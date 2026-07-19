La predicción de Kylian Mbappé sobre Lionel Messi para la final del Mundial entre Argentina y España

Kylian Mbappé cerró su participación en el Mundial 2026 con dos goles en la derrota 6-4 ante Inglaterra en el duelo por el tercer puesto. De esa manera, quedó en soledad en la cima de la tabla de artilleros del torneo con 10 tantos y se ubicó como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, con 22 gritos, uno más que Lionel Messi, quien todavía debe disputar la final ante España.

Tras el partido, al ser consultado sobre su logro personal, Mbappé aludió al capitán argentino y vaticinó ante el micrófono de M6: “Leo convierte todo el tiempo. Mañana va a convertir, seguro“.

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El récord histórico, sin embargo, no es algo que le genere satisfacción, al menos en este momento. “Yo intento ayudar a mi equipo a anotar cada vez. Cuando haces tantos goles en la Copa del Mundo, eso te hace evolucionar en ciertos ámbitos. Me hubiera gustado no ser el máximo anotador de la historia y disputar la final de mañana. Está bien para el legado y para cuando dejemos de decir que fui uno de esos jugadores, pero hoy eso no es lo primero que cruza mi mente”, aseguró.

Al analizar la actuación del combinado galo en la caída por 6-4 ante los ingleses, el delantero de Real Madrid señaló: “En el primer tiempo puedo entender a quienes digan que fue una falta de respeto a la camiseta, que no estuvimos a la altura. Diría más bien que fuimos humanos y, lamentablemente, no podemos permitirnos eso. Estábamos completamente noqueados y ellos nos despertaron”.

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Los galos mostraron una cara completamente diferente en el complemento, aunque no les alcanzó para revertir el marcador. “En la segunda parte volvimos a ser jugadores de alto nivel, máquinas mentales sin sentimientos, y logramos imponernos, pero el resultado global no cambió”, comentó Kiki.

Por último, el goleador también dedicó unas palabras a Didier Deschamps, quien dirigió su último partido al frente del seleccionado: “Queríamos hacer algo por el entrenador. La primera parte dio la impresión de que lo dejamos solo, aunque no era nuestra intención. Este partido no va a manchar la leyenda de Didier Deschamps”, concluyó.

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Mbappé convirtió sus 22 goles en Mundiales en igual cantidad de partidos. Por otro lado, los 10 goles en la presente cita lo hicieron alcanzar el tercer lugar entre los más anotadores en una sola edición, ya que igualó al alemán Gerd Müller (10 goles en México 1970) y pasó al brasileño Ademir (9 goles en Brasil 1950) y el portugués Eusebio (9 goles en Inglaterra 1966). Quedó por detrás del francés Just Fontaine (13 goles en Suecia 1958) y el húngaro Sandor Kocsis (11 goles en Suiza 1954). Por el momento, Messi tiene 8 gritos y podría sumarse a este ranking en la tarde del domingo.

Además de sus goles, el atacante francés también aportó una asistencia en la derrota ante los Tres Leones, con lo que igualó a Messi en la estadística de pases de gol en esta Copa del Mundo: ambos suman cuatro en la edición 2026. La pelea por la Bota de Oro mantiene a los dos futbolistas en igualdad de condiciones en ese rubro.

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Con sus dos goles, Kiki se convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales (REUTERS/Paul Childs)

De acuerdo con el artículo 45 del Reglamento del Mundial 2026, el principal criterio para definir al ganador de la Bota de Oro es la cantidad de goles convertidos durante la fase final. Si hay empate en esa cifra, el siguiente parámetro es el número de asistencias y, si persiste la paridad, se considera la cantidad de minutos jugados, premiando al más eficaz.

El recorrido de Argentina rumbo a la final incluyó dos prórrogas, por lo que el astro rosarino acumula más minutos en cancha que Mbappé. En caso de mantenerse la igualdad en goles y asistencias, el galo quedaría favorecido por el criterio de desempate y se quedaría con el trofeo individual.

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