El mensaje de Callejero Fino que es viral: “El partido más importante de la Selección fue con Inglaterra y los guachos ganaron”

El cantante y autor de uno de los himnos de la “Scaloneta”, publicó un video en sus redes donde defendió a los jugadores y llamó a la hinchada a mantener el orgullo nacional, en un mensaje que rápidamente se viralizó (Video: Instagram)

En las horas posteriores a la final del Mundial 2026, la voz de Callejero Fino, referente de la música urbana argentina, se hizo escuchar entre los mensajes de aliento a la Selección Argentina. El artista, conocido por su hit “Para La Gilada REMIX” —convertido en himno de la “Scaloneta”—, publicó un video en sus redes para respaldar a los jugadores tras la derrota ante España en Nueva Jersey. Su mensaje, cargado de orgullo y sentido de pertenencia, puso en palabras el sentimiento de una parte de la hinchada y se volvió viral.

“A estos guachos no les podés reclamar nada. Ganaron todo. El partido más importante era con los putos de Inglaterra y los guachos le ganaron”, exclamó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

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El clima en Argentina tras la caída en la final mundialista estuvo marcado por la tristeza y el reconocimiento. En ese contexto, la intervención pública de Callejero Fino buscó reforzar el vínculo entre el equipo y la afición, subrayando el lugar central que ocupa la selección en la identidad nacional.

“A estos guachos no les podés reclamar nada. Ganaron todo. El partido más importante era con los putos de Inglaterra y los guachos le ganaron”, exclamó Callejero Fino (Instagram)

Tras la derrota frente a España, el artista de RKT utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido tanto a los futbolistas como a la hinchada. En el video, el artista defendió a los integrantes del plantel: “A estos guachos no les podés reclamar nada. Yo te voy a decir por qué. Porque ganaron todo. Ganaron todo. Llegaron a la final”.

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El momento central del mensaje llegó cuando se refirió al partido ante Inglaterra, al que calificó como el “más importante del Mundial”. Callejero Fino subrayó el valor simbólico de esa victoria: “El partido más importante del mundial era con los putos de Inglaterra y los guachos le ganaron”.

El artista cerró su intervención con un llamado a la hinchada: “Ahora tenemos que salir a demostrar que nosotros somos la mejor hinchada del mundo, el mejor país del mundo. Estos guachos vienen de ganar un mundial y lo representaron superbién. ¡Nosotros somos Argentina! ¡Vamos, Argentina, la conch... de tu madre!”.

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La canción que se convirtió en uno de los éxitos de la Selección Argentina para el Mundial 2026 (Video: YouTube)

La final del Mundial 2026 enfrentó a Argentina y España en Nueva Jersey. El desenlace llegó recién a los 105 minutos, cuando Ferrán Torres marcó el único gol del encuentro y selló el segundo título mundial para el seleccionado español.

El partido estuvo condicionado por varios factores adversos para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. La expulsión de Enzo Fernández dejó a la Albiceleste con diez jugadores para afrontar todo el tiempo suplementario. A esto se sumaron las lesiones de los dos centrales argentinos, lo que obligó a ajustes defensivos e impactó en el desarrollo táctico durante los minutos finales.

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La figura de Emiliano Martínez se volvió determinante: el arquero realizó once atajadas clave que mantuvieron con vida a la selección hasta el desenlace. Sin embargo, la falta de recursos ofensivos se hizo notoria. El primer remate al arco argentino llegó recién en el descuento del alargue, cuando Giuliano Simeone elevó su disparo por encima del travesaño.

España, que ya había conquistado la copa en Sudáfrica 2010, sumó una nueva estrella y celebró en Estados Unidos su segundo campeonato mundial.

La tristeza de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 (Créditos: Reuters/Dylan Martinez)

Durante todo el torneo, la canción “Pa’ La Gilada”, interpretada por Callejero Fino junto a BM y Meta Guacha, se consolidó como uno de los grandes himnos populares de la hinchada argentina. El tema, con base en el ritmo RKT y estribillo pegadizo, sonó en la concentración de los jugadores y se volvió tendencia en redes sociales. Videos de la “Scaloneta” festejando con la canción de fondo circularon tanto en plataformas digitales como en transmisiones televisivas.

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El tema, nacido del fenómeno viral, acompañó a la selección durante la Copa y fue adoptada por los fanáticos en las tribunas y las celebraciones. El impacto emocional del tema amplificó el lazo entre la música urbana y el fútbol argentino, instalando una banda sonora propia para la campaña mundialista.