Robaron en una casa de La Plata y se llevaron 5 mil dólares

Los delincuentes forzaron dos candados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona Oeste de La Plata enfrenta una nueva escalada de inseguridad tras un robo millonario ocurrido en la localidad de Abasto. La víctima, un hombre de 58 años, regresó a su vivienda durante la tarde y se encontró con un panorama devastador: su casa había sido completamente desvalijada mientras se encontraba ausente.

El hecho, que tuvo lugar entre las 8 y las 15 en una propiedad ubicada en 208 entre 472 y 483, activó una investigación policial que busca esclarecer tanto la mecánica del robo como la identidad de los responsables.

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La secuencia se inició cuando los delincuentes forzaron dos candados de un galpón dentro del terreno y, posteriormente, violentaron el pasador de una ventana de aluminio para acceder al interior de la vivienda, de acuerdo a lo informado por el portal 0221.

Ya en el interior, los intrusos revisaron cada uno de los ambientes, abriendo muebles, cajones y placares en busca de dinero y objetos de valor. El propietario constató la sustracción de más de US$5.000, $1.000.000 en efectivo, una computadora portátil, dos televisores y otras pertenencias cuyo valor sigue siendo relevado.

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Al momento de radicar la denuncia, la víctima aún no había podido determinar si los delincuentes también se llevaron elementos guardados en el galpón, dado el desorden generalizado dejado tras su paso. La ausencia de cámaras de seguridad y de sistemas de alarma en la vivienda fue señalada por fuentes de la investigación como un factor que facilitó el accionar de los ladrones.

Efectivos policiales trabajaron en la recopilación de pruebas y en la reconstrucción de la secuencia temporal del robo. Las primeras actuaciones determinaron que no hubo testigos que hayan advertido movimientos sospechosos durante el horario en que se perpetró el hecho. La falta de registros fílmicos o sistemas de alarma limita, por ahora, las posibilidades de identificar a los autores.

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La ausencia de cámaras de seguridad dificulta la identificación de los delincuentes (Gustavo Luis Gavotti)

De acuerdo con la información policial, los delincuentes actuaron con tiempo y sin obstáculos, lo que sugiere que podrían haber contado con información previa sobre los hábitos del propietario y la rutina de la vivienda. La investigación se orienta a determinar si existió algún tipo de inteligencia previa o si el caso forma parte de una serie de robos con características similares registrados en la zona.

El caso registrado en Abasto no es un hecho aislado. Según relataron organizaciones vecinales, en las últimas semanas se han reportado robos en localidades como Lisandro Olmos y Ángel Etcheverry, donde la modalidad se repite: los delincuentes aprovechan la ausencia de los propietarios y, en ocasiones, parecen conocer los horarios y movimientos de las familias.

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Tras la denuncia, la Policía Bonaerense intensificó los patrullajes en la zona y comenzó a recopilar información sobre movimientos sospechosos en los días previos y posteriores al hecho. Investigadores analizan si existe un patrón común con otros robos recientes en la región y buscan determinar la posible existencia de una banda dedicada a delitos contra la propiedad.

El propietario damnificado manifestó su frustración ante la magnitud de las pérdidas y la sensación de indefensión. “No hay cámaras ni alarmas y nadie vio nada. Me sacaron todo lo que tenía de valor”, relató ante las autoridades policiales.

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