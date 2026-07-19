Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Bélgica

Luego de la carrera en Bélgica, Franco Colapinto volverá a competir el próximo fin de semana en Hungría (REUTERS/Christian Hartmann)

Franco Colapinto finalizó 10° en el Gran Premio de Bélgica disputado este domingo en el emblemático circuito de Spa-Francorchamps. Fue la décima fecha de la temporada y la penúltima previa al receso por el verano boreal.

Sin descanso, el piloto argentino de 23 años volverá a la acción el próximo viernes cuando saldrá a pista para las primeras dos prácticas libres en el Autódromo Hungaroring en Budapest, sede del Gran Premio de Hungría, que cumple 40 años en el calendario.

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La actividad en la pista húngara será con el típico horario europeo: el viernes se abrirá a las 8:30 (hora argentina) y tendrá la FP2 a las 12:00. Tras los últimos ensayos a las 7:30 del sábado, la sesión de clasificación dará inicio a las 11:00 para delimitar la grilla de salida para el domingo. La carrera principal empezará a las 10:00 y tendrá un total de 70 vueltas en el circuito de 4.381 metros. Se trata de un trazado trabado y con escasos lugares de sobrepaso como las dos primeras curvas.

Luego del evento húngaro la Máxima se tomará un descanso de aproximadamente un mes, ya que la actividad en el calendario oficial volverá recién en el GP de Países Bajos del 21 al 23 de agosto.

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EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint