La ofrenda que un fanático le hizo llegar a Lionel Scaloni después de la final entre Argentina y España

Lionel Scaloni se llevó un souvenir de parte de un fanático (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

El dolor todavía atravesaba su cuerpo y los ojos se le tornaban vidriosos una y otra vez luego de perder la final del mundo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Lionel Scaloni asistió a la conferencia de prensa pactada y dejó entrever que no seguirá en su cargo a partir de 2027, aunque seguramente no sea momento de sacar conclusiones y tomar decisiones apresuradas. En medio de la vorágine que se desató luego del match, que hasta tuvo al DT de la Albiceleste como mediador entre los futbolistas en una gresca que protagonizó Leandro Paredes, un fanático le hizo llegar una ofrenda que seguramente atesorará.

La pequeña historia dentro de la Copa del Mundo de Qatar 2022 había sido revelada por Infobae hace casi cuatro años. Tomás Calvo, alias el “Chispa”, fue quien le entregó en mano en el campo de juego del estadio de Lusail la camiseta con la que Scaloni defiló en Doha con la Copa del Mundo. Aquella alternativa noventosa azul, con rombos negros, y el 18 en su espalda. La que había usado en el Mundial Sub 20 de Malasia en 1997. Este coleccionista había prometido en fase de grupos que, en caso de que Argentina diera la vuelta olímpica, se la daría como ofrenda. Y cumplió.

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“En algún momento compré, intercambié o me llegó en un lote la camiseta de Scaloni. Y decidí que era una de las tres que iba a llevar al Mundial. Germán (Pezzella, que es su amigo personal) fue optimista desde el primer momento y dijo que íbamos a dar vuelta la derrota contra Arabia Saudita. Es más, cuando prometí darle la camiseta a Scaloni, me dijo que iba a pasar y que se la iba a dar en mano. Había algo internamente que marcaba que los jugadores sabían lo que iba a suceder”, recordó en su momento este coleccionista que además tuvo el privilegio de recibir en mano la chomba con la que Scaloni dirigió la final de Qatar contra Francia.

Un fanático le acercó una camiseta retro a Scaloni luego de la final contra España

Ahora, en Estados Unidos 2026, no hubo bicampeonato, pero sí volvió a haber souvenir para el entrenador, con una carta incluida. Con las heridas todavía abiertas, el Chispa consiguió acercarle a Gerónimo Rulli, arquero suplente del seleccionado nacional, una camiseta que Scaloni había usado en el Torneo Preolímpico del año 2000. No fue el campeonato soñado para un equipo que lució la base de los campeones juveniles de Malasia 97, con nombres como los de Diego Placente, Pablo Aimar y Juan Román Riquelme, entre otros, ya que Argentina perdió 1-0 con Chile en el último duelo de la Fase Final y se quedó sin la clasificación a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

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No obstante, Scaloni se dio el gran gusto de convertirle un gol a Uruguay en el 3-0 que dejó vivo al conjunto de Pekerman (los otros dos fueron convertidos por Mariano Messera) en la segunda jornada del cuadrangular final que tuvo a Brasil como líder y Chile como segundo (fueron los dos países clasificados a los JJOO que se celebraron en Australia). Allí en Londrina, con la 17 alternativa, el Gringo escribió otra linda página personal que todavía recuerda.

“Me duele en el alma, lo siento”, fue la desgarradora frase de Scaloni en conferencia que emocionó a todo un país. Con vínculo hasta fin de año y casi nulos desafíos pendientes, parece difícil que el DT renueve su estadía desde 2027. “Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé que podía estar acá”, aclaró. Será tiempo de cicatrizar las heridas y reflexionar.

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