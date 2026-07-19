Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Su opinión por la foto junto a Lamine Yamal cuando el joven del Barcelona era un bebé y el análisis del partido: “Lamine es un grandísimo jugador, que seguí muchísimo porque juega en un club que amo y le deseo lo mejor siempre. Es uno de los referentes mundiales con 19 años. Tiene una carrera por delante. Tiene una oportunidad de conseguir algo histórico, que nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y que ahora nos enfrentemos en una final es una locura. Es uno de los mejores del mundo y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona. Intentaremos hacer un buen partido para que no tenga su mejor versión, aunque es difícil. España tiene grandísimos jugadores y un gran juego, pero nosotros tenemos nuestras armas”.