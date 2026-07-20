Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait

Según el CENTCOM militar, “estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche”..

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán recibió un golpe “muy duro” después de que las fuerzas estadounidenses completaran su novena noche de ataques y se reportaran explosiones en distintos puntos del país durante la madrugada del lunes. La intensificación de las operaciones militares y el aumento de las bajas en los últimos días elevaron la preocupación por una posible expansión del conflicto en Medio Oriente.

El ejército estadounidense informó la muerte de otro soldado en el norte de Irak durante una detonación controlada de un dron iraní que las fuerzas de seguridad habían derribado. Además, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) localizó restos humanos sin identificar en Jordania, donde un ataque iraní distinto provocó la muerte de dos militares estadounidenses y dejó a otro desaparecido en combate.

La tensión también se trasladó al estrecho de Ormuz. La autoridad marítima británica reportó un buque en llamas frente a la costa de Omán durante la noche del domingo, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Irán de atacar embarcaciones y obstaculizar el tránsito por esa ruta estratégica para el comercio mundial. A su vez, aliados de Estados Unidos de la región informaron una nueva oleada de ataques registrada durante la madrugada del lunes.