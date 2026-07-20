La AFA envió un emotivo mensaje a los hinchas y anunció que no todos los jugadores regresarán a la Argentina

Los hinchas en el Obelisco (Taylor)

En el día más importante para el país, donde todo el pueblo argentino se paralizó para acompañar y apoyar a la Selección en el último partido del Mundial 2026, el plantel y los directivos dijeron “gracias” a través de un sentido mensaje. Además, notificaron que no todos los jugadores de la Selección viajarán de regreso al país.

Después de la medianoche, y tras una larga jornada de domingo en donde la pasión se vio reflejada en el corazón de muchos argentinos, la AFA publicó un extenso escrito en su página oficial.

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“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026″, comienza el texto acompañado de una fotografía del Obelisco.

La hinchada en Time Square

A pesar de la derrota 1-0 ante España —el seleccionado que finalmente se quedó con el triunfo—, la albiceleste tuvo presencia en las calles de diferentes partes del mundo, algo que el plantel de Lionel Scaloni no pasó por alto. “En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final”, lanzó.

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“El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos“, señaló la AFA en referencia al tiempo que duró el mayor evento deportivo del mundo. La entidad destacó que cada futbolista sintió ese apoyo dentro del campo y que todos los integrantes de la delegación tuvieron el orgullo de representar a un pueblo que ”nunca dejó de creer y de acompañar".

El banderazo en Nueva York

El resultado final, que no alcanzó para el bicampeonato, pero la AFA dejó en claro que el apoyo de los hinchas se sintió a lo largo de todo el torneo. “El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos”, resaltó el texto, firmado en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y el staff.

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El comunicado también informó sobre la logística del regreso. Una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y otros miembros, retornará a la Argentina con arribo previsto alrededor de las 17 horas de hoy.

El apoyo de los hinchas en el Obelisco (AP Photo/Gustavo Garello)

Banderas, fuegos artificiales y música a todo volúmen

Otros futbolistas del plantel partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. Sin emabrgo, no precisaron quiénes serán los que regresen al suelo argentino.

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El texto cerró con un párrafo dirigido a los hinchas: “Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán”.

El comunicado de la AFA

Cómo será la bienvenida

La pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Ezeiza tiene preparado un mensaje para recibirlos: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros de largo sobre el pasto, visible desde el aire. Para concretarlo, se utilizaron más de 20 latas de pintura, 100 estacas para delimitar la zona y tres días de trabajo.

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La delegación tiene previsto aterrizar alrededor de las 17 horas, tras partir en la madrugada desde Nueva Jersey a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Una segunda aeronave trasladará a las familias de los jugadores en el mismo tramo.

El equipo disputó el último partido del Mundial 2026 el domingo 19 de julio. EFE/Mariscal

El regreso se produce tras la derrota ante España, disputada en el Estadio MetLife. El único gol del partido lo marcó Ferrán Torres a los 105 minutos. El resultado privó al equipo del bicampeonato, aunque la AFA destacó en el comunicado el respaldo recibido por los hinchas a lo largo del torneo.

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Sobre su futuro al frente del equipo, el entrenador Lionel Scaloni dejó dudas al término de la competencia: “Cumpliré el contrato y después veo”, dijo, en referencia al vencimiento de su vínculo en diciembre. En conferencia de prensa se quebró al hablar de su experiencia como entrenador del seleccionado y debió abandonar la sala.