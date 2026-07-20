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La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó nuevos ataques contra bases de Estados Unidos en Medio Oriente

Teherán informó que llevó a cabo bombardeos contra objetivos en Siria, Jordania y Kuwait, mientras varios países de Medio Oriente activaron medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevas ofensivas

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El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases de Estados Unidos en Medio Oriente (REUTERS)
El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases de Estados Unidos en Medio Oriente (REUTERS)

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este lunes que lanzó ataques contra objetivos en Siria, Jordania y Kuwait, mientras varios países de Medio Oriente activaron medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevas ofensivas. Kuwait informó que sus defensas aéreas interceptaban drones, Baréin activó sus sirenas antiaéreas y Jordania comunicó que derribó varios misiles. Los ataques ocurrieron en medio de una nueva escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Según un comunicado difundido por medios estatales iraníes, la Guardia Revolucionaria lanzó en Siria “un ataque sorpresa contra el centro de mando de operaciones especiales del enemigo en la región de Al-Tanf”. En Jordania, la Guardia Revolucionaria aseguró que atacó aeronaves militares estadounidenses estacionadas en el aeropuerto de Aqaba “con misiles balísticos, causando graves daños a varias de ellas”.

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El comunicado también sostuvo que fuerzas iraníes alcanzaron objetivos militares estadounidenses ubicados en Kuwait, entre ellos un sistema de radar de alerta temprana que quedó “completamente destruido”. Las autoridades kuwaitíes no confirmaron ese ataque. En cambio, el Ejército informó que sus defensas aéreas “están enfrentando ataques hostiles con drones tras la agresión iraní”.

Baréin también activó medidas de emergencia. El Ministerio del Interior informó que las sirenas antiaéreas sonaron durante la mañana y pidió a ciudadanos y residentes dirigirse al “lugar seguro más cercano”. La embajada de Estados Unidos en Baréin advirtió además a sus ciudadanos que Irán podría planear ataques contra la capital, Manama, y recomendó adoptar medidas de precaución.

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Por su parte, Jordania informó que interceptó al menos tres misiles y señaló que otro proyectil cayó en una zona despoblada.

El comunicado también sostuvo que fuerzas iraníes alcanzaron objetivos militares estadounidenses ubicados en Kuwait (EP)
El comunicado también sostuvo que fuerzas iraníes alcanzaron objetivos militares estadounidenses ubicados en Kuwait (EP)

La nueva ofensiva coincidió con otro episodio de tensión en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria afirmó que dos petroleros que intentaban cruzar el paso marítimo “explotaron y quedaron detenidos”.

En otro comunicado, el cuerpo militar iraní afirmó que “cuatro buques infractores, con la malicia y el apoyo de terroristas estadounidenses... pretendían perturbar y salir del estrecho de Ormuz por una ruta insegura; dos de ellos sufrieron un accidente y quedaron detenidos”, mientras que los otros dos abandonaron su recorrido.

La agencia UK Maritime Trade Operations informó, por su parte, que un buque permanecía en llamas en el estrecho de Ormuz, de acuerdo con información proporcionada por autoridades militares. El organismo indicó que la causa del incendio todavía no fue verificada.

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que “está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, quieren controlar los estrechos y utilizar eso como una herramienta de presión contra el mundo”.

Rubio también afirmó que “Estados Unidos hará y seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger el transporte marítimo mundial, pero otros países necesitan empezar a asumir esa responsabilidad y aportar equipos o financiación para ayudar a compartir esa carga”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que “está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, quieren controlar los estrechos y utilizar eso como una herramienta de presión contra el mundo” (REUTERS)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que “está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, quieren controlar los estrechos y utilizar eso como una herramienta de presión contra el mundo” (REUTERS)

El funcionario reiteró además la disposición de Washington a buscar una salida negociada al conflicto. “Creo que siempre estamos abiertos a la diplomacia. Tiene que ser real. Tiene que ser un acuerdo que estén dispuestos a cumplir”, expresó. También agregó: “Lo que puedo decir es que Estados Unidos siempre mantiene abierta una solución diplomática. Lo hemos intentado varias veces con Irán y seguiremos intentándolo”.

(Con información de AFP)

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