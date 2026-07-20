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Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que bombardeó con misiles balísticos diversas instalaciones militares de Estados Unidos en la región, en respuesta a la última oleada de ataques de Washington

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Según el CENTCOM militar, “estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche”..

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán recibió un golpe “muy duro” después de que las fuerzas estadounidenses completaran su novena noche de ataques y se reportaran explosiones en distintos puntos del país durante la madrugada del lunes. La intensificación de las operaciones militares y el aumento de las bajas en los últimos días elevaron la preocupación por una posible expansión del conflicto en Medio Oriente.

El ejército estadounidense informó la muerte de otro soldado en el norte de Irak durante una detonación controlada de un dron iraní que las fuerzas de seguridad habían derribado. Además, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) localizó restos humanos sin identificar en Jordania, donde un ataque iraní distinto provocó la muerte de dos militares estadounidenses y dejó a otro desaparecido en combate.

La tensión también se trasladó al estrecho de Ormuz. La autoridad marítima británica reportó un buque en llamas frente a la costa de Omán durante la noche del domingo, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Irán de atacar embarcaciones y obstaculizar el tránsito por esa ruta estratégica para el comercio mundial. A su vez, aliados de Estados Unidos de la región informaron una nueva oleada de ataques registrada durante la madrugada del lunes.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

05:48 hsHoy

EEUU acusó a Irán de usar Ormuz como herramienta de presión y pidió mayor apoyo internacional para proteger el transporte marítimo mundial

“Washington hará y seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger el transporte marítimo mundial, pero otros países deben empezar a dar un paso al frente y contribuir, ya sea con recursos materiales o financieros, para ayudar a asumir esa carga”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio

EEUU acusó a Irán de usar Ormuz como herramienta de presión y pidió mayor apoyo internacional para proteger el transporte marítimo mundial (AP)
EEUU acusó a Irán de usar Ormuz como herramienta de presión y pidió mayor apoyo internacional para proteger el transporte marítimo mundial (AP)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó el domingo por la noche a Irán de utilizar el estrecho de Ormuz como una herramienta de presión en el conflicto en Medio Oriente y reclamó una mayor participación de otros países para proteger el transporte marítimo mundial. Además, sostuvo que Washington mantiene abierta la vía diplomática si Teherán acepta un acuerdo y lo cumple.

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05:02 hsHoy

Suenan las sirenas antiaéreas en Bahréin

El Ministerio del Interior de Bahréin ha comunicado que se han activado las sirenas de alerta y ha instado a los ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales.

04:09 hsHoy

El régimen de Irán afirmó que “instalaciones militares estadounidenses” fueron atacadas en una base aérea de Kuwait

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirma haber atacado “instalaciones militares estadounidenses” en la base aérea de Ali Al Salem en Kuwait, en la última oleada de sus operaciones.

Según un comunicado difundido por la emisora ​​IRIB, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que un ataque con drones atacó un sistema de radar de alerta temprana y que otros ataques separados alcanzaron un almacén de equipos de aviación y un hangar que albergaba drones MQ-9 estadounidenses.

03:44 hsHoy

El petróleo superó los 90 dólares mientras el conflicto en el Golfo sacude los mercados

Imagen de ilustración de banderas de Estados Unidos e Irán, barriles de petróleo impresos en 3D y un gráfico bursátil en alza. 23 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic
Imagen de ilustración de banderas de Estados Unidos e Irán, barriles de petróleo impresos en 3D y un gráfico bursátil en alza. 23 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Los mercados asiáticos cayeron el lunes, ya que la escalada del conflicto en el Golfo elevó el precio del crudo Brent por encima de los 90 dólares por barril por primera vez en más de un mes y reavivó la preocupación por la inflación.

Esta medida se produjo cuando Estados Unidos lanzó su noveno día consecutivo de ataques contra Irán, que respondió con ataques en toda la región.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz continuó gravemente interrumpido, con solo un puñado de barcos transitando por la vía fluvial el domingo y un buque que se incendió.

03:14 hsHoy

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que atacó aviones estadounidenses en el aeropuerto de Aqaba, en Jordania

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma haber lanzado misiles balísticos contra aviones de transporte estadounidenses C-17 y aeronaves P-8 en el aeropuerto de Aqaba, en Jordania, y asegura que varios de ellos resultaron gravemente dañados.

En un comunicado difundido por la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán, la Guardia Revolucionaria también afirmó que 20 hangares que albergaban fuerzas estadounidenses en la base aérea de Muwaffaq Salti/Al-Azraq fueron destruidos.

02:40 hsHoy

Irán afirmó que dos petroleros explotaron en el estrecho de Ormuz

Según la agencia de noticias semioficial Tasnim, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que dos petroleros explotaron y quedaron detenidos en el estrecho de Ormuz, al sur del país, a última hora de la noche de ayer.

La Guardia Revolucionaria Islámica declaró que los buques intentaban transitar por la vía marítima estratégica bajo lo que describió como coacción estadounidense.

Este paso no es seguro para el transporte de fertilizantes químicos ni siquiera para una sola gota de petróleo o gas”, advirtió el grupo, añadiendo que el corredor seguirá siendo inseguro mientras continúen las operaciones militares estadounidenses en la región.

01:56 hsHoy

Trump confirmó que Estados Unidos atacó posiciones de Irán tras la muerte de tres militares: “Los golpeamos muy duro”

El presidente estadounidense afirmó que la ofensiva dejó a Teherán con una capacidad militar muy reducida y sostuvo que Washington mantiene el control del estrecho de Ormuz

U.S. President Donald Trump speaks with the media as he arrives at Joint Base Andrews in Maryland, U.S., July 19, 2026. REUTERS/Evan Vucci
U.S. President Donald Trump speaks with the media as he arrives at Joint Base Andrews in Maryland, U.S., July 19, 2026. REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una nueva ofensiva contra Irán y afirmó que las capacidades militares de Teherán han quedado severamente debilitadas.

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01:49 hsHoy

estados-unidos/2026/07/19/estados-unidos-ataco-objetivos-del-regimen-irani-por-novena-noche-consecutiva-para-reducir-sus-capacidades-militares/

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