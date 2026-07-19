Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios: 16.00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), 15.00 (Venezuela, Chile, Bolivia y Miami (EEUU), 14.00 (Perú, Ecuador, Colombia), 13.00 (México), 21.00 (España, Italia, Francia y Alemania), 20.00 (Gran Bretaña, Portugal)
Televisación: DSports (Sudamérica), Telefé, TV Pública, TyC Sports y Disney+ (Argentina), Canal 5 (Uruguay), Chilevisión (Chile), Teleamazonas (Ecuador), RCN, Caracol, Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Televen (Venezuela), Unitel, Red Uno, Tigo Sports (Bolivia), RTVE Play, Teledeporte, La 1, DAZN (España), Canal 9, Canal 5, VIX, TUDN, Las Estrellas, TV Azteca (México), M6, bein Sports (Francia), DAZN, RAI (Italia), ZDF, Magenta TV (Alemania), BBC, ITV (Gran Bretaña), Sport TV, RTP, SIC, TVI, Live Mode (Portugal).
Los elogios de Lionel Scaloni a Lamine Yamal
El planeta se paralizará este domingo con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrenta a dos gigantes del fútbol internacional. Según un análisis realizado la supercomputadora de Opta Analyst de Opta, España tiene un 59,6 % de probabilidades de levantar el trofeo, mientras que Argentina cuenta con el 40,4 %. El duelo representa la primera vez que los campeones vigentes de la Copa América se cruzan en una final con los campeones actuales de la Eurocopa.
La expectativa crece a medida que la final del Mundial 2026 se acerca. Este domingo, el estadio MetLife de Nueva York será el escenario donde la selección argentina y España disputarán el título más codiciado del fútbol internacional. En la previa del encuentro ambos entrenadores brindaron una conferencia de prensa por separado en la que compartieron sus estrategias y emociones ante una cita exigente.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya conoce al árbitro que estará a cargo del partido que definirá el título este domingo en Nueva Jersey/Nueva York, desde las 16 hora argentina. Se trata del esloveno Slavko Vincic, que ya dirigió a la Selección en la derrota ante Arabia Saudita en el encuentro que inició el camino de la Scaloneta al título en el Mundial de Qatar 2022.
MetLife Stadium, el recinto de la final
(Enviado especial a Estados Unidos) La tormenta eléctrica que había demorado 45 minutos el inicio del entrenamiento se había disipado, aunque los nubarrones todavía amenazaban con cumplir ese pronóstico de tormentas eléctricas anunciado para toda la jornada. La selección argentina apuró el paso y saltó rápido al campo de entrenamiento del Red Bulls Performance Center, refugio del New York Red Bull, para adelantarse a cualquier otra inclemencia climatológica.
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa a dos días de la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El Gringo dejó su mirada sobre el próximo rival, que también es el vigente campeón europeo, remarcó que haber ganado las últimas tres finales en las Copas América 2021 y 2024 o la Copa del Mundo 2022 tampoco son un plus en esta instancia decisiva y se refirió a la gran actualidad de su capitán, Lionel Messi.
Emiliano Martínez brindó una conferencia de prensa previo a la final del Mundial de este domingo entre Argentina y España. Luego de asistir a un foro en el que también figuraron Lionel Scaloni, Lionel Messi, Rodri, Luis de la Fuente y estrellas de otros deportes como Novak Djokovic, Kevin Durant y Tom Brady, el arquero de la Albiceleste contó algunas situaciones personales desconocidas hasta ahora.
Las declaraciones de Lionel Messi en la antesala al partido
Su opinión por la foto junto a Lamine Yamal cuando el joven del Barcelona era un bebé y el análisis del partido: “Lamine es un grandísimo jugador, que seguí muchísimo porque juega en un club que amo y le deseo lo mejor siempre. Es uno de los referentes mundiales con 19 años. Tiene una carrera por delante. Tiene una oportunidad de conseguir algo histórico, que nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y que ahora nos enfrentemos en una final es una locura. Es uno de los mejores del mundo y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona. Intentaremos hacer un buen partido para que no tenga su mejor versión, aunque es difícil. España tiene grandísimos jugadores y un gran juego, pero nosotros tenemos nuestras armas”.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España!