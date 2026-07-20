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La agenda de la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial: cuándo volverá a jugar La Scaloneta

Luego de la caída frente a España, la Albiceleste tendrá nuevos compromisos en los próximos meses

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La selección argentina volverá a jugar en la ventana FIFA de septiembre (REUTERS/Hannah Mckay)
La selección argentina volverá a jugar en la ventana FIFA de septiembre (REUTERS/Hannah Mckay)

El Mundial 2026 finalizó y la selección argentina finalmente no pudo retener la corona lograda en Qatar al perder 1-0 frente a España en el duelo decisivo disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por el gol en el tiempo extra de Ferran Torres. Pese a esta caída, el equipo que dirige Lionel Scaloni dio todo hasta el último minuto y se marchó con la frente en alto de los Estados Unidos.

Si bien los focos por estas horas estarán en el regreso de los jugadores y el plantel a Buenos Aires y el agradecimiento del público que salió a las calles a celebrar en distintos puntos del país más allá del resultado, la actividad de la Albiceleste en el corto plazo no se detendrá y habrá más partidos para ver a la Scaloneta.

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De acuerdo con el calendario de la FIFA, la próxima ventana de encuentros internacionales oficiales será del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Aún no se conocen los posibles rivales, pero entre las fechas mencionadas habrá actividad obligatoria para las selecciones, que podrán jugar hasta un máximo de cuatro amistosos. La última jornada antes de fin de año será del 9 al 17 de noviembre.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
Lionel Scaloni durante la final del Mundial ante España (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Argentina, que se encuentra en el segundo puesto del ranking FIFA por detrás de España y delante de Francia, logró consolidar un rendimiento destacado en cada torneo que participó desde la llegada de Scaloni al primer equipo nacional en reemplazo del ciclo de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia 2018. La Albiceleste consiguió levantar cuatro trofeos: la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además, logró el podio en la Copa América de 2019 y disputó la final del Mundial 2026, donde cayó 1-0 ante España.

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Con Scaloni al mando del equipo y el liderazgo en campo de Lionel Messi, Argentina disputó 104 partidos, con 76 victorias, 18 empates y solamente 10 derrotas. Convirtió 217 goles y le marcaron 57. En 61 partidos mantuvo la valla invicta con Emiliano Dibu Martínez como gran protagonista.

En conferencia de prensa, el director técnico argentino puso en duda su continuidad tras la finalización de su contrato, que expira el 31 de diciembre de 2026. “Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo”, dijo el DT en la rueda de prensa posterior al partido. Visiblemente emocionado -no pudo concluir la rueda de prensa al romper en llanto-, el entrenador aclaró que primero hablará con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),Claudio Chiqui Tapia, antes de tomar cualquier decisión pública.

*La emoción de Scaloni en la conferencia de prensa al hablar de su futuro

“Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto”, reflexionó el estratega de Pujato ante los periodistas. Y agregó: “Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé que podía estar acá”. El técnico también agradeció públicamente a Tapia. “Al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar en que estoy”, afirmó, y subrayó que ese lugar es “el lugar soñado para todos”.

Luego puso sobre la mesa los requisitos que, según él, hacen falta para continuar: “Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”. El entrenador de 48 años abandonó la sala de prensa sin poder terminar la conferencia embargado por la emoción.

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