La nueva vida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que puso en jaque a Argentina y España en el Mundial: “Es un poco difícil”

Las atajadas de Vozinha frente a España

El Mundial 2026 llega a su fin después de 103 partidos que han eclipsado la competencia futbolística a lo largo del mundo con epicentro en los Estados Unidos, Canadá y México, donde se llevó a cabo el encuentro inaugural entre el local y Sudáfrica. Ahora, Argentina y España serán los encargados de bajarle el telón a esta edición con la gran final de este domingo en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York, y estas dos selecciones han tenido un camino distinto a lo largo de la competencia, pero un protagonista de esta cita tiene el honor de ser el único que puso en jaque a estas dos potencias en distintas instancias de la competencia.

Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, revolucionó el mapa de este deporte a partir del 15 de junio pasado. Ese día, el arquero de 40 años fue la pesadilla de la Roja en el Estadio Atlanta con siete atajadas a lo largo de los 90 minutos y se retiró del recinto con su valla invicta después de una destacada igualdad sin goles entre el equipo de Luis de la Fuente y el combinado debutante en Copas del Mundo.

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Ese compromiso cambió su vida porque pasó de tener una cifra de 56.300 seguidores en Instagram a contar con más de 29 millones de followers en esa red social. Esa cifra es más alta a la que tienen los dos finalistas en esa plataforma, ya que Argentina posee 18 millones y España cuenta con más de 8 millones. Incluso, supera a los perfiles oficiales de Francia (19 millones) y Brasil (27 millones). También rebasó por amplio margen a Tim Payne (5.6 millones), otro de los jugadores sensación de esta cita mundialista.

Según explicó ESPN, su popularidad creció a partir de que CazéTV, la cadena encargada de la transmisión del encuentro en Brasil, lanzó una campaña para que los aficionados comenzaran a seguirlo y, al término del compromiso contra los españoles, el protagonista mostró su absoluta sorpresa: “Tenía unos 40.000 o 50.000 seguidores. Me dijeron que creo que tenía medio millón... ¡Guau! (reacción al ver el millón de seguidores). ¡Es una locura! (risas). Muchísimas gracias, los brasileños siempre nos han demostrado mucho cariño, lo hemos sentido durante nuestra campaña de clasificación, hemos sentido ese apoyo y afecto de los brasileños“.

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El partido entre Argentina y Cabo Verde

La campaña de los Tiburones Azules los llevó a rescatar un valioso empate 2-2 ante Uruguay en Miami y la igualdad sin goles ante Arabia Saudita en la última fecha consolidó la clasificación a 16avos de final en el segundo lugar del Grupo H, por detrás de España (7), y por delante de la Celeste (2) y los saudíes (2). De esta forma, dio otro de sus golpes en el Mundial después de eliminar al plantel uruguayo liderado por Marcelo Bielsa en primera fase.

Su ubicación en la zona lo hizo cruzarse con el puntero del Grupo J, y así apareció Argentina en su camino. El campeón del mundo había desfilado con un pleno de victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), pero Cabo Verde plantó bandera en Miami y le complicó la vida al conjunto de Lionel Scaloni hasta que los africanos cayeron derrotados 3-2 en tiempo suplementario.

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Vozinha fue uno de los grandes responsables para prolongar la historia más allá de los 90 minutos porque registró cuatro tapadas fenomenales frente a Lionel Messi, entre otras intervenciones de relieve. Tras el pitazo final de Drew Fischer, el 10 se dirigió al guardameta para felicitarlo por su excelente labor: “Messi se me acercó y me dijo que había estado fantástico, que la gente debería estar orgullosa de mí. Le agradecí sus palabras, le pregunté si podíamos intercambiar camisetas y aceptó. Nunca olvidaré un momento como este”.

En una entrevista reciente con CBS Mornings, el jugador habló de su futuro tras quedar libre de Chaves, de la Segunda División de Portugal, y también fue consultado por los rumores que lo acercan al Inter Miami para ser compañero de la Pulga: “Creo que esto es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol. Tengo 40 años y tengo realmente esa pasión. Quiero jugar al menos uno o dos años, según cómo se sienta mi cuerpo y cómo reaccione, porque el día de mañana nunca se sabe. Pero quiero jugar y espero poder encontrar un equipo que realmente me quiera como futbolista, no como persona de marketing”.

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El arquero figura en la Copa del Mundo 2026, mostró en sus redes sociales un recorrido por Mindelo, San Vicente, Cabo Verde

De regreso a su país, Vozinha disfrutó de unos días de descanso en Mindelo, en la isla de Sao Vicente, y paseó en moto de agua por las playas de su ciudad natal. El diario portugués Record afirmó que el cuadro de la MLS tiene un “fuerte interés” por él, y esto se suma a los acercamientos de los clubes brasileños Avaí y Atlético Goianiense, ambos de la segunda división de Brasil, según aseguró el periodista Fabrizio Romano.

A la hora de referirse al impacto que tuvo este crecimiento de su popularidad, el portero detalló uno de los cambios que experimentó en su día a día: “En Cabo Verde nos gusta recibir a la gente, cocinar en la calle y comer en la puerta, pero de ahora en adelante ya no puedo hacer eso, pero estoy muy feliz porque antes decíamos que éramos de Cabo Verde en cualquier parte del mundo y la gente preguntaba: ‘¿Dónde es eso?‘. Y ahora no hace falta decirlo”.

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“Estoy muy agradecido y muy feliz por todo lo que pasó en mi vida. Por supuesto, nunca lo esperé. Pero ha sido una locura, una cosa de locos. Es algo que nunca esperé y también es un poco difícil para mí“, explicó sobre cómo maneja este incremento exponencial en las redes sociales.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, disfrutó sus vacaciones en Mindelo con un paseo en moto de agua por las playas de la isla de São Vicente, su ciudad natal (Créditos: Reuters/Sodiq Adelakun)

En medio de la charla con CBS Mornings, los presentadores del ciclo profundizaron sobre la trayectoria del arquero, que empezó su carrera profesional cerca de los 25 años y atravesó pasos en clubes de Angola, Eslovaquia, Chipre, Portugal y Moldavia.

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“Desde que nací y cuando era niño, siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, la oportunidad que tenemos de ser profesional en el deporte es muy pequeña porque somos africanos, somos caboverdianos y, primero, tienes que pelear por la visa. Es lo primero. Y aunque tenemos mucha calidad en un país pequeño, es difícil. Además, cuando estás en Cabo Verde, nadie puede verte. No tenemos las instalaciones ni las condiciones, aunque tenemos mucho talento allí”, contó sobre los sacrificios que lo llevaron a cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo.

Ahora, Vozinha tendrá la difícil decisión de elegir cuál será su próximo destino en una carrera que ya está en su atardecer, pero sus 40 años demuestran que nunca es tarde para alcanzar las metas. Sin importar su decisión, su labor entregó momentos inolvidables y serán recordados por siempre en su memoria.

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