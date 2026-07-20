La ANMAT retiró del mercado unos protectores solares de origen chino y otros productos cosméticos

Unos protectores solares fueron prohibidos por la Anmat por carecer de registro sanitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ANMAT prohibió la venta de una serie de protectores solares y otros productos cosméticos por no contar con los registros sanitarios correspondientes. Además, impuso medidas similares para un limpiador de lavarropas.

De acuerdo con lo dispuesto mediante la resolución 4300/2026, el organismo ordenó retirar del mercado los siguientes productos: COLLAGEN – Nourish skin UV protective SPF60++ sunscreen serum de la marca KARITÉ, Sunscreen cream SPF50 de KISS BEAUTY y ANTHELIOS XL 50+ SPF de MISS VANESA. Todos estos productos son de fabricación china y carecen de inscripción sanitaria en sus etiquetas.

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Todo comenzó el pasado 15 de mayo, cuando se identificaron estos protectores solares a la venta en algunso comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante inspecciones realizadas por el personal del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Según se constató, ninguno de los comercios inspeccionados pudo aportar documentación de procedencia ni folletos oficiales de los productos cuestionados. La falta de registros y de información básica sobre la trazabilidad de estos cosméticos motivó la intervención inmediata de las autoridades.

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La prohibición, definida como precautoria, busca resguardar la salud de los consumidores frente al riesgo de adquirir y utilizar productos que no han sido evaluados ni autorizados por los organismos competentes. Según la base de datos de ANMAT, no existen inscripciones vigentes que coincidan con los datos identificatorios de los protectores solares de las marcas involucradas, lo que impide verificar su composición y condiciones de fabricación.

La disposición de la ANMAT prohíbe también el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el país de los productos mencionados y de cualquier otro cosmético de las marcas KARITÉ, KISS BEAUTY y MISS VANESA, en todas sus presentaciones y tamaños, hasta su regularización conforme a la normativa sanitaria vigente. La medida también se extiende a plataformas de venta electrónica, garantizando que estos artículos no puedan ser ofrecidos ni adquiridos por consumidores argentinos a través de canales digitales.

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En simultáneo, el organismo impuso la misma prohibición sobre tres productos domisanitarios: tabletas descalcificadoras marca SMOL, limpiador para lavarropas UPROOT CLEAN y limpiador de bachas y desagües TURBO DESAGÜE, hasta tanto regularicen su situación sanitaria.

La Resolución 4297/2026 argumenta que estos elementos no cuentan con inscripción sanitaria ante ANMAT ni con un establecimiento responsable habilitado por la autoridad nacional. La ausencia de estos requisitos implica que no existe garantía sobre las condiciones de manufactura, lo que representa un riesgo para los eventuales adquirentes y usuarios, según indicó la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

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Productos de limpieza ecológicos junto a una lavadora abierta en un espacio doméstico iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regulación se mantendrá hasta que los responsables de las marcas involucradas regularicen la inscripción sanitaria de los productos y acrediten la habilitación correspondiente ante la ANMAT. El alcance de la medida es total: ningún lote de estos productos podrá ser fabricado, utilizado, publicitado, vendido o distribuido en Argentina mientras rija la disposición.

Y finalmente, por la Resolución 4394/2026, la Anmat ordenó la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de un lote del producto “Dysport 500 IPSEN”, identificado como lote P22179, vencimiento 12/2028, tras confirmarse que se trata de una falsificación. La decisión se adoptó luego de acciones de fiscalización que detectaron irregularidades severas, generando una alerta sanitaria y el inicio de una denuncia penal.

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El caso se originó cuando la empresa GALDERMA ARGENTINA SA, titular del legítimo DYSPORT® en el país, informó a la ANMAT sobre la presencia en el mercado local de una unidad presuntamente falsificada de este medicamento. El producto fue hallado con etiquetas y estuche secundario en idioma inglés y sin el logotipo de la firma autorizada en Argentina. Además, el número de lote P22179 no corresponde a ninguna partida registrada oficialmente, lo que permitió confirmar la falsificación.

La toxina botulínica tipo A que contiene el medicamento Dysport es de venta bajo receta y se utiliza tanto para fines terapéuticos —como el tratamiento del blefarospasmo, espasmo hemifacial, tortícolis espasmódica y espasticidad secundaria a accidente cerebrovascular— como para procedimientos estéticos, entre ellos la corrección de arrugas glabelares. Su uso está regulado por estrictos protocolos de trazabilidad y seguridad, dada la necesidad de garantizar la calidad y esterilidad del producto.

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Según informó la ANMAT, el producto falsificado fue identificado por poseer envases en inglés y carecer de los elementos de identificación exigidos para los medicamentos comercializados legalmente en Argentina.

El producto Dysport es un polvo liofilizado para inyección intramuscular o subcutánea, lo que requiere condiciones de calidad y esterilidad estrictas. Su uso inadecuado puede ocasionar complicaciones severas, especialmente cuando se desconoce la procedencia real del insumo. Los riesgos se potencian cuando el origen, la composición y la seguridad del producto no pueden ser corroborados, como ocurre con la unidad falsificada detectada.

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