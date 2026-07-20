Mario Pergolini se despachó en la final de Argentina contra España en el Mundial: “Ojalá lo prohíban de por vida”

Mario Pergolini se despachó por la final de Argentina contra España en el Mundial: “Ojalá lo prohíban de por vida” (Otro día perdido, Eltrece)

La reacción de Mario Pergolini sumó un matiz inesperado a la final entre Argentina y España en el Mundial 2026, al expresar su disgusto por el show del entretiempo, un formato novedoso en la Copa del Mundo al estilo del Superbowl. Su mensaje, publicado durante el partido, desató una ola de comentarios en redes sociales y colocó el debate sobre el espectáculo musical en las redes sociales.

En una historia de Instagram, el conductor fue tajante: “Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks", escribió, evidenciando su molestia tanto por el show como por las pausas para hidratarse. “Y más si están Shakira y Coldplay“, se despachó, durísimo.

PUBLICIDAD

"Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol", estalló Mario Pergolini (Instagram)

El mensaje de Pergolini circuló mientras millones esperaban la definición del torneo. La publicación dividió opiniones: algunos usuarios coincidieron y afirmaron que “el fútbol no necesita un show en el entretiempo”, mientras otros celebraron la presencia de artistas internacionales y el formato “a lo Super Bowl”.

Durante la final del Mundial 2026, la FIFA implementó un espectáculo de entretiempo con figuras como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, tema oficial del torneo. El show, producido bajo la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay, fue pensado para emular la magnitud de los eventos de la NFL.

PUBLICIDAD

La actuación de Shakira en el show del entretiempo de la final del Mundial 2026 (Reuters/Vincent Carchietta)

El espectáculo duró 11 minutos, con un descanso total de 17 minutos. Este lapso, apenas dos minutos mayor que el habitual, incluyó el tiempo necesario para el montaje y desmontaje del escenario. La secuencia de artistas comenzó con Madonna, acompañada por los exfutbolistas Ronaldo y Ronaldinho. Luego siguieron el Coro PS22, Plaza Sésamo, Los Muppets y la interpretación de BTS con su éxito “Dynamite”. Justin Bieber aportó su tema “Everything Hallelujah” y el cierre estuvo a cargo del Coro PS22.

Ronaldinho, izquierda, y Ronaldo acompañaron a Madonna durante su actuación en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina (Foto AP/Julio Cortez)

Durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la FIFA apostó por un despliegue artístico sin precedentes en el entretiempo, sumando figuras de la música internacional para acompañar el evento deportivo más esperado del año. El debate generado por la reacción de Pergolini refleja una grieta entre quienes prefieren el fútbol tradicional y quienes apoyan la integración de grandes espectáculos en este tipo de competencias.

PUBLICIDAD

La consagración de España en la final del Mundial 2026 generó manifestaciones de tristeza y orgullo en la farándula argentina. Evangelina Anderson optó por publicar un corazón rojo partido en dos, símbolo del dolor por el resultado. Griselda Siciliani dedicó palabras de afecto a Lionel Messi y al equipo, escribiendo: “Gracias, capitán. Te amamos. Gracias muchachos”, junto a una imagen del jugador en la cancha.

El show de BTS, la exitosísima banda de K-Pop en la final del Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)

En ese contexto, Susana Giménez también expresó su reconocimiento hacia la Scaloneta y Lionel Messi. Marcelo Tinelli se sumó a los mensajes de gratitud con un breve: “Gracias por tanto, Leo Messi”. Dalma Maradona manifestó su sentir con un mensaje dirigido a la selección nacional, reflejando la emoción del momento.

PUBLICIDAD

La derrota por 1 a 0 frente a España, que permitió al equipo europeo coronarse campeón del mundo, motivó diversas reacciones en redes sociales. Netflix participó en las expresiones colectivas dedicadas al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Patricia Sosa publicó: “¡Todos a festejar! Esta selección nos dejó tan bien parados. ¡Orgullo de ellos! ¡Los amo!”. Santiago del Moro expresó: “Gracias, héroes”, sumándose al reconocimiento público.

Justin Bieber, una de las actuaciones más esperadas de la final (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Marcela Feudale compartió un mensaje en el que agradeció “por las tristezas, las alegrías, los abrazos, la patria, las Malvinas, los trapos, los colores”. El doctor Lóper Rosetti también manifestó su apoyo, al igual que Vero Lozano, quien publicó palabras emotivas para el seleccionado argentino.

PUBLICIDAD

Tití Fernández envió un video en el que expresó: “Nos hicieron muy felices”, mientras que Flor de la V publicó un mensaje que reflejó la tristeza por el resultado, pero también el orgullo por la actuación del equipo. El humorista Ariel Tarico agradeció especialmente a Lionel Messi.