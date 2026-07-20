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El petróleo superó los 90 dólares y alcanzó precio más alto en un mes, mientras la guerra en Irán mantiene en vilo a los mercados

El Brent, referencia internacional, alcanzó los 91 dólares por barril, su nivel más alto desde el 11 de junio, tras extender las ganancias de la semana pasada. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 2,46% y cotizó en 84,52 dólares por barril

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El petróleo superó los 90 dólares y alcanzó su nivel más alto en un mes, mientras la guerra en Irán mantiene en vilo a los mercados (REUTERS)
El petróleo superó los 90 dólares y alcanzó su nivel más alto en un mes, mientras la guerra en Irán mantiene en vilo a los mercados (REUTERS)

El precio internacional del petróleo alcanzó este lunes su nivel más alto desde junio debido a la intensificación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, mientras los mercados financieros mostraron resultados mixtos por la incertidumbre sobre las consecuencias económicas de un conflicto prolongado en Medio Oriente. El crudo Brent superó los 91 dólares por barril durante la jornada, impulsado por el temor a una interrupción sostenida del suministro energético a través del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

El avance del crudo se produjo después de un nuevo fin de semana marcado por operaciones militares. Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos iraníes e Irán respondió con ofensivas contra activos militares regionales en la zona del Golfo. La continuidad de los enfrentamientos reforzó la preocupación de los inversores por el riesgo de que el conflicto afecte el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima en el mundo.

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El Brent, referencia internacional, extendió las ganancias registradas al cierre de la semana pasada, cuando ya acumuló un avance superior al 4%. El contrato llegó a cotizar por encima de los 91 dólares por barril, su valor más alto desde el 11 de junio. El West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, también amplió sus subas y alcanzó los 84,52 dólares por barril, con un incremento del 2,46%. Al mismo tiempo, el Brent avanzó un 2,70% hasta los 90,48 dólares por barril en las operaciones de la jornada.

La evolución del mercado energético volvió a instalar el debate sobre el impacto que un petróleo más caro puede tener sobre la inflación y la política monetaria. Un aumento sostenido de los precios de la energía podría dificultar una futura reducción de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales si alimenta nuevas presiones inflacionarias.

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El Brent, referencia internacional, extendió las ganancias registradas al cierre de la semana pasada, cuando ya acumuló un avance superior al 4% (EFE)
El Brent, referencia internacional, extendió las ganancias registradas al cierre de la semana pasada, cuando ya acumuló un avance superior al 4% (EFE)

En Asia, la reacción de los mercados bursátiles fue dispar. Las acciones chinas encabezaron las ganancias por las expectativas de que el Gobierno de Beijing anuncie nuevas medidas de estímulo para respaldar la economía después de la publicación de los últimos indicadores económicos de la semana pasada.

El índice Hang Seng de Hong Kong avanzó 2,31%, mientras que el índice compuesto de Shanghái ganó 1,32%. También registraron avances las bolsas de Taipéi, Manila y Singapur.

En contraste, predominó la cautela en otros mercados de la región. Las bolsas de Seúl, Sídney y Wellington iniciaron la jornada con pérdidas, reflejo de la preocupación por la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus posibles efectos sobre la economía mundial. La bolsa de Tokio permaneció cerrada por un feriado.

La sesión en Asia siguió la tendencia observada el viernes en Wall Street, donde los tres principales índices finalizaron con bajas. Los inversores redujeron posiciones en empresas tecnológicas y mantuvieron la atención sobre la evolución de la guerra en el Golfo.

En el mercado de divisas se registraron movimientos limitados. El euro cotizó estable frente al dólar en 1,1439, mientras que la libra esterlina subió ligeramente hasta 1,3459 dólares. El dólar retrocedió frente al yen japonés, al ubicarse en 162,34 yenes, y el euro perdió una mínima parte de su valor frente a la libra esterlina.

En Asia, la reacción de los mercados bursátiles fue dispar (EFE)
En Asia, la reacción de los mercados bursátiles fue dispar (EFE)

Los metales preciosos mostraron un comportamiento dispar. El oro retrocedió 0,40% pese a la incertidumbre geopolítica, mientras que la plata avanzó 1%, en una jornada marcada por la volatilidad de los mercados internacionales y la atención puesta sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

(Con información de REUTERS y AFP)

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