condiciones de elaborar un diagnóstico técnico y de realizar una asistencia en materia electoral”, aunque precisó que “estos dos puntos y sus diferentes alcances queda a criterio de la intervención judicial”. De todas formas, señaló: “Nosotros creemos que hay una gran oportunidad para avanzar en aspectos que hacen al fortalecimiento de los procesos electorales íntegros y con garantías”.

Afirmó que “un proceso electoral tiene tres etapas: preelectoral, la jornada de votación y la poselectoral”, tras lo cual destacó: “En la primera se destacan la normativa, las condiciones, el padrón electoral y la inscripción de candidatos. En la segunda, la fiscalización y la observación electoral se torna muy importante. Y la tercera se vincula con los reclamos o conflictos que puedan darse a partir de los resultados. En todas estas instancias puede colaborar Transparencia Electoral”.

Un grupo de policías con uniformes militares, chalecos y escudos marchan por una calle, junto a un coche plateado y edificios azules con rejas al fondo
Un fuerte operativo policial durante la elección en la UOM Zárate-Campana

Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.

Para fundamentar su fallo, los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Abel Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.

Alberto Biglieri, interventor de la UOM
Alberto Biglieri, interventor judicial de la UOM

El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Biglieri, un abogado que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es interventor de la UOM nacional, que encabezaba Furlán desde 2022, y cuya reelección, en un congreso nacional metalúrgico realizada el 18 de marzo, también fue anulada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que le ordenó que suspendiera ese encuentro ante las irregularidades en la UOM Zárate-Campana, pero el entonces líder del sindicato desoyó la sentencia.

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