EEUU acusó a Irán de usar Ormuz como herramienta de presión y pidió mayor apoyo internacional para proteger el transporte marítimo mundial (AP)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó el domingo por la noche a Irán de utilizar el estrecho de Ormuz como una herramienta de presión en el conflicto en Medio Oriente y reclamó una mayor participación de otros países para proteger el transporte marítimo mundial. Además, sostuvo que Washington mantiene abierta la vía diplomática si Teherán acepta un acuerdo y lo cumple.

Rubio realizó las declaraciones ante periodistas antes de viajar a Filipinas para participar en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). “Está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, quieren controlar el estrecho y usarlo como instrumento de presión contra el mundo”, afirmó.

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El jefe de la diplomacia estadounidense también reclamó un mayor compromiso internacional para garantizar la seguridad de una de las principales rutas comerciales del planeta. “Estados Unidos hará y seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger el transporte marítimo mundial, pero otros países deben empezar a dar un paso al frente y contribuir, ya sea con recursos materiales o financieros, para ayudar a asumir esa carga”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de una salida negociada para reducir la tensión, Rubio respondió: “Creo que siempre estamos abiertos a la diplomacia. Tiene que ser algo real. Tiene que ser un acuerdo con el que ellos estén dispuestos a cumplir”.

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Las declaraciones se conocieron después de que una frágil tregua entre Estados Unidos e Irán se rompiera tras los supuestos ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que antes de la guerra transitaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

“Está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, quieren controlar el estrecho y usarlo como instrumento de presión contra el mundo”, afirmó Rubio (REUTERS)

Horas antes, Rubio recibió en el Departamento de Estado, en Washington, al presidente libanés, Joseph Aoun, y elogió los avances de su Gobierno hacia un acuerdo de paz con Israel. La reunión se produjo en el marco de la primera visita oficial de un jefe de Estado libanés a Estados Unidos desde 2009 y precede al encuentro que Aoun mantendrá este martes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

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Según el Departamento de Estado, Rubio destacó el esfuerzo del Gobierno libanés para recuperar la soberanía del país, desarmar a Hezbollah, desmantelar su infraestructura y avanzar hacia la paz con Israel. La cartera también expresó el respaldo de Washington al Ejecutivo de Beirut y calificó el proceso como una oportunidad para alcanzar la paz, impulsar la reconstrucción y mejorar las perspectivas del pueblo libanés.

La visita de Aoun se produjo pocos días después de que delegaciones de Líbano e Israel concluyeran en Roma una nueva ronda de conversaciones con mediación estadounidense, sin acordar un calendario para aplicar los compromisos ya firmados. Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters, el mandatario libanés prevé entregar a Trump un documento con una propuesta para desmantelar el arsenal de Hezbollah y exigir la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. Aoun sostuvo públicamente que considera a Trump el único dirigente con capacidad para persuadir a Israel de concretar ese retiro.

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El trasfondo de la visita es el acuerdo marco firmado el 26 de junio en Washington bajo mediación estadounidense. El texto establece que el ejército libanés desplegará tropas en zonas piloto del sur del país de las que Israel retirará sus fuerzas de manera progresiva. El acuerdo no fija plazos para esa retirada y la condiciona al desarme de Hezbollah y de otros grupos terroristas, una exigencia que la organización proiraní rechazó. Mientras continúan las negociaciones, las fuerzas israelíes permanecen en una franja que Tel Aviv denomina “zona de seguridad”, de diez kilómetros a lo largo de la frontera, y mantienen ataques aéreos. El sábado, medios estatales libaneses informaron nuevos bombardeos sobre localidades de las regiones de Tiro y Nabatieh.

La visita de Aoun se produjo pocos días después de que delegaciones de Líbano e Israel concluyeran en Roma una nueva ronda de conversaciones con mediación estadounidense (REUTERS)

Las conversaciones entre Líbano e Israel representan un hecho inédito en varias décadas. Ambos países permanecen técnicamente en estado de guerra y carecen de relaciones diplomáticas. El diálogo directo comenzó en abril de 2026, con impulso de Washington, tras el alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a una fase abierta del conflicto entre Israel y Hezbollah. El acuerdo marco de junio buscó reactivar ese proceso, aunque su aplicación enfrenta obstáculos políticos y de seguridad.

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Aoun asumió la presidencia en 2025 tras más de dos años de vacío institucional, luego de que el mandato del ex presidente Michel Aoun, sin parentesco con el actual mandatario, concluyera en 2022 sin consenso parlamentario para elegir a su sucesor. Ex comandante del ejército libanés y aliado de Estados Unidos, el presidente comprometió su gestión con el fortalecimiento de las instituciones estatales, la reducción del poder de los grupos armados no estatales y el impulso de reformas económicas.

El encuentro previsto para este martes entre Aoun y Trump en la Casa Blanca constituye el principal objetivo político de la visita. Las autoridades libanesas buscan que Washington impulse el cumplimiento del acuerdo marco y promueva un cronograma para la retirada israelí del sur del país.

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(Con información de AFP)