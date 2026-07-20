Deportes

La AFA envió un emotivo mensaje a los hinchas y anunció que no todos los jugadores regresarán a la Argentina

En las primeras horas de este lunes, la AFA agradeció mediante un texto el apoyo a la Scaloneta y calificó a la hinchada argentina como “un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar”

Guardar
Google icon
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Obelisco
Los hinchas en el Obelisco (Taylor)

En el día más importante para el país, donde todo el pueblo argentino se paralizó para acompañar y apoyar a la Selección en el último partido del Mundial 2026, el plantel y los directivos dijeron “gracias” a través de un sentido mensaje. Además, notificaron que no todos los jugadores de la Selección viajarán de regreso al país.

Después de la medianoche, y tras una larga jornada de domingo en donde la pasión se vio reflejada en el corazón de muchos argentinos, la AFA publicó un extenso escrito en su página oficial.

PUBLICIDAD

“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026″, comienza el texto acompañado de una fotografía del Obelisco.

Infobae: las imágenes del banderazo para la selección argentina
La hinchada en Time Square

A pesar de la derrota 1-0 ante España —el seleccionado que finalmente se quedó con el triunfo—, la albiceleste tuvo presencia en las calles de diferentes partes del mundo, algo que el plantel de Lionel Scaloni no pasó por alto. “En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final”, lanzó.

PUBLICIDAD

“El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos“, señaló la AFA en referencia al tiempo que duró el mayor evento deportivo del mundo. La entidad destacó que cada futbolista sintió ese apoyo dentro del campo y que todos los integrantes de la delegación tuvieron el orgullo de representar a un pueblo que ”nunca dejó de creer y de acompañar".

Los hinchas de la Selección se reunieron en Times Square
El banderazo en Nueva York

El resultado final, que no alcanzó para el bicampeonato, pero la AFA dejó en claro que el apoyo de los hinchas se sintió a lo largo de todo el torneo. “El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos”, resaltó el texto, firmado en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y el staff.

El comunicado también informó sobre la logística del regreso. Una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y otros miembros, retornará a la Argentina con arribo previsto alrededor de las 17 horas de hoy.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - obelisco
El apoyo de los hinchas en el Obelisco (AP Photo/Gustavo Garello)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - obelisco
Banderas, fuegos artificiales y música a todo volúmen

Otros futbolistas del plantel partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. Sin emabrgo, no precisaron quiénes serán los que regresen al suelo argentino.

El texto cerró con un párrafo dirigido a los hinchas: “Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán”.

El comunicado de la AFA
El comunicado de la AFA

Cómo será la bienvenida

La pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Ezeiza tiene preparado un mensaje para recibirlos: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros de largo sobre el pasto, visible desde el aire. Para concretarlo, se utilizaron más de 20 latas de pintura, 100 estacas para delimitar la zona y tres días de trabajo.

La delegación tiene previsto aterrizar alrededor de las 17 horas, tras partir en la madrugada desde Nueva Jersey a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Una segunda aeronave trasladará a las familias de los jugadores en el mismo tramo.

El equipo disputó el último partido del Mundial 2026 el domingo 19 de julio. EFE/Mariscal
El equipo disputó el último partido del Mundial 2026 el domingo 19 de julio. EFE/Mariscal

El regreso se produce tras la derrota ante España, disputada en el Estadio MetLife. El único gol del partido lo marcó Ferrán Torres a los 105 minutos. El resultado privó al equipo del bicampeonato, aunque la AFA destacó en el comunicado el respaldo recibido por los hinchas a lo largo del torneo.

Sobre su futuro al frente del equipo, el entrenador Lionel Scaloni dejó dudas al término de la competencia: “Cumpliré el contrato y después veo”, dijo, en referencia al vencimiento de su vínculo en diciembre. En conferencia de prensa se quebró al hablar de su experiencia como entrenador del seleccionado y debió abandonar la sala.

