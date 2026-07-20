La foto del Chino Darín con Úrsula Corberó: “Gran Mundial de España y gracias Argentina por tanta pasión” (Instagram)

Radicado en España y realizando un gran carrera en ese país, el Chino Darín compartió sus felicitaciones para el país europeo tras consagrarse campeones en el Mundial 2026 frente a la Selección Argentina y tuvo palabras de agradecimiento para la Scaloneta. El actor llevó su mensaje con una foto vistiendo la camiseta albiceleste, al igual que su pequeño hijo Dante, y abrazado a Úrsula Corberó con los colores españoles.

”Gran Mundial de España. Bien ganada la final. ¡Gracias, Argentina por tanta garra y tanta pasión!“, manifestó el hijo de Ricardo Darín junto a una imagen que lo muestra muy enamorado junto a la actriz de La casa de papel, sonriente tras el triunfo de su país.

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Sin embargo, el mensaje más emotivo llegó cuando se dirigió a la Selección: “Con ilusión hasta el último minuto. Que grandes todos en el plantel argentino. ¡Cuánto disfruté y cuánto sufrí este mundial de la mano de ustedes! Gracias por tanto. ¡Vamos Argentina siempre!“. Sus palabras llegaron con su bebé en brazos vestido con una pequeña camiseta con el ”Messi 10″ en su espalda.

"Gran Mundial de España. Bien ganada la final. ¡Gracias, Argentina por tanta garra y tanta pasión!", manifestó el Chino Darín junto a una foto con Úrsula Corberó (Instagram)

La selección de España celebró su segundo campeonato mundial tras vencer a Argentina en Nueva Jersey con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos, en un partido marcado por la resistencia física y las adversidades para la Albiceleste.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontó el tiempo suplementario en desventaja numérica, ya que la expulsión de Enzo Fernández obligó a jugar con diez futbolistas durante el tramo decisivo. A esto se sumaron las lesiones de los dos centrales argentinos, una situación que condicionó el desarrollo táctico en los minutos finales.

Durante gran parte del encuentro, la figura del arquero Emiliano Martínez se hizo notar con 11 atajadas clave, sosteniendo la igualdad hasta que el desgaste físico se impuso. El combinado argentino, vigente campeón de Qatar 2022, mostró dificultades para generar peligro real en ataque: su primer disparo al arco llegó recién en el tiempo de descuento del alargue, cuando Giuliano Simeone elevó su remate por encima del travesaño.

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España, que ya había levantado la copa en Sudáfrica 2010, sumó así una nueva estrella a su palmarés y se consagró campeón del mundo nuevamente. El equipo argentino, pese a la entrega y el esfuerzo, no pudo revertir las dificultades acumuladas a lo largo del partido.

Con su hijo Dante en brazos y ambos vestidos con la camiseta de la Selección Argentina, el actor le dedicó palabras a la Scaloneta

La final se definió por detalles: una expulsión, lesiones imprevistas y un único gol en la prórroga. Argentina luchó hasta el final, pero España supo aprovechar su momento y escribir una nueva página en la historia del fútbol mundial.

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El Chino Darín y Úrsula Corberó vivieron un momento significativo tras el nacimiento de su primer hijo, Dante, transformando su dinámica familiar. Durante el Día del Padre en Argentina hace un mes, el actor compartió una imagen en la que aparece caminando con su hijo en un fular y acompañó la publicación con la frase “Una de padre en su día”. Esta imagen generó numerosas reacciones en redes sociales, incluyendo comentarios de figuras del espectáculo como Joaquín Furriel, Benjamín Vicuña, Darío Barassi y Claudia Villafañe, quienes enviaron sus felicitaciones y muestras de afecto.

Úrsula también participó de la interacción con mensajes como “Hola papurri” y “Se me derrite el cora”, reforzando el clima de cercanía y cariño en la familia. La elección de publicar estos momentos íntimos sorprendió a sus seguidores, ya que ambos suelen mantener un perfil reservado. En febrero, Darín ya había compartido otro episodio familiar al mostrar un video durmiendo la siesta junto a su hijo recién nacido, usando la expresión “Hijo e’ tigre” para destacar su vínculo.

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Poco después, Corberó subió una foto de una salida familiar por Barcelona, mostrando a Dante en un cochecito frente al Arco de Triunfo y presentándose como “mami”.