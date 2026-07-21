Soy Rada faltó al programa de Mario Pergolini y fue reemplazado por dos muñecos: “Decime que estoy alucinando”

Mario Pergolini presenta a Pache y Plumis en Otro día perdido

El descontrol se apoderó del estudio cuando Pache y Plumis irrumpieron como invitados en Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini. La ausencia de Soy Rada, uno de los habituales columnistas del programa, hizo que Evelyn Botto ocupara su lugar y abrió la puerta a una visita fuera de lo común: los perros callejeros del streaming Ta Bueno Che, convertidos en furor de redes, llevaron su humor y espontaneidad a la pantalla chica

Desde el inicio, la dinámica se tiñó de improvisación, bromas y comentarios inesperados. El conductor no tardó en sincerarse: “No puedo creer que estoy hablando con dos perros en televisión” fue una de las frases con las que Pergolini intentó recuperar el control ante la avalancha de interrupciones y ocurrencias de los invitados. La dupla, fiel a su estilo, desafió la estructura del programa, generando situaciones caóticas y risas constantes, hasta el punto de que el propio conductor llegó a suplicar: “¡¿Se quedan callados?!”.

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Por momentos, la interacción rozó el absurdo. Pergolini bromeó sobre el surrealismo de la escena: “Decime que estoy drogado, que estoy alucinando”, y los perros respondieron con lógica implacable: “Es muy probable, pero también hay un perro hablándote. Y no solo hay un perro, hay dos perros hablándote”. Así, la emisión se transformó en un juego de improvisaciones, donde la línea entre lo planificado y lo inesperado resultó prácticamente inexistente.

El canal de streaming Ta Bueno Che irrumpió en la escena argentina con una propuesta singular: dos perros callejeros, convertidos en títeres, improvisan en vivo y generan miles de visualizaciones a cada emisión. La dupla está integrada por Pache y Plumis, quienes no solo dominan el escenario virtual, sino que también se adueñaron del espacio televisivo, como quedó demostrado en su paso por el ciclo de Pergolini.

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Pache y Plumis participaron en una discusión sobre perros y mascotas, abordando temas como la responsabilidad de los dueños, en Otro día perdido

La emisión reflejó el espíritu que caracteriza al canal: humor sin filtros, participación activa de la audiencia y una dinámica impredecible. Los personajes no se limitaron a hacer reír; también aportaron reflexiones sobre la vida urbana y los hábitos humanos. Desde el set, lanzaron consignas a los “humanos”, como la necesidad de sacar a pasear de verdad a los perros y ofrecerles agua fresca diariamente. Y fue una manera de evitar la polémica por las ausencias de Rada, abocado durante las vacaciones de invierno a su participación en el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate, lo que había deslizado algunas rispideces con el conductor y la producción.

Durante el programa, Pache y Plumis no dudaron en ironizar sobre temas como el auge de las mascotas frente a la caída de la natalidad en la ciudad, el fenómeno de los “perrijos” y la tendencia de algunos dueños sobre cómo tratan a sus mascotas. “No son sus hijos, gente, son sus perros”, sentenciaron en tono humorístico, marcando el pulso de una conversación que osciló entre la parodia y la crítica social.

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El alcance de Ta Bueno Che trasciende fronteras. Lo que comenzó como un experimento de streaming hoy suma más de 46 mil suscriptores en YouTube, más de un millón de seguidores en Instagram y 215 mil en TikTok. Sus clips se viralizan no solo en Argentina, sino también en toda América Latina y en regiones tan lejanas como Asia y Europa, donde la audiencia se identifica con los personajes y su particular sentido del humor.

El formato, que mezcla títeres, improvisación y una cuota de absurdo inspirada en el legado de Los Muppets, logró instalarse como una referencia del entretenimiento digital contemporáneo. Cada miércoles por la noche, miles de seguidores se conectan en vivo para participar de un ciclo que no tiene guion fijo y donde la interacción con el público es fundamental.

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Mario Pergolini presenta el programa Otro Día Perdido junto a los personajes Pache y Plumis en el estudio de televisión.

La repercusión internacional se refleja en la variedad de invitados y temáticas abordadas en el canal. Los títeres reaccionan a videos de perros reales, comentan situaciones cotidianas y comparten pantalla con artistas de distintas disciplinas, ampliando el alcance del fenómeno.

Detrás del éxito se encuentra la creatividad de Patricio Crom, músico y titiritero con más de dos décadas de trayectoria. Autodidacta, apasionado por las manualidades y el espectáculo, Crom desarrolló proyectos independientes como la película El ascenso y caída del Chop Chop Show, un falso documental sobre títeres que anticipó su afán por experimentar con el género.

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La génesis del canal se remonta a la pandemia, período durante el cual Crom creó al personaje Monstri, que reaccionaba con la frase “Ta bueno, che” cada vez que aprendía algo nuevo. El guiño a Los Muppets y la posibilidad de transmitir en vivo por redes sociales terminaron de moldear la propuesta.

A fines del año pasado, Crom instaló un estudio en su casa y comenzó a emitir en solitario por YouTube. Primero apareció Pache junto a Monstri; más tarde, se sumó Leandro “Chusko” Stazi para dar vida a Plumis, consolidando una dupla que renovó la fórmula y potenció el alcance del canal.

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Este espíritu se trasladó a la televisión cuando Pache y Plumis desembarcaron en el programa de Pergolini, llevando el caos controlado del streaming a la pantalla tradicional y demostrando que el humor irreverente de los títeres tiene un lugar en todos los formatos.