Temas Relacionados

selección argentinaMundial 2026AFAcomunicadoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La feroz crítica de un famoso periodista español para Argentina tras la derrota en la final del Mundial: “La imagen es patética”

El conductor de El Chiringuito, Josep Pedrerol, aseguró que España “bailó” durante todo el partido al equipo de Scaloni y le pidió al fútbol argentino “más humildad”

La feroz crítica de un famoso periodista español para Argentina tras la derrota en la final del Mundial: “La imagen es patética”

“Prometo dar todo para traer esta Copa de vuelta a Argentina”: el juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial

Luego de la caída ante España, el mediocampista publicó en Instagram una foto del plantel mirando las tribunas y acompañó la imagen con un mensaje de agradecimiento al grupo

“Prometo dar todo para traer esta Copa de vuelta a Argentina”: el juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial

“Un país está orgulloso de ustedes”: la sentida carta de Di María para la Selección tras la derrota ante España en el Mundial

El exjugador de la Albiceleste publicó una serie de mensajes en sus redes para los futbolistas de Lionel Scaloni, a quienes reconoció como “historia” y “leyendas”, y destacó que llegan a cinco finales seguidas, algo que “nadie va a poder quitarles”

“Un país está orgulloso de ustedes”: la sentida carta de Di María para la Selección tras la derrota ante España en el Mundial

Los detalles del regreso de la Selección a la Argentina tras perder la final del Mundial: el regalo de bienvenida

La delegación llegará este lunes por la tarde a Buenos Aires, aunque no todos los jugadores regresarán al país

Los detalles del regreso de la Selección a la Argentina tras perder la final del Mundial: el regalo de bienvenida

Cuánto tiempo estuvo en manos de España el trofeo original del Mundial: cómo es la exclusiva réplica que con la que se quedó

El ritual se cumplió tras la victoria ante Argentina en el MetLife Stadium, con la devolución del galardón y la entrega de un modelo conmemorativo, mientras la inscripción quedó como marca histórica

Cuánto tiempo estuvo en manos de España el trofeo original del Mundial: cómo es la exclusiva réplica que con la que se quedó

DEPORTES

Cómo impactaron en AFA las dudas de Scaloni sobre su continuidad y el detrás de escena del vestuario de Argentina tras la derrota

Cómo impactaron en AFA las dudas de Scaloni sobre su continuidad y el detrás de escena del vestuario de Argentina tras la derrota

La feroz crítica de un famoso periodista español para Argentina tras la derrota en la final del Mundial: “La imagen es patética”

“Prometo dar todo para traer esta Copa de vuelta a Argentina”: el juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial

“Un país está orgulloso de ustedes”: la sentida carta de Di María para la Selección tras la derrota ante España en el Mundial

Los detalles del regreso de la Selección a la Argentina tras perder la final del Mundial: el regalo de bienvenida

TELESHOW

Michael Bublé y Luisana Lopilato felicitaron a la Selección Argentina por el Mundial 2026: “Estamos increíblemente orgullosos”

Michael Bublé y Luisana Lopilato felicitaron a la Selección Argentina por el Mundial 2026: “Estamos increíblemente orgullosos”

El mensaje de Callejero Fino que es viral: “El partido más importante de la Selección fue con Inglaterra y los guachos ganaron”

La foto del Chino Darín con Úrsula Corberó: “Gran Mundial de España y gracias Argentina por tanta pasión”

El mensaje de María Becerra tras entonar el himno en la final del Mundial: “Honrada de cantar para ustedes”

Mario Pergolini se despachó en la final de Argentina contra España en el Mundial: “Ojalá lo prohíban de por vida”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU acusó a Irán de usar Ormuz como herramienta de presión y pidió mayor apoyo internacional para proteger el transporte marítimo mundial

EEUU acusó a Irán de usar Ormuz como herramienta de presión y pidió mayor apoyo internacional para proteger el transporte marítimo mundial

Científica-investigadora con alma dominicana: el aporte de Virnaliz Jiménez Cruz a la Universidad de Illinois

Dictadura en Nicaragua no volverá a permitir elecciones para evitar que la oposición acceda al poder político

Andy Burnham asume como primer ministro del Reino Unido con una economía debilitada y el avance de Reform UK como principal desafío

A 13 sube la cifra de los restos identificados de los panameños que murieron durante la invasión de Estados Unidos en 1989