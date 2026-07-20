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El mensaje de María Becerra tras entonar el himno en la final del Mundial: “Honrada de cantar para ustedes”

La artista compartió sus sensaciones luego de su participación y expresó su gratitud a la selección argentina a pesar de la derrota

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María Becerra publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento y emoción después de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada el domingo entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La artista, de 26 años y oriunda de Quilmes, acompañó sus palabras con fotos de la ceremonia, imágenes de Lionel Messi y el equipo, y primeros planos de su vestuario y la bandera argentina.

“Días como este solo se presentan pocas veces en la vida. Hoy las palabras son solo de agradecimiento”, escribió Becerra en el posteo, que rápidamente acumuló repercusión entre sus seguidores. La artista agradeció a la Selección “por brindarle tantas alegrías al pueblo argentino, por unirnos más allá de todo”, y reservó sus palabras finales para el capitán albiceleste: “GRACIAS Leo Messi, es lo único que 47 millones de personas te queremos decir en este momento”.

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El mensaje llegó con la derrota ya consumada. España se consagró campeón del mundo al vencer 1 a 0 a la Albiceleste en el tiempo extra, con un gol de Ferrán Torres. Aun así, el tono del posteo de Becerra fue de orgullo y gratitud, no de lamento. “Honrada de haber cantado hoy para todos ustedes el himno de mi patria”, escribió la cantante, y cerró con una declaración de amor al país, enfatizada en las letras mayúsculas: “ARGENTINA, CADA DÍA TE QUIERO MÁS”.

Horas antes del pitazo inicial, Becerra había contado en diálogo con Radio La Red que su presencia en la final no estaba planeada de antemano. La artista se encontraba en Europa por compromisos laborales y modificó su agenda a último momento para viajar a Estados Unidos. La razón fue tan simple como contundente: “Los chicos querían que yo cantara el himno”, reveló la cantante, en referencia a los jugadores del seleccionado nacional.

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Para la ocasión, Becerra lució un vestido diseñado por Abel Cepeda, diseñador argentino oriundo de Mendoza y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, radicado en Nueva York desde hace más de dos décadas. La prenda fue concebida especialmente para la ceremonia, con una inspiración directa en los colores de la bandera argentina: un corset celeste con una franja blanca en el centro y una falda a juego, pensados para simular que el emblema nacional envolvía su figura. El estilismo y la dirección de diseño estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia.

Frente a un estadio con mayoría de hinchas argentinos —la proporción en las tribunas fue de 70 a 30— y con Messi y el entrenador Lionel Scaloni casi gritando cada verso, Becerra entonó el himno en el centro del campo. Cuando terminó, el estadio respondió con un aplauso que selló el momento antes del inicio del partido.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
Maria Becerra durante la interpretación del himno antes de la final entre Argentina y España (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La actuación de Becerra en la final del Mundial no fue su primer cruce con el mundo del fútbol argentino. En 2024, la cantante compartió un encuentro con Messi en Miami, durante una celebración del Inter Miami en la MLS. Fue el propio capitán quien, al verla llegar, fue a buscar a su esposa Antonela Roccuzzo para saludarla. “Fue increíble. Me dijo ‘esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte’”, recordó Becerra en declaraciones a América TV.

En Argentina, la artista ya había demostrado su convocatoria al llenar cuatro estadios de River Plate en 2024 y repetir la hazaña en 2025, con más de 85.000 fanáticos por concierto. Ser elegida para cantar el himno en la final del torneo más visto del planeta fue, según sus propias palabras, “un honor”.

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