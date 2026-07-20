Encontraron restos óseos en un contenedor de residuos de Neuquén e investigan su origen

Investigan el hallazgo de restos humanos en un contenedor de residuos en Cutral-Co, provincia de Neuquén

El hallazgo de restos óseos en el interior de un contenedor dentro de la planta municipal de tratamiento de residuos de Cutral Co en la provincia de Neuquén alteró la rutina de la localidad este sábado.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 14.45, cuando un operario de la planta detectó la presencia de huesos entre los residuos depositados, mientras manipulaba una retroexcavadora en el predio.

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La escena convocó rápidamente a efectivos policiales, quienes tomaron conocimiento a partir del aviso emitido por el personal municipal. La Fiscalía de turno fue informada de inmediato, lo que motivó la llegada de la fiscal Ana Marthieu al sitio para coordinar las primeras actuaciones. La intervención judicial se activó con celeridad, ante la necesidad de preservar el área y resguardar los elementos hallados.

Durante el procedimiento se dispuso la presencia de personal de Criminalística, encargado de realizar los primeros peritajes en el sector donde fueron localizados los restos. El trabajo de campo consistió en la delimitación del área, el levantamiento de pruebas y la recolección cuidadosa de los fragmentos óseos, bajo estrictos protocolos de preservación de la evidencia.

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Por disposición de la autoridad judicial, y de acuerdo con lo informado por el portal Diario de Río Negro, los elementos hallados fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Allí, especialistas en antropología y medicina forense iniciarán los estudios necesarios para establecer tanto características biológicas de los restos como posibles vías de identificación. La fiscal Marthieu instruyó la realización de exámenes para determinar datos tales como sexo y edad aproximada, así como la viabilidad de obtener material genético útil para avanzar en la identificación plena.

El hallazgo se produjo cuando un operario manipulaba una retroexcavadora en un predio municipal

Hasta el momento, las autoridades no han difundido información sobre la identidad de los restos ni confirmado su procedencia. El proceso de análisis técnico es considerado crucial para avanzar en cualquier hipótesis y evitar especulaciones prematuras.

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De acuerdo con las evaluaciones iniciales, existe la posibilidad de que los huesos correspondan a restos de antigua data. No obstante, este diagnóstico preliminar será confirmado o descartado únicamente por los especialistas una vez finalizados los estudios técnicos.

La Fiscalía, encabezada por Ana Marthieu, continuará con las diligencias investigativas mientras permanezcan pendientes los informes médicos y antropológicos. El proceso seguirá bajo estricta vigilancia judicial, priorizando la confidencialidad y la rigurosidad en el tratamiento de la información recabada.

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A finales del mes de junio, se encontraron restos oseos en una zona rural de Slata y se reactivó la causa por la desaparición de Rosmery Aramayo Torres, una mujer de Salvador Mazza cuyo rastro se perdió a inicios de 2025. La localización de los restos fue notificada por un poblador local a la policía, en inmediaciones del paraje Curva de Juan, a unos 60 kilómetros al este de la intersección entre la ruta nacional 34 y la provincial 54.

Rosmery Aramayo Torres fue vista por última vez el 17 de enero de 2025 en su domicilio del barrio Ferroviario de Salvador Mazza. Las cámaras de seguridad la registraron poco después, junto a su pareja, José Eduardo Miranda, a bordo de una camioneta doble tracción sobre la ruta nacional 34, en dirección a la ruta provincial 54, hacia el chaco salteño.

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Su pareja, José Eduardo Miranda, declaró inicialmente que ella se había marchado voluntariamente, pero su testimonio fue desestimado por contradicciones. Miranda fue imputado por femicidio y permanece detenido. La causa, ahora caratulada como femicidio, fue elevada a juicio oral y público.

Un año y medio después de la desaparición, un lugareño reportó el hallazgo de restos óseos y prendas en inmediaciones del puesto Curva de Juan. El jefe de la Brigada de Investigaciones N° 4 de Tartagal, comisario Diego Aguirre, comentó que la denuncia fue realizada a través del sistema de emergencias 911. “A partir de allí, de forma inmediata se pasó la información a la fiscalía GAP, que dispuso una serie de medidas”, explicó el funcionario policial.

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