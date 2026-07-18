Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Hora: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 (España).
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
Miami, la sede que albergará el choque por el tercer lugar del Mundial 2026
Probables formaciones:
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026!
Los Galos y los británicos se enfrentarán en Miami por el último escalón del podio de la Copa del Mundo. Les Bleus cayeron en las semifinales por 2-0 contra España, mientras que los Three Lions perdieron 2-1 contra la selección argentina.