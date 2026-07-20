Continúan las lluvias y bajan las temperaturas: cómo estará el tiempo semana y qué provincias están bajo alerta

Comienza la semana en el AMBA con chaparrones y bajas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a tener un cielo encapotado, listo para largar las primeras gotas durante la mañana. El mal clima se sentirá en toda el Área Metropolitana y en el interior del país, donde además rigen alertas por tormentas.

La semana se mantendrá bajo las mismas condiciones, es decir, cielo cubierto, altas chances de lluvia y vuelven las bajas temperaturas. La máxima hoy llegará a 14 °C y la mínima baja hasta los 8 °C, con vientos del este que variarán entre 13 y 31 kilómetros por hora (Km/h).

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A partir del mediodía y durante toda la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia irá en aumento, por lo que será conveniente salir con paraguas o piloto y una campera de abrigo. El martes 21 mantiene la misma máxima de 14 °C con una mínima de 9 y se descartan las lluvias.

Un diagrama presenta el pronóstico meteorológico detallado para el lunes 20 y martes 21, con datos de temperatura, probabilidad de precipitación, velocidad y dirección del viento (Servicio Meteorológico Nacional)

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene activas varias alertas en distintos puntos del país. Las más graves son de nivel naranja y afectan dos regiones bien diferentes: la cordillera cuyana y el noreste argentino.

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En el noroeste de San Juan, la alerta naranja por nevada es la más severa del mapa. Una masa de aire frío sostenida en altura mantendrá nevadas persistentes sobre la cordillera de Cuyo, con acumulados proyectados de entre 100 y 150 centímetros durante todo el período de alerta. Los vientos fuertes pueden generar viento blanco —una cortina de nieve que borra el horizonte y hace imposible distinguir el camino— y reducción importante de la visibilidad. Quienes tengan previsto circular por rutas de montaña en esa zona deben extremar la precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional hizo hincapié en la provincia de Corrientes, donde hay alerta naranja (Servicio Meteorológico Nacional)

El viento zonda se sentirá en regiones como Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta y Jujuy (Servicio Meteorológico Nacional)

El otro foco está puesto en Corrientes y localidades del sur de Misiones —General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé—. Allí el organismo anticipó una alerta naranja por tormentas. Las más intensas pueden traer granizo de distintos tamaños, ráfagas que superan los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica y lluvias acumuladas de entre 40 y 70 mm, con valores puntuales superiores. La misma zona también mantiene una advertencia amarilla activa, que alcanza a tormentas aisladas con precipitaciones de entre 20 y 50 mm.

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También en la alta cordillera de Jujuy, Salta y el sector de Tinogasta y Antofagasta en San Juan rige la misma indicación por viento. Los vientos del sector oeste pueden alcanzar entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que superan los 130 km/h en los niveles más altos y reducción importante de la visibilidad.

Entre las alertas amarillas, Mendoza —con los departamentos de Malargüe, San Carlos, Tunuyán y Tupungato— y la zona de Rodeo en San Juan rigen las alertas por nevada con acumulados de entre 30 y 50 centímetros por día de pronóstico, posibilidad de aguanieve en las zonas más bajas y vientos intensos con riesgo de viento blanco.

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Un mapa de Argentina muestra zonas con alertas meteorológicas por viento en distintas provincias. (Servicio Meteorológico Nacional)

La alta cordillera de Jujuy, Salta y San Juan también muestra un panorama complejo por viento, con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas de hasta 100 km/h. A eso se suma el viento Zonda en el centro de Jujuy, Salta y Catamarca: ráfagas de más de 70 km/h, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, una combinación que reseca las vías respiratorias y eleva el riesgo de incendios.

En la Patagonia, el SMN indicó que habrá lluvias persistentes para sectores de Chubut, entre ellos Viedma, Choele Choel, General Conesa, la Meseta de Adolfo Alsina, la Meseta de San Antonio y Valcheta, con acumulados de entre 10 y 20 mm. El resto de la región mantiene condiciones más estables.

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Alerta amarilla en la provincia de Chubut por lluvias (Servicio meteorológico Nacional)