Cómo impactaron en AFA las dudas de Scaloni sobre su continuidad y el detrás de escena del vestuario de Argentina tras la derrota

La tristeza de los jugadores de la Selección tras perder con España (REUTERS/Jeenah Moon)

(Desde Estados Unidos) Cuando el árbitro marcó el final del partido que consagró a España como el nuevo campeón del mundo, los jugadores de la selección argentina tuvieron varias reacciones. Más allá de la pelea entre Leandro Paredes y Eric García, que se diluyó rápido gracias a la intervención de Lionel Scaloni, el primer reflejo fue desplomarse en el campo de juego. Exhaustos por el esfuerzo del día, pero con el acumulado de todo el torneo, el sentimiento que se vio en el estadio de Nueva York fue de agotamiento. De no poder más. De haberlo dejado todo y encontrarse con un equipo que, simplemente, fue mejor que vos.

Ni bien se consumó la derrota, que desechó la chance de lograr el bicampeonato, lágrimas brotaban de los jugadores. La postal de Lionel Messi mirando a los fanáticos argentinos fue tan elocuente como desgarradora. Esa gota que le caía por su mejilla derecha no era sólo de él. Fue la misma de los millones que vivieron esta Copa del Mundo como su despedida. Como ese “último baile” en la máxima cita del fútbol. La tristeza de Dibu Martínez después de otra enorme actuación, o el llanto desconsolado de Paredes, que se tapaba la cara para no mostrarse frágil en un momento donde lo que se vio fue mucho dolor por llegar al final del camino sin el premio mayor.

PUBLICIDAD

Y en el vestuario, la situación fue similar. El propio Scaloni contó que lloró en la intimidad. Y no es para menos, porque este seleccionado había logrado superar obstáculos en los mano a mano. Se repuso en los cuatro partidos previos hasta la final, pero no lo pudo hacer contra los españoles. “Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto”, dijo en la conferencia de prensa, que terminó de manera abrupta porque no pudo soportar su emoción: “Me duele, me duele en el alma, lo siento”.

¿Qué será del futuro de Scaloni en la Selección? Hoy es una incógnita. El Gringo de Pujato deberá “resetearse” y ver qué hará de cara a 2027. Alguien que conoce bien los pasillos de la AFA le dijo a Infobae que el escenario está abierto. “Es una declaración en un contexto emotivo. Habrá que esperar los sucesos en los próximos días, semanas o meses”. Frente a este contexto, será importante estar atentos a las próximas dos ventanas FIFA de amistosos en lo que resta del 2026.

PUBLICIDAD

Scaloni de fondo mientras Messi no puede contener sus lágrimas (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de la final del Mundial, el ente que rige los destinos del fútbol implementó un cambio fundamental en el calendario: las ventanas de septiembre y octubre se fusionaron en una misma etapa. Es decir, en lugar de los habituales dos partidos, las federaciones tendrán la oportunidad de disputar hasta cuatro encuentros durante estas más de dos semanas de descanso a nivel de clubes (21 de septiembre a 6 de octubre). La restante ventana tiene fecha del 9 al 17 de noviembre. ¿Vendrá Messi al país a jugar tras la Copa del Mundo?

Después de sus declaraciones, sólo quedará ver si el entrenador buscará un nuevo rumbo o renovará sus energías como después de aquella histórica victoria en el mítico Maracaná frente a Brasil en noviembre de 2023 por las Eliminatorias. Es claro que desde el presidente de la AFA Chiqui Tapia y varios más intentarán convencerlo de que su exitoso ciclo puede seguir. Lo que es seguro es que habrá una renovación camino a la Copa del Mundo 2030, pero porque una generación de jugadores le deberá dar paso a los que están o aparecerán en el futuro.

PUBLICIDAD

En ese sentido, hubo un sólo futbolista que se expresó rápidamente en sus redes sociales luego de la derrota en la final. Y fue Nico Paz, uno que tiene condiciones para ser pieza importante en los próximos años. “Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias. Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina“, cerró el todavía jugador del Como, pero que se forjó en las divisiones menores del Real Madrid.

Con caras largas, en fila y sin hablar con los medios se fue el plantel argentino del MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. El mismo lugar en el que Messi hace una década se despedía de la Selección tras perder la Copa América contra Chile, Argentina no pudo con una muy buena versión de España en lo que fue recién la segunda derrota en 19 serie de eliminación directa para Scaloni. Siete victorias en ocho partidos. Una marca sobresaliente para un seleccionado que llegó sin nafta en el tanque a la última parada en Norteamérica.

PUBLICIDAD