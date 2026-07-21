Guatemala

Guatemala: Taxistas bloquearon la calzada Roosevelt en el km 15 y paralizaron el acceso a la ciudad capital

La protesta se instaló en ambos sentidos, a la altura del Molino de las Flores, y dejó detenida la circulación entre Mixco y la ciudad de Guatemala, con filas que se extendieron desde Santa Lucía Milpas Altas

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Cobertura de un evento en la Calzada Roosevelt, donde múltiples vehículos y motocicletas se encuentran detenidos en los carriles. Grupos de personas están sobre la vía y en las aceras, indicando un bloqueo de tránsito. Se observan individuos interactuando cerca de los vehículos. La escena, capturada durante el día, muestra una interrupción del flujo vehicular.

Un grupo de taxistas bloqueó este martes la calzada Roosevelt a la altura de km 15 en ambos sentidos para protestar por el aumento de los combustibles, una medida que paralizó el ingreso y la salida hacia la ciudad de Guatemala y agravó el impacto de una suba que, en algunas estaciones, llevó el diésel hasta Q42.29 por galón.

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informó que la circulación quedó completamente detenida en el sector de Molino de las Flores. El bloqueo también afectó la ruta Interamericana y complicó el paso entre la Calzada Roosevelt y Mixco en ambos sentidos.

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Según explicó Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, la fila de vehículos ya sobrepasaba el tramo desde Santa Lucía Milpas Altas para intentar llegar a Mixco y a la capital. Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que agentes de tránsito fueron enviados al lugar.

Vista aérea de una calle con tráfico denso de vehículos; personas, algunas con un cartel, se encuentran entre automóviles, furgonetas y motocicletas
Una manifestación en la calle genera un embotellamiento vehicular con automóviles, camionetas y motocicletas detenidos en una vía urbana. (Sololá Informativo Digital)

El alza de los combustibles detonó el bloqueo en uno de los principales accesos a la capital

La protesta se produjo después de un nuevo ajuste en los precios reportado el martes, que mantuvo la tendencia alcista de las últimas semanas. De acuerdo con los datos denunciados, en algunas estaciones la gasolina superior y la regular subieron alrededor de Q1.53 por galón, mientras que el diésel aumentó Q2.74.

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Según el Ministerio de Energía y Minas, los precios de referencia vigentes del 20 al 26 de julio ubicaban la gasolina superior en Q39.56 por galón, la regular en Q38.56 y el diésel en Q39.54. Pese a esos valores de referencia, algunas estaciones mostraban precios de Q41.09 para la superior, Q40.09 para la regular y Q42.29 para el diésel.

En la ciudad de Guatemala, los precios promedio por galón en modalidad de servicio completo rondan Q40.12 para la gasolina superior, Q39.12 para la regular y Q38.57 para el diésel. En autoservicio, los valores suelen ser menores y promedian Q38.59 y Q39.59 por galón, según la estación.

El reclamo de los manifestantes se concentró entre los kilómetros 14 y 15, en el área del Molino de las Flores. Las autoridades vincularon la protesta con el rechazo al aumento registrado la tarde del lunes.

Cartel de precios de combustibles de estación Shell, cables eléctricos aéreos, poste de luz, carretera, acera y personas en la calle
Un cartel de estación de servicio Shell exhibe los precios de distintos tipos de combustibles en una calle con postes y cables eléctricos. (Sololá Informativo Digital)

Las autoridades habilitaron desvíos hacia Sacatepéquez y la zona 10 de Mixco

Espinoza indicó que los conductores que llegan desde Occidente pueden desviarse por Santo Domingo Xenacoj para ingresar a San Pedro y San Juan Sacatepéquez y luego salir hacia la San Juan. También se habilitó el paso por el kilómetro 17.5 para quienes se dirigen a la ciudad y buscan entrar por La Comunidad, en la zona 10 de Mixco, hacia Las Charcas.

Las autoridades pidieron precaución y paciencia a quienes circulen por ese tramo. La afectación alcanzó a miles de automovilistas que intentaban entrar o salir de la ciudad de Guatemala por uno de sus corredores viales más cargados.

Los taxis colectivos que encabezaron la medida son vehículos que trasladan varios pasajeros en una ruta fija y cobran una tarifa individual. En Guatemala suelen ser conocidos como “taxis piratas” o “cubitos”, porque una parte importante opera de manera informal y sin permisos oficiales de transporte público.

Ese sistema suele concentrarse en zonas de alta afluencia o en corredores donde el transporte público tradicional resulta insuficiente o colapsa. Entre las rutas más frecuentes figuran tramos de la Calzada Roosevelt, la Calzada Aguilar Batres, El Trébol, El Periférico y conexiones hacia municipios cercanos o mercados principales.

Desde desde la finalización del subsidio, los precios de los combustibles han mostrado cambios constantes y aumentos atribuidos a problemas geopolíticos en Oriente Medio. Los valores, además, varían según la estación de servicio.

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